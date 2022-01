Mbappe en fait deux, le PSG bat Monaco et tire en France – 12/12/2021

Mbappé était le grand nom du Paris Saint-Germain lorsqu’il a marqué deux fois lors d’une victoire 2-0 contre Monaco, un match qui s’applique au 18e tour du Championnat de France et se déroule dans la capitale française.

Cette victoire a porté l’équipe de Neymar, Messi et Mbappe à 45 points, 13 de plus que le vice-leader Olympique de Marseille, qui a atteint la deuxième place après avoir battu Strasbourg 2-0 au tour.

Au prochain tour, le PSG disputera la Coupe de France, contre Feignies, le 19, à la même date et dans la même compétition que le match entre Monaco et le Red Star FC.

Qui a bien fait : Mbappe

L’un des principaux joueurs de l’équipe stellaire du Paris Saint-Germain, Mbappé n’a pas raté un coup de pied, déplaçant le gardien Nubel sur un coup de pied et laissant les hôtes devant. À la fin de la première mi-temps, il a marqué le deuxième but et a déclaré la victoire.

Qui est mauvais : Sidibé

Le défenseur monégasque fait tomber Di María dans la surface et laisse Paris prendre l’avantage après le penalty de Mbappé. De plus, il a écopé d’un carton jaune après une enchère avec 10 minutes de jeu.

Lancer le coup de sifflet et le ballon au poteau

Peu de temps après le début du match, Monaco a failli ouvrir le score. Diop a marqué avec Ben Yedder et a frappé un centre puissant, le ballon dépassant Donnarumma et frappant le poteau défendu par le gardien italien.

Le PSG devant

À la 10e minute, l’arbitre a accordé un penalty aux hôtes après avoir consulté le VAR. Dans l’attaque, Mbappé a bien frappé, n’a laissé aucune chance au gardien Nubel et a laissé les leaders du championnat en tête.

Mbappé encore

L’attaquant français a marqué son deuxième but du match dans les dernières minutes de la première mi-temps. Beaucoup de buts étaient dus à un excellent match de Messi, qui a tiré la cible et trouvé Mbappe libre sur le côté gauche de la surface de réparation ;

FICHE TECHNIQUE

PSG 2X0 MONACO

Concurrence: 18ème manche du Championnat de France

Données: 12/12

Heure: 16h45 (depuis Brasilia)

Local: Stade du Parc des Princes

Carte jaune: Mbappé, Gueye et Verratti (PSG) ; Sidibé, Fofana, Maripán et Gelson Martins (Monaco)

cibler: Mbappé aux 12e et 45e minutes de la première mi-temps

PSG : Donnarumma ; Hakimi, Marquinhos, Diallo et Bernat (Kehrer) ; Gueye (Herrera), Wijnaldum et Verratti ; Messi, Mbappé (Icardi) et Di Maria (Paredes). Technique : Pochettino

Monégasque : Nubel ; Sidibé, Disasi, Maripán et Caio Henrique (Jakobs); Fofana (Jean Lucas), Tchouaméni, Diop (Matazo) et Golovin ; Gelson Martins (Isidor) et Ben Yedder (Boadu). Entraîneur : Niko Kovac