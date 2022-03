BBC : Poutine a redessiné le monde – mais différent de ce qu’il voulait

LONDRES – L’invasion de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine a changé le monde. Nous vivons dans une nouvelle ère plus dangereuse. L’ère de l’après-guerre froide, qui a débuté avec la chute du mur de Berlin, est révolue. Il a été écrit par un vieux journaliste d’aujourd’hui Bbc Allan Little, qui tente de situer l’actualité ukrainienne dans un contexte historique, notamment les changements sociaux en Europe centrale et en Tchécoslovaquie à la fin des années 1980.

Un petit souvenir debout sur la place Venceslas enneigée à Prague en novembre 1989, regardant un nouveau monde naître. Les communistes d’Europe de l’Est se sont soulevés contre leur dictature. Le mur de Berlin a été abattu et une Europe divisée a été réunie.

Le dramaturge dissident Václav Havel à Prague s’est adressé à 400 000 personnes depuis un balcon au deuxième étage. Ce fut une période passionnante, à une vitesse vertigineuse. Cette nuit-là, le régime communiste s’est effondré et, en quelques semaines, Havel était président de la nouvelle nation démocratique. « Même alors, je sentais que je regardais le monde changer – que c’était l’un de ces rares moments où vous savez que le monde change sous vos yeux », a écrit l’auteur.

Combien de tels moments se sont produits dans l’histoire européenne depuis la Grande Révolution française ? A l’époque, j’en évaluais environ cinq. Celui-ci, 1989, est le sixième.

Ce monde, né d’une révolution populaire dramatique, a pris fin lorsque Poutine a ordonné aux troupes russes d’entrer en Ukraine. Le chancelier allemand Olaf Scholz l’a qualifié de zeitenwende (tournant), tandis que la ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss a parlé d’un « changement de paradigme ». Selon lui, la période de négligence est révolue.

L’un des correspondants de guerre les plus expérimentés de la BBC, Quentin Sommerville, a récemment traversé les ruines de Kharkov. « Si vous n’êtes pas familier avec ces tactiques, vous ne faites pas attention », a-t-il déclaré à propos des bombardements russes. Sommerville était familier, il a passé suffisamment de temps sous le feu des missiles russes en Syrie pour les observer très attentivement.

Mais à quel point les gouvernements du monde démocratique se soucient-ils de la nature du régime de Poutine ? Les preuves se sont accumulées au fil des ans. Cela fait deux décennies qu’il a envoyé des troupes en Géorgie prétendant soutenir les zones séparatistes. Il a ensuite envoyé des espions avec un agent neuroprotecteur dans les villes britanniques pour tuer les exilés russes. En 2014, il a envahi l’est de l’Ukraine et annexé la Crimée.

Malgré tout cela, l’Allemagne et une grande partie de l’Union européenne sont enfermées dans une dépendance malsaine au gaz russe. La construction du gazoduc Nord Stream 2 a été approuvée un an après l’annexion de la Crimée pour augmenter l’offre.

Son pays est également à blâmer pour le manque d’attention de Truss. Londres est un refuge pour l’argent russe depuis le premier ministre John Major. Les oligarques russes y économisent des milliards, blanchissent de l’argent sale, achètent des maisons privées de luxe dans la capitale britannique, interagissent avec les politiciens et contribuent aux fonds de campagne. Personne n’a beaucoup demandé d’où venait leur grande et soudaine richesse.

Êtes-vous dedans ou pas. Les démocraties occidentales « ne font pas attention » à la nature de la menace croissante à leurs frontières orientales.

Poutine semble également arrogant. Premièrement, il croyait que l’Occident était en déclin chronique et affaibli par les divisions internes et la résistance idéologique. Selon lui, la preuve en est l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, ainsi que le Brexit. La montée en puissance de gouvernements autoritaires de droite en Pologne et en Hongrie est une preuve supplémentaire de la désintégration des valeurs et des institutions libérales, tandis que le retrait des troupes américaines d’Afghanistan prouve que la puissance affaiblie quitte la scène mondiale.

Deuxièmement, Poutine a mal évalué ce qui se passait à ses frontières. Il a refusé de croire qu’une série de soulèvements démocratiques dans les anciennes républiques soviétiques – Géorgie (2003), Ukraine (2004-2005) et Kirghizistan (2005) – puisse être une expression authentique de la volonté du peuple. Puisque chacun d’eux vise à éliminer le gouvernement pro-Moscou corrompu et impopulaire, du point de vue du Kremlin, il est clair que c’est l’œuvre d’agences de renseignement étrangères, principalement américaines et britanniques. Il y voyait une marche de l’impérialisme occidental sur un territoire qui appartenait légalement et historiquement à la Russie.

Et troisièmement, Poutine ne connaît pas ses propres forces armées. Il était maintenant clair qu’il s’attendait à ce que ses «opérations militaires spéciales» soient terminées dans quelques jours. De nombreux experts occidentaux en matière de sécurité s’étonnent de l’incompétence militaire de la Russie.