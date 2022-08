Leclerc décroche la septième pole position de la saison en France, Red Bull le poursuivra

Charles Leclerc de Ferrari de Monaco a remporté la qualification pour le Grand Prix de France de F1 devant Max Verstappen pour décrocher sa septième pole position de la saison.

Le joueur de 24 ans, grâce à l’aide de son coéquipier espagnol Carlos Sainz, a battu son rival néerlandais Max Verstappen de Red Bull et pourra réduire son avance à 38 points en tête du classement du championnat du monde dimanche. course. Troisième sur la piste du Castellet, le deuxième pilote mexicain de Red Bull, Sergio Pérez.

Vainqueur de la dernière course en Autriche, Leclerc a réalisé un temps de 304 pour mille secondes plus rapide que Verstappen dans les phases finales des qualifications pour décrocher la 16e pole position de sa carrière. Sainz, qui roulait devant lui pendant la boucle temporelle, a cassé l’air pour lui et Monacan a pu utiliser le soi-disant sillage. L’Espagnol a installé un certain nombre de nouveaux composants dans le moteur ce week-end et, en raison d’une pénalité, il a pris un certain départ depuis la queue du peloton avant les qualifications.

Leclerc pourrait marquer pour la sixième victoire de sa carrière et la première de la France dans une course. Le meilleur jusqu’à présent ici était le troisième il y a trois ans. Ferrari peut gagner pour la troisième fois consécutive, la dernière réalisée il y a trois ans.

Le champion du monde et actuel leader Verstappen n’a pas donné suite à la victoire de la troisième séance d’entraînement. Il a conservé sa première place en France. Dès la troisième ligne, Pérez mettra également Leclerc sous pression très tôt.

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton de Mercedes, qui fêtera dimanche son 300e départ en Formule 1, a terminé quatrième, le Britannique perdant par plus de huit dixièmes de seconde face à Leclerc.

Aux côtés de Sainz, le Danois Haas Kevin Magnussen prendra également le départ en raison d’un remplacement de composant de la dernière ligne. Son coéquipier, l’Allemand Mick Schumacher, a payé le temps retiré dans la première partie des qualifications et n’a pas atteint la seconde.

Le Grand Prix de France commence à 15h00 dimanche.

Qualification pour le Grand Prix de France, course du Championnat du Monde de Formule 1 au Castellet :

1. Leclerc (lundi/Ferrari) 1:30 872, 2. Verstappen (Pays-Bas/Red Bull) -0,304, 3. Pérez (Mexique/Red Bull) -0,463, 4. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,893 , 5. Norris (Brit./McLaren) -1160, 6. Russell (Brit./Mercedes) -1 259, 7. Alonso (Sp./Alpine) -1 680, 8. Cunoda (Jap./AlphaTauri) -1 908, 9 . Sainz (Sp./Ferrari), 10. Magnussen (Dan./Haas) tous deux intemporels.