Le gouvernement a tenu la plupart de ses promesses, mais les ministres ANO n’ont pas si bien réussi

Les Tchèques traversent une période de grande prospérité, le gouvernement social-démocrate, ANO et KDU-ČSL ont réussi à promouvoir presque tout ce qu’ils promettaient à l’électorat. Les ministres ont fourni aux médias des informations sur où et comment ils avaient trouvé la force de poursuivre leur travail. Ils en auront besoin, on peut peut-être oublier un gouvernement pacifique.

Contentieux des changements dans les forces de police, qui a failli mettre fin à la coexistence des partis de la coalition en juin, est toujours en cours. Juste après les vacances, début septembre, le cabinet de Sobotk a également dû faire face une autre question controversée – la loi adoptant le nom de Lex Babiš. Ce sera encore plus compliqué, car la campagne pour l’élection du chef de région commencera en même temps.

Le ČSSD choisira-t-il la lutte ou la paix temporaire ?

Le président du ČSSD, le Premier ministre Sobotka a décidé lors des élections d’automne de parier sur des questions pratiques que les électeurs de la social-démocratie ne résolvent pas tous les jours. Prim dans la campagne doit jouer l’accès à l’éducation, aux soins de santé et aux services sociaux, à la sécurité. C’est-à-dire les questions que les socialistes continuent de mettre en avant et de travailler à l’ordre du jour du gouvernement et ils peuvent dire – ici, nous faisons quelque chose.

Surtout, les salaires vont bientôt augmenter. Ministre de l’éducation Kateřina Valachová encourager les augmentations de salaire des enseignants de huit pour cent, a réussi à lancer l’éducation inclusive, et le financement régional de l’éducation a également dû prendre une nouvelle forme. Des médecins et des infirmières seront ajoutés, le ministre de la Santé Svatopluk Němeček a gagné augmentation des prestations pour les personnes assurées par l’État.

Jusqu’à présent, il n’a pas atteint l’objectif tant attendu loi anti-tabac, mais il pourrait immédiatement proposer des améliorations lors d’une réunion de septembre de la chambre basse du parlement. Si par hasard vous échouez au réexamen, ce ne sera probablement pas une tragédie. Il y aura suffisamment d’électeurs qui l’admettront volontiers.

Promesse ČSSD Qu’est-ce qui ne va pas

– Loi constitutionnelle sur les référendums généraux

– La loi sur l’interdiction de fumer n’a pas encore été adoptée

– Loi sur les conflits d’intérêts

– La loi sur le logement social Fini

– Prioriser les priorités gouvernementales

– Le soi-disant deuxième pilier du système de retraite a pris fin

– Valorisation des retraites

– Les retraités reçoivent une allocation unique

– Élimination des coûts dans le secteur de la santé

– Loi sur les services

– Loi scolaire approuvée

– Nouvelle répartition de l’argent pour le sport

– La Loi sur la protection du consommateur est votée

– Augmentation du salaire minimum

– Réduction d’impôt pour les familles avec enfants

La ministre du Travail, Michaela Marksová, a également eu beaucoup de succès – elle a réussi à faire pression pour une augmentation du salaire minimum, le père une nouvelle augmentation du salaire minimum garanti est en cours. Les prestations d’entretien ont été augmentées, les pensions évaluées, mais pas exactement comme proposé. Mais il est passé avec brio cotisation unique pour les retraités et c’est un scénario que tout le gouvernement est prêt à accepter pour l’année prochaine également. Le chef du ministère du Travail a également un gros inconvénient – il manque droit du logement social. Et quand il s’agit de sécurité ? Le Premier ministre Sobotka, même si on ne le voit pas ainsi, a marqué un point à Bruxelles lors des négociations sur les quotas obligatoires de réfugiés.

Bohuslav Sobotka Auteur : ctk



Plusieurs questions restent ouvertes. Principalement grâce à ČSSD, le gouvernement l’a approuvé retraite anticipée pour les mineurs des mines de charbon noir et des contributions spéciales s’ils sont licenciés, il s’agit prêts du gouvernement à OKDcependant, on ne parle toujours pas d’une fin acceptable de la mine d’Ostrava.

Le chapitre ouvert est également la loi sur les conflits d’intérêts, que certains politiciens veulent amender afin de limiter les activités du chef du mouvement ANO, Andrej Babiš. La norme devrait être discutée lors de la réunion du RMR en septembre. Juste avant les vacances parlementaires, il est devenu évident que la loi pourrait être moins stricte pour les membres du gouvernement que ne l’avait annoncé le ČSSD. Il est possible que la discussion sur le projet aille au-delà de la date des élections en octobre. Les sociaux-démocrates évalueront si un autre combat ouvert ou une paix temporaire se concrétisera après les affrontements sur la réorganisation de la police.

Le ministre ANO n’a pas bien fait

Le chef du deuxième groupe gouvernemental le plus puissant, le ministre des Finances Andrej Babiš, a installé des panneaux d’affichage dans tout le pays pour attaquer les socialistes. Babiš est secondé par l’ancien directeur de l’unité anti-mafia, Robert Šlachta, et le magnat des médias.

Ce que l’ANO a accompli au cours de ses deux ans et demi au gouvernement n’a pas été pris en compte dans la campagne du mouvement. Le changement fiscal le plus important est dossiers de vente électroniques, dont les opérations de test commenceront peu après les élections d’octobre. Elle commence véritablement à partir de décembre, c’est-à-dire au début de l’Avent. Le lancement de tels bureaux d’enregistrement s’accompagne toujours de problèmes. Babiš affirme que l’EET générera progressivement 18 milliards de couronnes par an.

Andrej Babiš Auteur : ctk



C’était le chef de l’ANO qu’on voyait le plus souvent, mais en tant que ministre, il était moyen. Ses promesses d’équilibre budgétaire ont fait des ravages, le déficit ne s’est que légèrement réduit. Il affiche aujourd’hui un excédent budgétaire de plus de soixante-quinze milliards. Selon Babiš, cela a été influencé par une meilleure perception des impôts, qui était son sujet principal.

Promets-moi Fini

– Avec l’aide de ČSSD et Lidovci, enregistrement électronique des ventes

– Rapport de contrôle TVA

– Censure d’Internet car les jeux d’argent en ligne sont illégaux

– Liste des comptes bancaires Qu’est-ce qui ne va pas

– Problèmes de personnel dans les finances

– Kapsch continuera à percevoir les péages

– La construction de l’autoroute s’est arrêtée

– Communauté juridique contestée

Au lieu de cela, les achats centraux, dont il voulait économiser des dizaines de milliards, ont stagné. Il avait déjà admis qu’il n’y arriverait pas. La politique du personnel de Babiš est peut-être la plus problématique. À l’exception d’un représentant, ils lui ont fait leurs adieux gestion complète de l’administration des douanes. Une cinquantaine de personnes, dont des cadres, ont également quitté la Délégation de l’Etat aux Affaires foncières. Dans le débat sur la forme des finances du pays l’année prochaine, les ministres sont sous-représentés dans ce domaine. Les membres de la commission du budget se plaignent qu’il y a toujours d’autres personnes qui traitent avec eux.

Les ministres des transports et de la justice, Dan Ťok et Robert Pelikán, sont notamment visibles. Mais pas à cause de la réussite. Même en deux ans et demi, il n’a pas pu trouver le ministère des Transports opérateur du système de péage. Par conséquent, le gouvernement devra prolonger le contrat avec la société Kapsch, qui coûtera encore six milliards. Le ministre de la Justice Pelikán avait l’air confus, après avoir débattu avec l’ensemble de la communauté juridique, à savoir avec des juges, des procureurs, des avocats et des théoriciens du droit. Le vaisseau amiral norme d’avocat tête sous la table.

Le ministre de la Défense Martin Stropnický sera en concurrence avec l’achat. Même s’il avait déjà un troisième vice pour l’armement, le problème des milliards non dépensés demeure. La ministre du Développement local, Karla Šlechtová, a eu un peu plus de succès, après avoir largement fait passer amendements à la loi sur la passation des marchés de biens/services. A peine visible, le dernier membre du gouvernement ANO, ministre de l’Environnement et protégé de Babiš, Richard Brabec.

Les gens aiment être gouvernés

Après avoir été expulsé de la Chambre des représentants après les élections de 2010, lorsque le KDU-ČSL n’a pas franchi le seuil des 5 %, le parti a de nouveau bénéficié de l’implication du gouvernement après les dernières élections législatives. Même si le chef du Parti populaire, le vice-Premier ministre des Sciences Pavel Bělobrádek, s’engage occasionnellement dans des coalitions partenaires, une contestation plus permanente n’est pas sortie de ces escarmouches. Dans ses querelles avec ANO, il penchait souvent vers le Premier ministre Bohuslav Sobotko (ČSSD).

Pavel Belobrádek Auteur : ctk



Selon Bělobrádek, le parti a jusqu’à présent réussi à remplir plus de la moitié de ce qu’il avait promis aux électeurs. Il a poussé, par exemple augmentation des crédits d’impôt pour les deuxième et troisième enfants ou en retournant des remises aux retraités actifs. On dit que cela montre que le parti non seulement aide à réaliser les programmes des autres et n’est pas un « point de la balance », mais est également capable de promouvoir ses propres priorités.

Contrairement au ČSSD et à l’ANO, « Klidná síla » n’a changé aucun de ses trois ministres. Les socialistes ont remplacé le chef du ministère de l’Éducation, Marcel Chládek, et le mouvement Babiš a remplacé trois ministres – Věra Jourová, Helena Válková et Antonín Prachař.