Macron a perdu la majorité absolue au parlement. La France menacée de paralysie politique

Le président français Emmanuel Macron a perdu la majorité absolue à l’Assemblée nationale lors des élections législatives de dimanche. Sa coalition a remporté les élections, mais a perdu des dizaines de sièges et a dû trouver des alliés au parlement pour faire avancer son programme. Selon le Premier ministre, la situation est sans précédent. Si la coalition gagnante ne peut pas coopérer avec l’autre camp, la France risque la paralysie politique.

La coalition présidentielle Ensemble (Ensemble) a remporté les élections législatives, dont le second tour s’est déroulé dimanche, mais le succès est indescriptible. Il n’a pas réussi à obtenir la majorité absolue. Elle a perdu des dizaines de sièges au détriment de la gauche et de l’extrême droite, qui se sont sensiblement renforcées. L’Ensemble Coalition a remporté 245 sièges, alors qu’il lui fallait 289 sièges pour obtenir la majorité absolue.

Quotidien français Le Parisien il a qualifié les résultats du second tour des élections de « gifle à Macron ». La Première ministre Elizabeth Borne a déclaré que la situation actuelle était sans précédent. La coalition gagnante doit maintenant trouver des alliés au parlement, faute de quoi elle ne pourra pas gouverner efficacement.

« En tant que force principale de la nouvelle Assemblée nationale, nous travaillerons à partir de lundi pour créer une majorité actionnable. Il n’y a pas d’autre choix que de s’unir pour assurer la stabilité de notre pays et mener les réformes nécessaires », a déclaré brièvement Bornová. après la fin des élections.

Cependant, les deux autres groupes les plus puissants du parlement ne sont pas intéressés à coopérer. L’Union populaire, socialiste et écologique (NUPES), de gauche, dirigée par Jean-Luc Mélenchon, a remporté 142 sièges et est devenue le vote d’opposition le plus fort. Le troisième meilleur résultat (89 sièges) a été remporté par l’Association nationale d’extrême droite, à savoir le parti Marine Le Pen.

« Cette victoire est la victoire du peuple français. Ce soir, il a repris son destin et a fait d’Emmanuel Macron le président de la minorité. Cette victoire est la nôtre », a déclaré Le Pen dimanche soir.

La situation qui se dessine aujourd’hui en France, les habitants n’y ont pas été confrontés depuis des décennies. La dernière fois qu’un président nouvellement élu n’a pas obtenu la majorité absolue lors d’élections parlementaires, c’était en 1988. Si la coalition gagnante ne trouve pas d’alliés au parlement et qu’une impasse s’ensuit, Macron pourrait éventuellement organiser des élections anticipées.

TN.cz