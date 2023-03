Macron est allé en Afrique. Il a promis de réduire les effectifs des troupes françaises et d’abandonner l’approche des « avantages faciles ».

La France tente de redéfinir son approche de l’Afrique, un continent dont elle a été un acteur majeur. Cependant, maintenant, d’autres pays – la Russie et la Chine – s’affirment de plus en plus. Le principal levier de transfert de Moscou sur le continent est l’implication de mercenaires du groupe Wagner, qui a fait l’objet de vives critiques de la part du président français. « C’est un groupe de mercenaires criminels. Et son travail est d’être une assurance-vie pour les régimes défaillants et les putschistes », a-t-il déclaré lundi. Ce sont les wagnériens qui ont poussé les alliés occidentaux et surtout les Français hors du Mali Afrique de l’Ouest. La junte militaire a commencé à s’appuyer davantage sur les mercenaires russes et Paris a retiré ses troupes du pays l’année dernière. Cependant, il y a moins de quatre semaines, les troupes françaises ont dû quitter le Burkina Faso voisin, où elles contribuent également à la lutte contre les islamistes.

Mercenaire pour les permis miniers Cependant, les wagnériens n’ont fait qu’exacerber les problèmes de sécurité du continent, estime le politologue Martin Schmiedl. « L’hypothèse selon laquelle ils peuvent résoudre le problème est complètement erronée et erronée », a déclaré un expert de l’Institut d’études territoriales de l’Université Mendel de Brno. Selon lui, au Mali par exemple, les activités des groupes radicaux et terroristes se multiplient actuellement. Il a également souligné que les Wagner ont obtenu divers avantages, tels que des permis miniers, en échange de la fourniture de troupes. « Cela se produit également en République centrafricaine, où les diamants sont impliqués, dans le cas du Burkina Faso, on parle d’extraction d’or », a-t-il déclaré.

Moins de soldats, plus de coopération Macron a promis de réduire le nombre de troupes françaises en Afrique. « Là où nous avons actuellement des bases pour des centaines et parfois des milliers de soldats français, nous allons réduire ce nombre. Et nos partenaires africains assumeront une responsabilité encore plus grande », a déclaré Macron, ajoutant que la France doit cesser d’interférer dans les parties de l’Afrique qu’elle contrôlait autrefois en tant que puissance coloniale. Paris dispose actuellement de troupes à Djibouti, en Côte d’Ivoire, au Gabon et au Sénégal. Dans la région, Macron veut éviter le scénario malien, dans lequel, selon lui, la France ne parvient pas à trouver un accord complet avec les élites politiques et militaires locales.

Dans un discours avant de se rendre sur le continent, il a appelé à une « nouvelle ère ». Selon lui, le « nouveau partenariat de sécurité » ne signifie pas la fermeture des bases militaires françaises, mais leur transformation en fonction des besoins des partenaires africains. « À l’avenir, notre présence (militaire) se fera à travers des écoles, des académies, qui seront gérées conjointement par des personnels français et africains. Je le dis très clairement : le rôle de la France n’est pas de résoudre tous les problèmes de l’Afrique », a ajouté Macron. « La situation ne va pas disparaître », estime Schmiedl. « De nombreux pays penchent vers la Russie non pas parce que la Russie la préfère, mais parce qu’ils veulent montrer qu’ils ont le choix. Qu’ils ne doivent plus toujours se tourner vers leurs anciens dirigeants coloniaux », a-t-il ajouté. La France veut affronter économiquement la Chine en Afrique Paris cherchera également un nouvel équilibre dans la coopération économique avec les pays africains, confrontés à une concurrence internationale croissante. Surtout de Pékin. « Nous sommes dans une position qui ne va pas dans le bon sens. Et c’est avant tout notre faute, car nous utilisons trop souvent la logique du profit facile par rapport au continent africain », a déclaré le président français. Macron a même appelé les entreprises françaises à accorder plus d’attention à leurs partenaires africains. Dans ce contexte, il a souligné que Paris ne devait plus participer ni à la concurrence économique prédatrice ni au soutien des régimes autocratiques comme auparavant. Pour accroître leur influence, la Chine et la Russie soulignent souvent qu’elles n’avaient pas de colonies en Afrique dans le passé. Contrairement à l’Occident, ils n’ont pas non plus d’exigences de forme de régime dans les pays africains. « Ils ne demandent pas si c’est un régime démocratique, si des élections démocratiques y sont organisées, si les droits de l’homme y sont respectés. Cela convient à de nombreux régimes non démocratiques en Afrique, en particulier aux régimes militaires comme le Mali, qui sont principalement préoccupés par la survie, et non par la sécurité de leurs propres citoyens », a expliqué Schmiedl. Cependant, selon le politologue, la question est de savoir si Macron sera capable d’être à la hauteur de ses déclarations. « Il a annoncé un changement de direction politique dans le passé, au moins en 2017. Et le changement n’était pas significatif », a-t-il ajouté.