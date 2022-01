Quelles séries regarder ce week-end sur Netflix, Filmin et Prime Video : restaurateurs, parlementaires et familles | Divertissement

L’avant-dernier week-end de janvier 2022 avec des prévisions de neige et de températures inférieures à zéro, et avec des incidents cumulés déjà en baisse mais très élevés. Dans cette situation, le mieux est de rester chez soi en profitant de ces trois propositions, vous ne le regretterez pas.

Depuis que le micron est entré dans notre vie, la nouvelle normalité s’est transformée en une sorte d’état d’alerte avec certaines restrictions et masques en route. La vie essaie de démarrer alors que le virus insiste pour nous arrêter.

Avec ce scénario, de nombreux habitants préfèrent rester chez eux. Pour la responsabilité et, avouons-le, pour la commodité. Espérons qu’il n’y aura jamais d’excuse pour rester à la maison en profitant de la télévision et du canapé.

Pour Ce week-end des 21, 22 et 23 janvier 2022 nous vous apportons une série de recommandations, chacun est très différent l’un de l’autre, mais tous conviennent à des plates-formes différentes, afin que tout le monde puisse en profiter au moins un.

Vous pouvez désormais essayer Amazon Prime Video gratuitement pendant un mois et sans engagement de séjour. Sur cette plateforme, vous pouvez regarder des séries comme American Gods, Hanna et Jack Ryan, ainsi que des centaines de films exclusifs.

La série est File 81, de Netflix; Film au Parlement ; et nous sommes ici, de Prime Video. Nous croyons sincèrement que vous les aimerez.

Restaurateur, parlementaire et famille. Allons-y.

fichier 81

Alors qu’il récupère une cassette vidéo endommagée, un archiviste est impliqué dans un mystérieux complot impliquant un directeur d’école disparu et une secte satanique. De cette façon, Netflix est présent sur son site Web.

Nous ne pouvons que le recommander, et sinon, vous n’avez qu’à jeter un œil à notre texte à ce sujet plus tôt dans la semaine. Si tu le commences, tu dois le finir. Il y a huit épisodes d’une heure. Il est donc idéal pour courir un marathon.

Qualification : Fiche 81

: Fiche 81 Date de sortie : 2022

: 2022 Durée : épisode de 58 minutes

: épisode de 58 minutes Plate-forme: Netflix

Parlement

Parlement est une série télévisée humoristique créée par Noé Debré, coproduite en France, en Belgique et en Allemagne, et diffusée pour la première fois dans notre pays voisin. Il est maintenant sur Filmin depuis quelques mois et est très apprécié des utilisateurs.

Cette série est une comédie très drôle qui se déroule au Parlement européen et qui expose les politiciens, les lobbies du pouvoir et tout ce qui s’y passe. S’abstenir d’être eurosceptique.

Qualification : Parlement

: Parlement Date de sortie : 2020

: 2020 Durée : épisodes 25 minutes

: épisodes 25 minutes Plate-forme: du film

c’est nous

En 2021, la cinquième saison est sortie et en 2022, ils ont commencé à publier la saison numéro six. Pouvez-vous voir cela en espagnol? Pas. Mais il est logique de le recommander, expliquons-nous.

Sur Prime Video, les saisons 1, 2, 3 et 4. Et, en une semaine, la cinquième première dans notre pays. C’est pourquoi nous suggérons, pour ceux d’entre vous qui ne l’ont pas vu, de vous attaquer à ce chef-d’œuvre.

Thi Is Us raconte l’histoire d’une famille, de père en fils (The Big Three), à ​​travers des voyages dans le temps, où l’on découvre peu à peu les mystères, la misère et les liens qui unissent l’extraordinaire famille que la télévision nous a donnée. Si vous vous déchirez facilement, prenez un mouchoir.

Qualification : C’est nous

: C’est nous Date de sortie : 2017

: 2017 Durée : épisodes 45 minutes

: épisodes 45 minutes Plate-forme: Vidéo principale

Bonne fin de semaine chères lectrices et chers lecteurs.