Ma réforme, l’Union européenne a mis en garde l’Italie : « Procéder à la ratification au plus vite. C’est un engagement politique, nous pensons qu’il sera respecté »

Palazzo Chigi subit une pression croissante en raison de retards dans l’approbation Accord sur la réforme du mécanisme européen de stabilitéqui a été signé par tous les pays de la zone euro le 27 janvier 2021 et entrera en vigueur en janvier après approbation par les parlements nationaux. La France e le Portugal a ratifié ces dernières semaines, alors que Allemand en attente d’annonce de Cour constitutionnelle sur les recours déposés par certains parlementaires pdf. L’Italie est le seul pays qui n’a pas procédé non pas à cause de problèmes externes mais pour des problèmes évidents difficultés internes dans la majorité qui ont soutenu le gouvernement de Draghi. Et le ministre de l’Economie Louis Franco, auquel l’Eurogroupe a appelé il y a un mois pour apporter des certitudes sur la ratification, doit s’expliquer vendredi prochain à Paris. L’Eurogroupe « attend l’Italie » continuer dès que possible« , pour éviter de « se retrouver dans une situation où l’Italie se retient », a déclaré un haut responsable de l’UE avant la réunion. « C’est engagement politique prises par les États et nous espérons qu’ils la respecteront ».

Ma la Liguedont trois ans pour être précis sur la réforme a durement frappé compte du gouvernement 2complètement opposé à l’acceptation d’un texte liant le MES à une fonction de « parachute » pour les banques en crise et la possibilité d’octroyer des prêts préventifs aux pays touchés par des chocs exogènes qui dette Et « durable« Dans la même opinion de Dana (après avoir entendu Commission de l’Union européenne) et qu’ils respectent les termes de l’accord. CE 5 étoiles ils se séparent : ce n’est pas un hasard si le leader Giuseppe Conté il a reporté tout commentaire pour discussion au Parlement, rappelant : « Quand j’étais Premier ministre, j’ai répondu des dizaines de fois, cela m’a rappelé l’ancien temps où le MES était à l’ordre du jour et semblait être le seul outil que nous pouvions utiliser. Nous avons montré que lorsque vous gouvernez avec équilibre et équité, parfois l’urgence du moment n’est pas comme ça. Au lieu de 30 milliards, nous avons ramené à la maison 209 milliards, sans utiliser l’ESM ».

La seule position claire en faveur de la ratification vient de Allez l’Italie e Pd. Ministre de l’Armée Renato Brunetta en intervention sur Papier il a écrit qu' »il s’agit d’une étape indispensable compte tenu du débat en cours sur la gouvernance économique et qui enrichira la boîte à outils des décideurs européens en dotant l’UE d’une capacité budgétaire supplémentaire ».

Représentant d’Alternativa Raphaël Raduzzi ces derniers jours, il a présenté l’ordre du jour du décret Milleproroghe contraignant le gouvernement à retarder la ratification. Il a été déclaré inacceptable. « Cet agenda dévoilera la véritable position de la Lega et du Mouvement cinq étoiles sur un instrument dangereux pour notre pays et capable d’hypothéquer son avenir », a déclaré Raduzzi.