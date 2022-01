Luis Fernando Muriel atteint 100 buts en A en Europe. Analyse – Football International – Sports

Luis Fernando Muriel Il a encore montré ce dimanche que, lorsque l’Atalante avait besoin de lui, son but était là. L’attaquant de Santo Tomás (Atlántico) a inscrit deux buts, dont un dans plusieurs catégories, en accrochant plus tôt avant de terminer, contre son équipe 2-6 contre l’Udinese, en Serie A.

Les deux buts ont vu Muriel, qui a profité de son absence Duvan Zapata, est devenu le troisième joueur colombien à franchir la barre des 100 buts dans les cinq grands championnats européens (Espagne, Italie, Angleterre, Allemagne et France). Les deux autres, pour être exact, Zapata et Radamel Falcao Garcia.

Près de 12 ans d’expérience en Europe

Muriel est arrivée sur le Vieux Continent en 2010, pour jouer en deuxième division avec Grenade, en provenance du Deportivo Cali. Mais déjà à la mi-2011, il était en première division italienne, avec Lecce. Il a ensuite dépassé l’Udinese, la Sampdoria, Séville et la Fiorentina, avant de s’installer à Bergame depuis 2019.

Les deux buts et la centaine de buts de dimanche en Europe lui sont venus juste à un moment où sa continuité était mise en doute à l’Atalanta, car Muriel voulait avoir plus de compétition.

En fait, lui et Duván Zapata ont une rivalité : le Côte d’Ivoire Jérémie Boga, de Sassuolo. La signature pourrait éliminer le rôle de Muriel, parmi lesquels il y avait même des rumeurs d’une éventuelle sortie vers la Juventus, où il serait partenaire de Juan Guillermo Cuadrado. Pour l’instant, l’Atalanta ne peut pas compter sur Boga, qui a disputé la Coupe d’Afrique des nations avec la Côte d’Ivoire.

Gasperini veut continuer à s’appuyer sur Muriel

Cette semaine, l’entraîneur de l’Atalanta, Gian Piero Gasperini, Il rencontre les versions et espère que Muriel reste au club.

« Le club a recruté un joueur extraordinaire, mon seul regret est d’avoir dû attendre car il était à la Coupe d’Afrique des Nations. Nous aurons un joueur de plus. L’arrivée de Boga n’inquiète pas du tout Muriel, c’est un joueur très important. Pour le reste (éventuelles rumeurs sur son départ du club) on ne donne pas de réponse », assure Gasperini.

« Nous avons besoin que Muriel soit là, dans ces conditions, il peut nous aider un peu. Il peut tout faire, quand il y a plus de solutions, c’est difficile pour un attaquant de jouer tout le match, personne ne le fait. On a trouvé un bon équilibre, ça nous a permis de marquer beaucoup de buts, c’est le plus important par rapport aux besoins individuels », a ajouté l’entraîneur de l’Atalanta.

La saison dernière, sans être un titulaire incontesté (il n’a débuté que dans 16 des 36 matchs qu’il a disputés), Muriel a inscrit 22 buts et est devenu le meilleur buteur de l’Atalanta. Et actuellement, il a joué 13 matchs, mais seulement 6 en tant que joueur de premier but. Il a atteint quatre buts.

Sélection colombienne, sujet en attente Muriel

Muriel veut la continuité pour continuer à se battre pour un poste dans l’équipe nationale colombienne, un sujet en suspens, où il n’a pas eu la même performance de buteur.

Dans la troisième étape Reinaldo Rueda En équipe nationale, il n’a marqué qu’un but en huit matchs, dont quatre commencés. Il l’a fait pour l’Argentine, sur penalty. Pour l’instant, le titulaire du permis Atlantique précise qu’il est toujours valable en Italie.

