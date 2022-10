Un Français absent du sommet pourrait avoir l’impression que son président est la cible principale de l’événement. Quarante cents personnes d’Europe et des environs sont venues à Prague. Et ils n’ont pas été invités par Macron sur le tapis rouge, mais par le Premier ministre tchèque Petr Fiala.

Pour la première fois, la Tchécoslovaquie accueille ce rassemblement informel de politiciens de deux jours. Dans la vidéo de Macron, le sac de Fiala clignote à peine, tandis que le président français, aux côtés du Premier ministre britannique Liz Truss, parle aux manifestants au château de Prague, négocie des accords entre Arméniens et Serbes confus ou répond aux questions des journaux.

La vidéo a été publiée sur le compte Twitter officiel de Macron. Et le président a réussi à l’attraper des utilisateurs tchèques là-bas. Premièrement, critiquez le fait qu’il exagère son rôle. Non, vous n’avez pas organisé de rassemblement. Peut-être que vous chantez avec cela à l’esprit, mais il a tout fait dans une grande première tchèque sombre et sombre. Tu fais juste semblant, lui a dit l’utilisateur de Demmi.

Monsieur Macron, la France a-t-elle annexé Prague et vous avez construit un château à Prague ? Ou venez-vous d’assister, avec des milliers d’autres dirigeants, au sommet organisé par le Premier ministre tchèque ? Dans quel univers êtes-vous ? Le débatteur de Ji Devt s’y remet.

Le lien vers la vidéo apparaît également dans les commentaires. Ceci est à nouveau publié par le premier ministre d’esk. Et franchement, même sa version a été conçue pour le flatter en premier. Ovem ne connaît pas le public de sa collection, mais une image beaucoup plus précise de ce qui s’est passé au sommet jeudi et vendredi, pas de Macron.