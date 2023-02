Sous l’ombre de Lionel Messi. L’Argentine a sa propre araignée, son nom est Álvarez

Dès l’âge de quatre ans, sa famille l’appelle La Araña, l’araignée, son prénom presque oublié. Le surnom a été créé lorsque Julián Álvarez jouait au football avec son frère aîné. « Il semblait avoir plus de deux jambes quand il jouait », a révélé son frère aîné, Rafael.

Elle ne l’ennuyait jamais, il ne l’offensait pas, il était même fier d’elle, elle s’entendait bien avec lui et il l’affichait lors de nombreuses fêtes.

Au fur et à mesure que sa carrière de footballeur se poursuivait, il l’a fait. Jusqu’à ce que toute la nation argentine sache qui est l’araignée, en raison de sa petite taille (170 centimètres), plus précisément une araignée. Il parle de ses talents de footballeur pour garder le ballon à ses pieds même dans les situations les plus difficiles. Après tout, il l’a démontré en demi-finale contre la Croatie, où il a marqué deux buts.

Le but de l’Argentine au Qatar Lionel Messi – 5 (contre l’Arabie Saoudite, le Mexique, l’Australie, les Pays-Bas, la Croatie)

Julien Alvarez – 4 (contre la Pologne, l’Australie, la Croatie – 2x)

Enzo Fernández – 1 (contre le Mexique 1)

Alexis Mc Allister – 1 (contre la Pologne)

Nahuel Molina – 1 but (contre les Pays-Bas)

Désormais, tout le monde du football sait qui est Julián Álvarez. Et il sait que le capitaine Lionel Messi n’est pas le seul à avoir le ballon collé aux pieds.

Livraison en autocar

Il est né dans la petite ville de Calchín avec deux mille cinq cents habitants au cœur de la province de Córdoba. Il venait de milieux modestes. Le père Gustav gagnait sa vie au moulin à grains, la mère de Mariana était institutrice de maternelle. Les deux parents ont été très favorables à leur fils dans sa carrière de footballeur dès le début.

A quoi pensait Colin

Son premier entraîneur, Rafael Varas, qui livrait des marchandises pendant la journée et entraînait les joueurs la nuit, a été immédiatement captivé par le talent particulier d’Álvarez. « Julián a toujours été excellent avec le ballon. Maintenant, il est le même que lorsque je le menais, mais dans une forme plus petite », a déclaré Varas avant le championnat au Qatar. « Je me souviens des buts qu’il a marqués quand il avait huit ou neuf ans. Il est passé devant quatre ou cinq adversaires et a marqué un but », histoire précise intéressante. « C’est là que j’ai réalisé que j’avais un type de joueur extraordinaire dans mon équipe qui pouvait devenir des stars mondiales », avoue-t-il.

Il n’a pas vraiment apprécié la croissance d’Álvarez. « Je ne suis pas le professeur. Comment pouvez-vous enseigner à un joueur comme Julian ? Vous ne pouvez que le conseiller », a-t-il souligné. « C’est une personne très calme, très responsable et concentrée. Jouer au football a toujours été naturel pour lui », a déclaré Varas et ses qualités humaines.

Álvarez n’a jamais oublié son premier entraîneur. À l’automne 2020, après s’être installé à River Plate, il fait preuve de générosité en achetant à Varas un nouveau van. Le vieil homme a déclaré qu’il n’avait pas pu retenir ses larmes lorsque le père du joueur est apparu devant sa maison avec de nouvelles clés de voiture.

River Plate et l’équipe nationale

Un grand pas en avant a été un déménagement dans le club de la capitale de Buenos Aires, le célèbre River Plate, où il a fait ses débuts en octobre 2018, portant le maillot emblématique du numéro neuf. Il a été accueilli par l’entraîneur Marcelo Gallardo, l’une des icônes du football argentin. « C’est un joueur que tous les entraîneurs veulent entraîner », a déclaré le participant à la Coupe du monde 1998 en France.

Même Gallardo a déclaré qu’il n’avait rien à lui apprendre.

En juin 2021, Álvarez a été appelé pour la première fois dans l’équipe nationale argentine. « C’est un garçon qui peut postuler à différents postes, même s’il était attaquant à l’origine », a déclaré l’entraîneur Lionel Scaloni.

Il ne doutait pas un instant qu’il l’emmènerait avec lui à la Coupe du monde au Qatar, même s’il était parmi les plus jeunes appelés (seuls Enzo Fernández et Thiago Amada avaient un an de moins).

Il ne l’a pas laissée tomber. Lors de l’humiliante défaite d’ouverture contre l’Arabie saoudite, il est entré en jeu à une époque où l’Argentine avait déjà perdu, après son arrivée dans le match contre le Mexique, les favoris n’ont marqué qu’un seul but, contribuant à une victoire sur la Pologne d’un seul coup. .

Même en tant que joueur titulaire, il a marqué en huitièmes de finale contre l’Australie et, surtout, a aidé à détruire la Croatie en demi-finale avec deux buts.

Álvarez était parmi les stars du championnat du Qatar.

Le rêve de l’Angleterre devient réalité

Pour son 22e anniversaire, il a reçu de nombreux beaux cadeaux de football. Tout d’abord, le journal uruguayen El País l’a déclaré meilleur joueur d’Amérique du Sud. Dans le sondage traditionnel, dans lequel seuls les joueurs par continent peuvent recevoir des votes, il a battu des rivaux tels que l’attaquant brésilien Gabriel Barbosa de Flamengo et le défenseur paraguayen Gustavo Gómez de Palmeiras.

Peut-être plus bienvenu est un transfert à Manchester City, champion de Premier League, avec 14,1 millions de livres (près de 400 millions de couronnes) restant au club argentin.

Julien Alvarez Né le 31 janvier 2000 à Calchin, Argentine

Joueur carrière : Atlético Calchin (2014-2016), River Plate (2016-2022), Manchester City/Angleterre (2022)

Équipe nationale d’Argentine : 2021-2022 (18/7)

Performance : Vainqueur de la Copa América 2021, vainqueur de la Copa Libertadores 2018, ancien champion d’Argentine

En 2020, dans une interview à Radio La Red, Álvarez, vingt ans, révélait son rêve de jouer à l’étranger : « Jouer en Europe est le rêve de la plupart des footballeurs, la qualité de la ligue là-bas les attire », il ne cache pas son projets pour l’avenir. Il a même pensé notamment à Manchester City. Quand il joue sur PlayStation, il choisit toujours ce club anglais. Ou Barcelone.

L’entraîneur de l’équipe nationale argentine, Scaloni, n’a fait que saluer le transfert à l’étranger. « Il est clair qu’il va dans l’un des meilleurs clubs du monde, qu’il va être l’un des meilleurs joueurs », a-t-il expliqué. « Julián est déjà très bon, mais il ne fera que s’améliorer dans cette entreprise », a-t-il déclaré.

Garçon souriant

Le journal français L’Équipe a surpris l’attaquant argentin dans l’intention de détruire les plans de l’équipe européenne pour défendre le titre de manière très succincte. « Julien Alvarez n’arrêtez jamais de sourire », a-t-elle écrit. « Il sourit quand il entre sur le terrain, il sourit quand il a le ballon et il sourit quand il marque. Le geste l’accompagne toujours », a-t-il souligné sa marque de fabrique.

Mais il s’agit de savoir qui a le plus ri le dimanche 18 décembre, après la finale de la Coupe du monde au Qatar.

Il est fort possible que la France gagne et les footballeurs argentins auront des airs de déception sur le visage. Mais pour Álvarez, cela n’a pris qu’un instant, puis son visage s’est à nouveau illuminé.