Macron a exhorté le pape à appeler Poutine et Biden pour la paix en Ukraine

« J’exhorte le pape François à faire appel à Vladimir Poutine, au patriarche Kirill, mais aussi à Joe Biden. Nous avons besoin que les États-Unis s’assoient à la table et contribuent au processus de paix », a déclaré Macron au magazine Le Point à propos de la réunion de lundi, dont les détails n’ont pas été publiés.

Jusqu’à présent, les médias n’ont écrit que sur le sujet de cette réunion. Le président français est convaincu que le pape peut influencer Biden.

Dans une interview accordée à un magazine français, Macron a commenté son voyage de deux jours en Italie et au Vatican, où il a également rencontré le nouveau Premier ministre italien Giorgio Meloni, au cours duquel il a été critiqué par de nombreuses personnes chez lui, car Meloni mène un long chemin. . -le parti de droite des Frères italiens.

Selon Macron, l’église peut jouer un rôle dans le processus de paix. Le président français a également participé ce week-end à une rencontre internationale sur le dialogue pour la paix en Italie, organisée par l’organisation catholique Comunite di Sant’Egidio. Macron a déclaré, entre autres, que la paix serait possible si l’Ukraine le décidait.

« À un moment donné, en fonction de l’évolution des circonstances, du moment où le peuple ukrainien et ses dirigeants décideront et dans les conditions qu’ils décideront, la paix sera sur la table des négociations », a déclaré Macron.

Le pape François a condamné à plusieurs reprises l’invasion russe et a cherché à contribuer aux négociations de paix depuis le début. Dans un geste inhabituel, le lendemain de l’invasion russe, il s’est rendu à l’ambassade de Russie à Rome et s’est entretenu au téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Cependant, le pape n’a pas encore accepté son invitation à se rendre en Ukraine, confirmant en mai qu’il n’irait pas à Kiev parce qu’il voulait d’abord rencontrer Poutine. Il lui avait déjà proposé de la rencontrer en mars, en vain. Il y avait aussi des spéculations à plusieurs reprises sur une rencontre entre le pape et Kirill, mais cela ne s’est pas produit non plus.