Occupé, dit-on sur la côte de France avec des « métis ». Ensuite, il s’agit de « blanc ».

L’opérateur de l’une des plages privées a informé un couple « d’apparence nord-africaine » qui avait demandé des transats qu’ils étaient tous réservés. Cependant, quelques minutes plus tard, ils ont accordé la même demande à un couple caucasien, qui a reçu des transats au premier rang au bord de la mer. SOS Racisme, qui a enregistré l’incident, a déclaré qu’il prévoyait une action en justice pour discrimination, a rapporté The Guardian.

D’autres militants disent qu’ils ne peuvent pas réserver de chaises longues sur une plage privée s’ils lui donnent un nom qui sonne étranger. « C’est plein de noms qui sonnent comme l’Afrique. Quand j’ai rappelé et que je lui ai donné un nom français, il s’est avéré qu’il y avait encore de la place », a déclaré l’un d’eux au Monde.

L’association SOS Racisme mène des opérations d’infiltration similaires pour attirer l’attention sur les discriminations depuis les années 1990, mais c’est la première fois qu’elle mène une expérimentation sur la Côte d’Azur. Il affirme qu’un tiers des plages privées des stations balnéaires de Juan-les-Pins et d’Antibes discriminent illégalement, et que deux tiers des discothèques et bars de Marseille et d’Aix-en-Provence sélectionnent illégalement des clients en fonction de leur origine.

« Nous avons constaté que la discrimination peut être fondée sur les vêtements, la couleur de peau, l’apparence physique et les origines d’une personne. Une telle vie est injuste et inacceptable », a déclaré Karima Es-slimani de l’association SOS Racisme à Nice à la télévision France 3 après l’expérience de la plage.

Plus facile d’obtenir un transat sur les plages privées de la Côte d’Azur quand il est blanc, que quand il est une personne racisée. C’est ce qu’ont prouvé des militants de SOS racisme, lors d’un essai le 30 juillet Juan-les-Pins. Nous avons les suivis en cache caméra. https://t.co/AyWWZo3NQF 9 août 2022 à 10 h 52 Message archivé : 9 août 2022 à 13 h 23

« Cette situation est le résultat de l’échec manifeste des pouvoirs publics à interdire discrimination raciale« , a déclaré le président de l’association, Dominique Sopo. Il a ajouté que les conclusions seraient transmises à la police et aux autorités locales. « Nous suivrons de près les actions en justice qui seront engagées », a ajouté Sopo.

L’association n’a pas nommé les établissements privés qu’elle a visités dans les stations de Juan-les-Pins et d’Antibes.

Une enquête de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a montré le mois dernier que les niveaux de tolérance envers les minorités augmentent chez les Français, mais que les préjugés contre certains groupes n’ont pas disparu. Selon le rapport annuel, par exemple, 45 % des Français pensent que « les Romains vivent principalement du vol et de la contrebande ».

La CNCDH estime qu’environ 1,2 million de personnes sont victimes d’agressions à caractère raciste en France chaque année. En moyenne, seulement un millier de personnes sont reconnues coupables de ces crimes devant les tribunaux chaque année, souvent en raison de la réticence de la victime à signaler les agressions à la police.