Macron change de numéro de téléphone après un éventuel espionnage – Actualités

Le président français Emmanuel Macron a changé l’un de ses numéros de téléphone portable, selon les médias français, après avoir appris que le contact figurait sur une liste de cibles par le gouvernement français. Logiciel espion Pegasus.

Deux jours après la divulgation par le consortium de presse Forbidden Stories, qui, selon l’agence de sécurité marocaine, a placé en 2019 l’un des téléphones du dirigeant français avec d’autres membres du gouvernement, le diffuseur public « France Info » a rapporté que Macron avait changé de numéro.

Macron tient une réunion pour examiner le programme d’espionnage

Selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, « des examens sont en cours » et « un certain nombre de protocoles de sécurité ont été ajustés, notamment vis-à-vis du président ».

« L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSI) a commencé à proposer aux personnes susceptibles d’être la cible d’attaques un suivi technique pour vérifier que cela s’est réellement produit. Ces vérifications se poursuivront », a ajouté Attal quelques heures après la réunion du matin. du Conseil de défense.

Le palais du lysée a déclaré que Macron utilise plusieurs téléphones et change périodiquement d’appareils.

Les noms des journalistes, chefs d’État et opposants figurent également sur la liste des espions possibles. Dans le cas de la France, cela comprend l’ancien premier ministre, douard Philippe, et 14 autres ministres du gouvernement précédent, en plus de plusieurs journalistes.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête sur plusieurs chefs d’accusation, notamment d’atteinte à la vie privée, d’écoutes téléphoniques de messages, d’intrusion frauduleuse dans des équipements informatiques et de vente d’appareils techniques non autorisés de capture de données.

« Si les faits sont vrais, cela s’avère très grave », a indiqué le communiqué du gouvernement quelques minutes après la révélation de l’information. La société israélienne NSO Group, le créateur du logiciel Pegasus, a nié les allégations, tandis que le gouvernement marocain a nié que Macron était espionné.