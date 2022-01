Manuel Hinds : Les leçons du divorce pour l’Amérique latine

Il y a quelques semaines, un juge britannique a fait des réflexions très plausibles pour un couple impliqué dans un procès de divorce acrimonieux. Les juges auraient pu faire des réflexions similaires aux Salvadoriens et aux Latino-Américains en général, s’appliquant à un autre type de divorce – le divorce des électeurs avec les politiciens qu’ils ont adorés lors des élections précédentes.

Le divorce britannique a commencé parce que la femme était infidèle à son mari. Cela, comme l’a noté le juge, pourrait justifier le divorce, mais toute la famille n’a pas perdu sa fortune, c’est ce qui s’est passé. Lorsque la procédure de divorce a commencé, la femme et le mari étaient très riches, à tel point que tous deux pouvaient devenir multimillionnaires dans une répartition rationnelle des richesses. Ce qu’ils ont comprend une maison dans l’East Sussex d’une valeur de 4,5 millions de livres sterling, une propriété en France d’une valeur de 3 millions de livres sterling, une écurie de chevaux de race pure, un jet privé et plusieurs voitures de luxe, ainsi qu’une entreprise prospère qui leur offre une vie très confortable. , qui comprend la flotte

navires d’une valeur de 8,15 millions de livres.

Mais lors du premier partage des biens, c’est-à-dire lorsque le juge leur a parlé, il ne leur restait que 740 000 £ pour eux deux ensemble, tandis que les avocats ont obtenu 2,3 ​​millions. Il reste 340 000 livres à partager, et puisqu’ils continuent à lutter avec la même rage, ils iront probablement chez un avocat.

Le juge leur a dit : « Les seuls bénéficiaires de ce litige nihiliste sont des avocats spécialisés coûteux. Les principaux perdants seront probablement les enfants, qui, malgré la douleur émotionnelle de voir leurs parents impliqués dans une procédure aussi amère, seront privés des ressources que je crois que leurs parents voulaient leur laisser.

Le juge a attribué l’affaire au fait que les deux, mari et femme, avaient compromis le but qu’ils auraient dû avoir dans la procédure de divorce. Ils auraient dû essayer de répartir les actifs de manière rationnelle, a déclaré le juge, au lieu de cela, ils essayaient de noyer les autres. Ainsi, incontestablement harcelés par les avocats, ils ajoutent au détriment des choses qu’ils ne peuvent plus éviter mais dont ils peuvent s’éloigner. Bêtement, ils ont sauté de la poêle dans le feu pour noyer les autres.

Le même juge aurait pu faire la même réflexion que les nombreux pays d’Amérique latine sautant politiquement de la poêle au feu, s’inclinant devant une terrible tyrannie qui croyait punir les anciens dirigeants alors qu’en fait ils faisaient la même chose en se suicidant. Et, comme c’est le cas dans le divorce, ils le font à l’instigation de ceux qui sont victorieux de cibles mal placées – qui, dans tous les cas, sont des tyrans corrompus qui ont remplacé les premiers. Ce fut le cas au Venezuela, où, pendant des années, les gens ont répondu qu’ils avaient donné le pouvoir à Hugo Chávez parce que Carlos Andrés Pérez les avait trahis – ou,

disons qu’il leur a été infidèle.

Ainsi, malgré ce qui aurait pu arriver à Pérez (il est mort aux États-Unis 10 ans plus tard), le peuple vénézuélien a tenté de justifier sa chute dans la tyrannie de Chávez à cause de la colère qu’il ressentait envers Pérez. Les Cubains disent la même chose depuis des années, que le mauvais comportement de Fulgencio Batista (décédé il y a 48 ans) justifie leur soutien à la monstrueuse formation tyrannique de Castros, qui est restée directement ou indirectement pendant plus de soixante ans sur l’étain. Ils l’avaient vengé avec force.

Dans ces histoires, les pires tyrans, à partir de maintenant, sont complètement exempts de culpabilité, car beaucoup de gens interrompent la critique du tyran existant en disant… « mais le vrai coupable était Andrés Pérez, ou Batista, ou Somoza… » et ainsi de suite. avec d’autres tyrans. .

De la même manière que l’infidélité justifie le divorce dans les affaires en Angleterre, mais ne gaspille pas la richesse des enfants, les crimes que Pérez et Batista ont commis justifieraient un procès formel dans l’état de droit, mais n’éliraient pas un dirigeant pour présider. Le Venezuela et Cuba sont devenus des tyrannies pires et plus corrompues.

Aux États-Unis, l’administration Warren G. Harding a été complètement discréditée par un scandale de corruption. Le membre du cabinet responsable de la corruption est allé en prison.

Mais le peuple n’a pas choisi quelqu’un d’encore plus corrompu pour montrer sa déception et sa colère.

Imaginez la bêtise de dire « nous avons choisi ce tyran corrompu à cause de la colère que nous ressentons pour en avoir eu un auparavant ». C’est comme la réponse du mari disant qu’il a donné sa fortune à l’avocat parce que sa femme lui a été infidèle.