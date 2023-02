Ils attirent aussi bien les artistes que les touristes. La France est très riche en cathédrales gothiques

Même après des siècles, les cathédrales gothiques ont un effet magique. Leurs structures audacieuses s’élancent haut dans le ciel comme si elles résistaient au poids de la terre. L’impression est renforcée par des dimensions colossales, des décorations en pierre abondantes et une acoustique retentissante. Ils évoquent la magie pendant la journée et sont encore plus magiques la nuit, lorsque les lumières et les bougies à l’intérieur jouent un jeu d’ombre et de lumière.

Si la législation en vigueur existait au Moyen Âge, la cathédrale gothique pourrait être brevetée par les Français. Cependant, il convient de prêter attention à la terminologie. Les cathédrales ne sont pas comme les cathédrales. Le sens originel du mot vient de la cathédrale, siège de l’évêque. Une cathédrale dans ce sens est une église où un évêque ou un archevêque a sa chaire, un siège décoratif, comme dans un temple où il habite, et où la messe est célébrée le plus souvent. Ces cathédrales peuvent être trouvées dans une variété de styles architecturaux.

Puisque la cathédrale était une série de temples d’exposition pendant la période gothique française naissante, le deuxième sens du mot est rendu métaphorique. Les cathédrales gothiques en tant que type de bâtiment d’église sont caractérisées par au moins trois nefs et un transept, elles ont donc un plan en coupe. D’autres caractéristiques comprennent un système de contreforts extérieurs, des portails à gradins dans la façade, au moins une tour et une allée de choeur aussi haute que la nef.

Seules quelques églises gothiques répondent à toutes ces exigences. De nombreux temples, qui étaient destinés à être des cathédrales gothiques, n’ont pas non plus été achevés rapidement. Des ajouts et des modifications ultérieurs ont parfois modifié son caractère de telle sorte que son classement avec les cathédrales gothiques d’aujourd’hui est discutable.

Laon : cinq tours et une chaire allongée

La cathédrale de Laon était initialement censée avoir sept tours, mais elle en a cinq.

L’une des plus anciennes cathédrales gothiques est connue pour ses cinq tours. À l’origine, il aurait dû en avoir même sept. Deux sont sur la façade principale, deux se tiennent sur les côtés du transept et un cinquième au-dessus de l’intersection de la nef. La construction a commencé en 1150, peu après la renaissance gothique, et s’est achevée en 1235.

Grâce à une construction rapide, cette église à trois nefs est une cathédrale gothique primitive bien conservée et de style épuré. Il n’y avait qu’un « défaut » – la chaire caractéristique de la cathédrale à galeries a été détruite par les Laons au XIIIe siècle, le chœur a été agrandi pour les besoins de l’évêque et clos d’un mur vertical.

Chartres : Double porche et portail devatero

Comme beaucoup d’autres cathédrales, celle de Chartres a une entrée principale au sud.

Des trois nefs, les architectes de la cathédrale sont devenus cinq. Celui de Chartres, construit sur un lieu de pèlerinage en 1194-1230, est à mi-chemin. Dans la section fidèle, il y a trois nefs, mais au fond du transept, où se trouve la chaire, il y en a cinq. De ce fait, une double passerelle menait à la chaire. L’entrée principale et plus richement décorée ne se fait pas par la façade ouest, mais par le sud, dans le transept.

Le temple est orné de 3 500 statues et conserve des vitraux médiévaux. Grâce aux deux tours, il peut être vu jusqu’à 30 kilomètres. Les plus bas, d’origine sud, les plus hauts nord ont été ajoutés au 16ème siècle. Cette cathédrale possède le plus grand chœur et le plus long transept de France. Il est également unique en ce qu’il dispose de neuf portails d’entrée.

Paris : le joyau aux cinq nefs aux plus grandes baies vitrées

Photo : Pixabay, Liste des rapports Notre Dame Paris est en reconstruction après un incendie dévastateur en 2019.

L’église de la Mère de Dieu ou Notre-Dame sur une île au milieu de la Seine est la plus célèbre de toutes les cathédrales. Il fut le lieu du sacre de Napoléon et des funérailles présidentielles, et inspira de nombreux artistes, dont Victor Hugo. Pour les Français c’est aussi le point central pour mesurer la distance de Paris.

Pour l’essentiel, il s’agit du gothique primitif de 1163 à 1250, jusqu’en 1345, des modifications sont encore en cours. Elle est composée de cinq nefs, avec une double nef derrière le choeur et bordée de chapelles tout autour. À 13 mètres de diamètre, la rosace ronde sur le mur sud du transept est la plus grande de toutes les cathédrales gothiques.

Cependant, ce n’était pas suffisant et la cathédrale ne vivrait pas pour être vue aujourd’hui. Il fut tellement endommagé pendant la Révolution française que la commune envisagea de le démolir. Elle fut finalement rénovée sous les mains du chaste Eugène Viollet-le-Duc, qui brisa cependant l’uniformité du style en y ajoutant des éléments strictement gothiques. Il a également été durement touché en 2019, lorsqu’il a pris feu et perdu son toit. Il est actuellement en cours de reconstruction, qui est finalement prévu pour les Jeux Olympiques en 2024.

Reims : Lieu du sacre des rois

Sur la façade ouest de la cathédrale de Reims, le grand portail en saillie est particulièrement impressionnant.

La cathédrale de Reims de 1211 à 1275 plaît à l’œil par sa symétrie. Seule la pointe inachevée de la tour est une petite tache dans sa beauté. Stylistiquement, elle appartient déjà au haut gothique et, dans son sens politique, surpasse les autres cathédrales françaises. C’était le lieu du sacre royal.

Que diriez-vous du gothique à St. Vitus ? Couronnements des rois tchèques depuis l’époque de Charles IV. eut lieu à l’église St. Vitus à Prague. Cependant, la cathédrale, inspirée des Français, était inachevée et est actuellement en grande partie néo-gothique. En même temps, ce n’était pas le seul édifice puriste transformé au tournant des XIXe et XXe siècles.

Cela se reflète également symboliquement sur la façade principale ouest qui est ornée de la galerie du roi avec 56 statues. Les maçons ont tout créé en un temps record, de sorte que c’était stylistiquement uniforme. La cathédrale a trois nefs, le bas-côté derrière le choeur est bordé par une guirlande de cinq grandes chapelles. Un motif rarement vu est la tourelle au-dessus de l’estrade.

Amiens : La plus grande et la plus haute de France

La plus grande cathédrale gothique de France est la cathédrale d’Amiens.

La cathédrale d’Amiens possède une hauteur de dôme respectable de 42 mètres, qui est la plus haute des cathédrales achevées de France. Grâce à cela, l’église a un volume de 200 000 mètres cubes. Seule la cathédrale de Beauvais est plus haute, mais elle reste un torse inachevé.

Son type rappelle son équivalent rémois, et la décoration de la façade ouest est dans un ton similaire, quoique moins spectaculaire. Il se distingue du temple de Reims par sa tour dissymétrique et sa haute tour au-dessus de la nef croisée. Elle a trois nefs, mais à la place de la chaire elle devient cinq nefs. Construite de 1220 à 1288, la tour a été achevée jusqu’en 1402.

Rouen : le sujet de prédilection de Claude Monet

Photo : Pixabay, Liste des rapports La façade ouest de la cathédrale de Rouen rappelle la dentelle avec une subtilité d’ornementation.

La cathédrale de Rouen a été construite sur les ruines brûlées d’un temple romain entre 1144 et 1506. Selon la coutume normande, elle a reçu une tour massive sur la section transversale de la nef, mais elle était inachevée à l’époque gothique. La flèche de fer actuelle, dont la hauteur de 151 mètres fait de la cathédrale la plus haute de France, date du XIXe siècle.

De plus, ce temple a deux tours gothiques sur sa façade, chacune différente. Celui du nord a été construit au début de la construction du temple, seul le toit a été restauré après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale.

Les constructeurs n’ont ajouté la tour sud qu’au tournant des XVe et XVIe siècles. A cette époque, toute la façade ouest reçoit également une décoration de style gothique tardif. Ils ont tellement fasciné le peintre Claude Monet, qui les a représentés sous différents climats dans une série de 30 tableaux. A 61 mètres, sa façade est la plus large de toutes les églises de France.

Lincoln : Deuxième transept sur le stand

Photo : Unsplash, Liste des actualités Les tours des cathédrales anglaises, comme celles de Lincoln, sont généralement surmontées de tours d’angle.

Déjà au 12ème siècle, le gothique a commencé à se répandre dans d’autres pays. L’Angleterre, alors sous l’influence de sa famille française natale, était à l’avant-garde. Parfois, les églises normandes plus anciennes sont modifiées dans le style gothique, et d’autres fois, de nouveaux bâtiments sont ajoutés.

L’Angleterre a également adopté le gothique cathédrale, mais l’a modifié. La cathédrale y est un rectangle fermé à l’est, la façade ouest s’élargissant souvent en largeur et dominée par un haut portail. Le système de support extérieur est correct, mais à l’intérieur, les architectes ont beaucoup joué avec la création du dôme et d’autres éléments.

Celle de Lincoln fait partie des églises qui s’inspirent le plus du gothique des cathédrales françaises. Elle a été construite entre 1185 et 1311 et possède trois tours – deux sur la façade ouest et la plus grande au carrefour de la nef. Sa particularité est le deuxième transept, plus petit et qui traverse l’église à la place de la chaire.

Puits : superbes dômes et cloisons à l’intérieur

Photo : Pixabay, Liste des rapports L’intérieur du temple de Wells est sans aucun doute constitué de renforts de la croix de St. André.

Les Britanniques appellent la cathédrale de Wells la plus poétique du pays. Elle séduit par sa large façade ouest, ornée de 300 statues, ou par le fait qu’elle fait partie d’un ensemble d’édifices gothiques bien conservés. Ceci est particulièrement impressionnant à l’intérieur, où plusieurs types de voûtes alternent en raison de la période de construction plus longue, des croix aux étoiles et grilles en passant par les éventails, qui est une spécialité des Anglais.

L’élément le plus original ici est la double arche rigide à la jonction des navires, la croix dite de Saint-Georges. André, du nom du patron de la cathédrale. Le constructeur William Joy l’a ajouté ici au 14ème siècle comme renfort lorsque la maçonnerie a commencé à être surchargée après l’élévation de la tour centrale. La construction a commencé en 1176 et s’est terminée vers 1490.

Burgos : Un bout de France en Espagne

Les églises gothiques espagnoles, dont la cathédrale de Burgos avec ses nombreuses chapelles, sont grandes ouvertes.

La cathédrale de Burgos, dans le nord de l’Espagne, ne nie pas qu’elle s’inspire des cathédrales gothiques françaises. La construction a commencé en 1221 et s’est poursuivie au XVIe siècle, lorsque le temple a acquis une apparence gothique tardive richement décorée. A cette époque, la nouvelle tour octogonale centrale a été modelée avec la flèche ajourée, qui a été influencée par l’architecture allemande. D’autres modifications ont eu lieu jusqu’au 18ème siècle.

Une caractéristique de l’Espagne est l’extension latérale de la cathédrale avec un certain nombre de chapelles obscurcissant son contour. Il en est de même pour l’extrémité supérieure horizontale de la façade du transept et pour la jonction de la tribune à la nef principale à l’avant du transept, ce qui réduit optiquement l’intérieur.

Cologne : la plus haute tour

Photo : Unsplash, Liste des actualités La cathédrale de Cologne a été construite il y a plus de 600 ans et a miraculeusement survécu à la Seconde Guerre mondiale.

Les tours de la cathédrale de Cologne s’élèvent à 157 mètres, ce qui en fait la plus haute cathédrale de toutes, la deuxième plus haute église d’Europe (derrière Ulm, en Allemagne) et la troisième au monde. La construction a commencé en 1248, mais après des interruptions au XVIe siècle, elle s’est poursuivie jusqu’en 1880. À ce moment-là, les puristes néo-gothiques «gouvernaient» déjà l’Europe, mais les Allemands ont pris soin de terminer la cathédrale de Cologne selon les plans du début du Moyen Âge.