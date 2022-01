Macron gifle la foule en France : deux interpellations. VIDÉOS

L’agresseur crie la devise nostalgique du roi

D’après ce que l’on peut voir sur l’image, Macron, qui visitait Tain-l’Hermitage et venait de sortir du lycée hôtelier, s’est éloigné de la foule retenue derrière la barrière et s’apprêtait à rentrer dans la voiture qui l’attendait. Voyant des gens l’interpeller, il s’approche de la barrière et la première personne qu’il croise le saisit par le bras et le gifle en criant le cri de guerre des Capétiens – disciples d’Ugo Capeto, la troisième dynastie des rois de France – « Montjoie ! Saint-Denis ! » et « à bas la Macronie », accompagné de macronisme, un slogan largement répandu dans les manifestations de protestation. Il a été immédiatement arrêté et détenu – avec une deuxième personne proche de lui – par des agents de la sécurité présidentielle. Les images photographient ensuite le président s’approchant de la foule pour continuer à parler aux personnes présentes.