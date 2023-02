Macron n’a pas seulement irrité Kiev avec ses propos sur Poutine et la Russie : « Il veut donner des garanties aux terroristes ?! »

Emmanuel Macron a déclaré que l’Occident devrait d’abord réfléchir à la manière de répondre aux exigences de sécurité de la Russie concernant l’OTAN si le président russe Vladimir Poutine décidé de reprendre les négociations de paix en Ukraine.

« L’un des points fondamentaux auxquels nous devons faire face est – comme Poutine l’a toujours dit – la crainte que l’Otan ne vienne directement chez lui et aussi le déploiement de missiles qui peuvent menacer la Russie », a déclaré Macron dans une interview après la réunion. avec le président américain Joe Biden à Washington.

Kiev en colère

Ses remarques ont suscité une forte réaction à Kiev. « Quelqu’un veut-il donner des garanties de sécurité à une nation terroriste et meurtrière ? Oleksiy Danilov, chef du Conseil de sécurité de l’Ukraine, a demandé sur Twitter.

Le chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien, Mykhaylo Podoljak, a déclaré que le monde avait besoin de garanties de sécurité de la part de la Russie, qui doit être tenue pour responsable. « Le monde civilisé a besoin de ‘garanties de sécurité’ contre les intentions barbares de la Russie post-Poutine », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Kiev, qui cherche à obtenir des garanties de sécurité d’après-guerre des nations occidentales, a rejeté toute suggestion selon laquelle Poutine devrait faire des concessions après le conflit, considérant que la Russie est l’agresseur, a rapporté le FT.

Ancien Premier ministre finlandais : la Russie doit fournir des garanties. Qu’ils n’attaqueront pas

Selon le journal, Macron a déjà été critiqué pour ne pas avoir été assez dur à Moscou après, par exemple il a déclaré que l’Occident « ne devrait pas embarrasser la Russie » à cause de la guerre, car la Russie resterait son voisin après la fin du conflit.

L’ancien Premier ministre finlandais, qui a demandé l’adhésion à l’OTAN après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Alexander Stubb, a déclaré qu’il était fondamentalement en désaccord avec Macron. « Les seules garanties de sécurité que nous devons viser sont essentiellement non russes », il a écrit sur Twitter. « La Russie doit d’abord garantir qu’elle n’attaquera pas d’autres pays. Ce n’est qu’alors que nous pourrons commencer à discuter (de la sécurité européenne) », a-t-il ajouté.

« L’idée que l’invasion de l’Ukraine par la Russie pourrait être arrêtée par l’Occident en fournissant à la Russie des garanties de sécurité se développe piégé par le récit de Poutine selon lequel l’Occident et l’Ukraine sont responsables de cette guerre et la Russie en est la victime (innocente).« , a déclaré le ministre letton de la Défense, Artis Manufacturing, au FT.

Macron a-t-il donné raison à Poutine ?

Les commentaires de Macron semblent également être, selon le journal ils donnent du crédit aux affirmations de Poutine selon lesquelles l’OTAN s’est « étendue » aux frontières de la Russie en acceptant l’ancien État soviétique, et que c’était une raison valable pour l’invasion.

L’Alliance a fermement nié ces affirmations, tout en répétant régulièrement sa politique de « porte ouverte », en vertu de laquelle n’importe quel pays peut choisir de demander l’entrée, quelle que soit sa situation géographique. Moscou n’a pas le droit d’opposer son veto au demandeur.

« Soyons clairs sur ce que nous avons vu en Ukraine. La Russie n’est pas provoquée. La Russie n’est pas menacée. » a déclaré samedi le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. « La guerre de Poutine n’est pas une conséquence de l’élargissement de l’OTAN. C’est la raison de l’expansion de l’Otan », a-t-il ajouté.

Alors que la guerre entre dans son dixième mois, les responsables occidentaux disent qu’il n’y a pas de pourparlers officiels pour mettre fin au conflit. Les États-Unis et d’autres alliés ukrainiens, dont la France, ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils seraient actifs Zelenskidécider des conditions que son pays acceptera.

Scholz s’est entretenu avec Poutine

La Russie et les États-Unis, qui dirigent l’alliance de défense occidentale, ont déclaré cette semaine qu’ils étaient prêts à traiter l’un avec l’autre, même si le président américain Joe Biden l’a subordonné à la volonté de Poutine de mettre fin à la guerre en Ukraine.. Le Kremlin, par la voix de son porte-parole Dmitri Peskov, a à son tour conditionné les négociations à la reconnaissance de l’annexion de quatre territoires ukrainiens par les États-Unis.

Lors d’un appel téléphonique avec le chancelier allemand Olaf Scholz vendredi, Poutine a déclaré que les pourparlers de paix de la Russie avec l’Ukraine étaient perturbés par le soutien occidental à Kiev. Il a longtemps soutenu qu’il n’était disposé à négocier un cessez-le-feu avec Moscou qu’à la condition que la force d’invasion russe se retire effectivement d’Ukraine. L’Ukraine a également déclaré précédemment qu’elle ne voulait pas négocier avec Poutine, mais uniquement avec son successeur.

Macron a annoncé jeudi à la Maison Blanche qu’il parlerait à Poutine dans les « prochains jours ». «Je continuerai à lui parler pendant que nous continuons à travailler pour empêcher une nouvelle escalade. Je veux parler, par exemple, de la sécurité des centrales nucléaires (ukrainiennes) », a déclaré le président français.

Selon lui, la Russie et l’Ukraine doivent trouver un moyen d’accéder à la table des négociations. « Au bon moment et dans les conditions déterminées par l’Ukraine, nous les aiderons à assurer la paix. a déclaré Macron. La dernière rencontre directe entre les délégations ukrainienne et russe a eu lieu fin mars et n’a pas abouti. D’autres puissances mondiales, dont la Chine, l’Inde et la Turquie, ont également appelé à des négociations et au dialogue.