Expert : Qu’est-ce qui dérange les Tchèques âgés ? Et comment ils combattent l’étiquette « retraité inutile »

Le temps s’est arrêté à la session plénière du DPR. Les députés ont passé deux nuits à se disputer et à crier à propos de la proposition de la coalition de réduire les taux de retraite en juin. En plus de partager leurs soirées pyjama impromptues au bureau, ils se disputent sur la durée pendant laquelle ils peuvent réellement parler ou quand et combien voter sur des points individuels de l’ordre du jour. Malheureusement, à cause des coups sur la table, des cris ou du discours de sept heures du président du SPD, Tomio Okamura. les législateurs ne comprennent pas vraiment la question – à savoir la proposition de réduire les jugements tchèques de haut niveau et les questions en général.

Les seniors, et pas seulement les citoyens tchèques, ont été accueillis par le séminaire parlementaire présidé par la députée Nina Nováková (KDU-ČSL). Il s’avère que les personnes âgées ne sont pas seulement concernées par la retraite, en général, la retraite n’est qu’une petite partie de la vie et les aînés faisaient face à un problème qu’il fallait régler rapidement, selon les experts présents.

Le « retraité inutile » a provoqué la colère des experts

Était également présente à la table ronde Ludmila Němcová, vice-présidente de l’Union européenne des personnes âgées, qui estime que la plus grande tâche de la famille et de la société est de redresser les relations interpersonnelles et intergénérationnelles. « Il s’avère qu’il y a une grande différence entre la jeune génération et l’ancienne génération, incomprise. Les jeunes pensent qu’ils ne vieilliront jamais, qu’ils réussiront toujours, qu’ils auront beaucoup d’argent, et quand ils voient des vieux, ils pensent qu’ils gênent, qu’ils doivent payer pour eux, parce que ils sont déjà malades, ils ont oublié, ils ne servent à rien… » a expliqué sa thèse pour Blesk Správy.

Selon lui, l’étiquette « retraité » n’est pas non plus utile, ce qui porte en fait l’étiquette négative. « Il m’est arrivé, par exemple, que les gens s’étonnent que je connaisse une autre langue que le russe. Je suis traductrice du français et de l’anglais », il a ajouté un insert plus personnel lors du commentaire de Blesk Zprávy.

Selon les experts, ce sont les étiquettes négatives pour la vieillesse, le dénigrement et les préjugés qui causent un certain nombre de problèmes auxquels les personnes âgées sont confrontées. En raison de leur âge et des idées reçues dans la société, ils ont par exemple plus de mal à trouver un emploi.

«Je déteste que les seniors soient à la retraite parce qu’il y a des gens qui sont à la retraite et qui travaillent toujours et ils sont formidables et ils sont vraiment au top de leur forme. Ce nom, il doit être brisé. » Le député Nováková a également parlé de la même manière.

« Elpida travaille avec ce sujet comme l’un des sujets principaux dans toutes ses activités,Kateřina Bohatá, responsable de la ligne gratuite pour les seniors du Centre Elpida, confirme l’ampleur des problèmes de Blesk Zprávy.

« Nous essayons de faire en sorte que la vieillesse soit considérée comme une étape naturelle de la vie telle qu’elle est réellement. Pour voir la vieillesse de manière réaliste. On traite de l’âgisme, c’est-à-dire de l’exclusion due à l’âge, par exemple, même dans des situations où les personnes âgées ne sont pas abordées en fonction de leurs capacités. Par exemple, le préposé au comptoir a donné des informations trop rapidement au senior et il n’a pas eu le temps de les noter. » a précisé Bohatá, affirmant que les besoins des personnes âgées sont souvent inconsciemment négligés, car d’autres ne se rendent peut-être même pas compte que les personnes âgées ne peuvent pas lire les autocollants dans les magasins ou qu’elles ont besoin de lunettes pour lire les petits caractères des documents et des contrats.

Selon Němcová, un récit similaire concerne non seulement les seniors tchèques, mais est une tendance paneuropéenne. « C’est une tendance générale, car la coopération intergénérationnelle se fait aussi sentir, par exemple en France ou en Espagne », Flash a déclaré aux Nouvelles. Il a ajouté que désormais, il est également du devoir des médias de rendre à la société la compréhension et le respect d’autrui. « Je pense que c’est aussi parce que nous insistons sur le fait que seules les personnes jeunes, en bonne santé et intelligentes ont le droit de profiter de la vie, etc. » il a conclu par le fait que des questions similaires seraient traitées au niveau européen. En outre, le ministère de l’Intérieur et des Communications a promis lors du séminaire qu’il essaierait de résoudre tous les problèmes du nouveau plan d’action.

Sans information, demandes de remise et reconversion

Grâce au retour à une certaine entente intergénérationnelle, de nombreux problèmes pratiques auxquels sont confrontés les aînés seront résolus. Blesk News s’est demandé ce qu’ils étaient exactement. L’un des principaux problèmes est la mauvaise orientation technologique et la non-utilisation de celle-ci.

« Sur la base des données de l’Office tchèque des statistiques, nous avons constaté que seulement 40 % des personnes de plus de 60 ans ont Internet à la maison, 41 % ont un ordinateur à la maison et seulement 20 % d’entre elles utilisent Internet sur un téléphone mobile, « Lenka Desatová, présidente du Conseil des personnes âgées de la République tchèque, a été mentionnée lors du séminaire parlementaire. Cela coupe les seniors de l’information, mais aussi de certaines possibilités pour une vie meilleure. « Il s’avère que s’il ne maîtrise pas la littératie numérique, il est un membre de seconde classe de la société », Němcová a également souligné et expliqué que, par exemple, beaucoup de choses ne sont désormais traitées que par téléphone.

Ce problème a ensuite été confirmé par les seniors eux-mêmes, comme Bohatá du Centre Elpida l’a mentionné à Blesk News. « Sur la ligne d’écoute téléphonique 800 200 007, nous sommes le plus souvent confrontés à des demandes d’informations à jour, compréhensibles et pertinentes. Un certain nombre de personnes âgées, qui ont pris leur retraite à une époque où la technologie numérique était en plein essor, n’ont pas sauté dans la vague numérique et sont tombées dans le soi-disant déficit d’information. De nombreuses entreprises communiquent désormais avec leurs clients par téléphone, elles disent que tout est sur Internet ou qu’il existe déjà une application pour cela. Et cela s’applique également aux événements de réduction en magasin, et nous n’aimons pas vraiment cela, car les parents ne peuvent plus économiser sur la nourriture de cette façon. » dit l’expert.

Le manque de littératie numérique et le manque d’adaptations de communication adaptées à l’âge peuvent également réduire les possibilités de poursuivre des études et éventuellement de se recycler. Entre autres choses, lors du séminaire, il a été entendu que le recyclage est également une chose relativement coûteuse. « Dans le cadre de la formation tout au long de la vie, il faudrait parler de la possibilité de changer de métier six fois dans sa vie », a déclaré le député Nováková à Blesk Zprávy, soulignant que nous devons être plus conscients du fait que les seniors ont quelque chose à offrir et des expériences de vie qu’ils peuvent transmettre.

Tous les problèmes mentionnés sont des vaisseaux sanguins connectés et il y a plusieurs autres choses qui doivent être traitées concernant les personnes âgées. On citera par exemple le sentiment de solitude, l’impréparation de la ville face à une population vieillissante, l’indisponibilité de logements, etc.