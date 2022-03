Malvinas : un grand agglutinant ?

Illustration de Pablo Blasberg.

Malgré ses contradictions, ses clairs-obscurs dont l’analyse sans fin dépasse le roulement de balle numéro 5, on peut s’accorder sur le fait qu’en gros il y a deux éléments qui unissent en bien les supporters argentins, pas encore compris comme des poids lourds du conseil d’administration. , mais en tant que citoyens ordinaires, ceux qui ont finalement marqué et préservé par leur dévouement la grande histoire du football argentin : la revendication des îles Falkland et la revanche symbolique incarnée par Diego Maradona au stade Azteca.

Pensons-y de cette façon et sans les douces concessions : Comment s’écrivent les liens de la communauté du football au sens large, au quotidien, quelle est la règle d’or ?

En général, sur plusieurs décennies, dans un contexte de déclin progressif de la reconnaissance de l’autre à partir du lieu de fraternité absolue ou relative.

Logique irréductible versus logique applicable, méfiance, méfiance, sinon déni manifeste, bref, tout ce que Sigmund Freud appelait justement « narcissisme de la petite différence ».

Apparemment, seuls « Hand of God » et « Game of All Time » et seulement Malvinas dans son aspect de vengeance, en ressuscitant les soldats tombés au combat et en répudiant le comportement méprisable des dictatures militaires, Les fans de football argentins resserrent les rangs et brouillent les distinctions, ou les mettent entre parenthèses en faveur d’un objectif plus élevé.

Inspiré par cette hypothèse, si vous voulez être optimiste, Télam explore les avis de trois spécialistes du mortier sportif et politique : le journaliste Ezequiel Fernández Moores, le sociologue Pablo Alabarces, et le philosophe du sport César Torres.

« Main de Dieu » au stade Azteca.

Ezequiel Fernández Moores

« En principe, je suis d’accord que le football et l’idée d’une patrie est un sanctuaire fédérateur, Malvinas aussi, bien sûr », admet Fernández Moores tout en mettant en garde contre « le problème latent de la manipulation, qui n’est pas seulement le problème de l’Argentine et qui force à vous d’être vigilants. « Le football est tellement généreux, il compte tellement pour nous et il fait tellement de bruit que n’importe qui peut se lever ».

« Au moins est-il discutable, même lorsque des questions aussi complexes que les Malouines nous unissent, que par l’art de la grâce nous devenions un seul peuple en marche vers un avenir de prospérité, de progrès et de justice. Sinon rappelons-nous ce qui s’est passé lorsque la France a remporté la Coupe Le monde de 98 avec une équipe composée de plusieurs joueurs africains. Les éditoriaux des journaux français parlaient de l’émergence d’une nouvelle France, mais il s’est avéré que quelque temps plus tard, lors de l’élection, les socialistes de Lionel Jospin étaient clairement supplantés par l’ailier droit Jean Marie Le Pen », a ajouté Fernandez Moores.

Il a ensuite raconté les contradictions chaotiques générées par l’envoi par les agences de presse pour couvrir la Coupe du monde disputée en Espagne en 1982, « lorsque le pays était en guerre. Ce fut l’une des expériences les plus difficiles de ma carrière professionnelle ».

« Lors d’une conférence de presse, à Valence, j’ai posé à Joao Havelange, président de la FIFA, une question embarrassante, et parce qu’ils m’ont bloqué, m’ont censuré, le maire de la mairie a remarqué quelque chose dans mes propos qui lui a plu, il m’a invité à Il est venu là-bas, a bu et m’a dit : « Écoute, je dois admettre quelque chose. Il vaudrait mieux que l’Argentine ne gagne pas la guerre. C’est une dictature qui va s’introniser au gouvernement. Et nous commençons à peine une démocratie. , post-franquisme, et nous avons peur que si vous gagnez, nos militaires soient courageux et se rendent à Gibraltar.

Paul Alabarcès

Cette question sans réponse, que se passerait-il si les sombres aventures du dictateur Leopoldo Fortunato Galtieri réussissaient, préoccupe également le sociologue d’Alabarces : « Malgré ce genre d’ennuis, je suis d’accord. Peut-être, comme Beatriz Sarlo l’a-t-il observé un jour, notre société n’a-t-elle jamais fini de traiter la Coupe du monde de 1978 et les Malouines, dans un certain sentiment de culpabilité envers la dictature, envers le régime ».

Selon Alabarces, cet effet unificateur de Malvinas fonctionne efficacement, mais est déplacé : « C’est-à-dire que Malvinas n’est pas rappelé avec culpabilité. Les Malvinas envoyés au moment de la prise d’île ne sont pas rappelés. Malvinas est rappelé avec douleur, mais pas avec la douleur du narcissisme blessé. La douleur, sa défaite, n’a pas été ressentie autant que le narcissisme euh, nous avons perdu la guerre ». Plus ressenti de douleur pour la personne décédée, pour les victimes et leur entourage. allez connard ».

« Dans cette douleur, alors, oui, les actions de Maradona au Mexique en 86, par exemple, impliquaient une unanimité assez similaire, et d’un autre côté, c’était le lien avec le jeu avec l’Angleterre et ce qui servait de sorte de revanche qui était à jamais discutée. et retirée.

Et puisque les Malouines et le match contre l’Angleterre lors de la Coupe du monde 86 sont des fils conducteurs, ce sociologue spécialiste du sport et de la politique propose une autre réflexion digne de considération : « Maradona est un symbole dessiné, pas sphérique qui peut partager la joie de rapport à la Coupe du monde et à Maradona en tant que personnage au charme unique comme des idées tout à fait consensuelles, mais Maradona, en général, d’un autre côté, n’est pas un symbole sphérique ».

« C’est une sorte de symbole dessiné. Peut-être plus que les îles. Il y a unanimité dans la mémoire et la douleur, d’accord, mais à condition de contempler que l’unanimité et le consensus sont encore difficiles et erronés. Concernant la guerre, oui, nous les Argentins manquons de débat, nous devons débattre. La catégorie des guerriers en tant que héros est une discussion », pensait-il.

César Torres

Torres, un philosophe du sport, définit le thème comme « très suggestif » et soutient largement l’hypothèse Malvinas comme une idée unificatrice.

À cet égard, il a souligné que « tout indique que la société argentine accepte sa revendication de souveraineté sur les îles Malvinas de manière majoritaire et ajoutons la Géorgie du Sud et Sandwich du Sud. Les exceptions seraient certains groupes minoritaires. L’univers du football reproduit cette position, ce qui peut être vu par cela est évident dans les tribunes populaires dans la chanson des tribunes « celui qui ne saute pas est un Anglais » et aussi dans les drapeaux qui dans de nombreux cas lisent « Les Malvinas sont argentins » qui ont été affichés par les fans dans le stade ».

« Cependant », invitant Torres à distinguer « que le monde du football partage une vision dominante de la souveraineté argentine sur les îles, ne signifie pas qu’un commonwealth a été généré. Une position commune est reconnue, bien sûr, mais cela ne favorise pas nécessairement une communauté commune ». des liens qui minimisent ou réduisent les désaccords. » qui existaient auparavant. »

« Et il m’est également venu à l’esprit que peut-être l’univers du football n’est pas pleinement conscient qu’il existe un élément fédérateur qui est le football en tant que pratique sociale. Au-delà des couleurs du club lui-même, ce sont les intérêts des biens internes et des normes d’excellence. Ce que le football unit, ou du moins devrait unir, et le fait que la compétition nécessite de se reconnaître comme égaux moraux au bien commun. On oublie souvent ces générateurs de communauté. Se reconnaître comme membre de la communauté du football, c’est ou du moins implique de reconnaître la reposez-vous comme des camarades engagés avec les mêmes intérêts », a ajouté le philosophe du sport et n’a pas hésité à avertir que même autour des Malouines se cache une pure culture machiste ».

C’est ainsi que Torres décrit son opinion : « Le troisième élément à considérer, même si la question des îles Malvinas est promue, entre guillemets, d’unité, c’est que cette union découlera du refus de la Grande-Bretagne et non d’un intérêt commun à produire des et des liens communs. construire une nation inclusive, juste et solidaire qui s’étend sur toutes les îles ».

« Une autre chose qui est également liée aux Malouines en tant que promoteur de l’unité est le football en tant qu’espace masculin qui reproduit l’ordre des sexes dominant. Il se trouve que le football autour des îles Malvinas n’a pas échappé à cette logique. Pensons par exemple à une autre chanson célèbre des tribunes qui dit « The Thatcher, Thatcher, Thatcher, où est-il ? Maradona le cherche pour c… » Les syndicats en ce terme symbolique posent problème et doivent être repensés. Tous les syndicats ne sont pas des syndicats qui doivent être acceptés tels qu’ils sont acceptés ou articulés. Il est important de prêter attention aux questions de genre », a-t-il conclu.