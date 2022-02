L’accord nucléaire avec l’Iran pourrait être finalisé dans les prochains jours, selon des sources

+



Les responsables impliqués dans les pourparlers ont déclaré qu’un accord nucléaire avec l’Iran pourrait être finalisé dans les prochains jours à Vienne (Photo : Flickr)

L’accord nucléaire avec l’Iran pourrait être finalisé à Vienne dans les prochains jours, ont déclaré des responsables impliqués dans les pourparlers. Le président américain Joe Biden a fait de la restauration du traité un objectif clé de sa politique étrangère. La Maison Blanche considère l’accord limitant le programme nucléaire iranien comme la clé de la stabilité au Moyen-Orient, permettant aux États-Unis de se concentrer sur la Chine et la Russie.

Tout accord nécessitera probablement l’approbation finale des dirigeants des pays concernés : les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, la Russie, la Chine et l’Iran. Parmi les questions non résolues les plus importantes, il y a le nombre de sanctions américaines qui seront levées. « Les États-Unis doivent prouver leur volonté de lever les sanctions majeures », a déclaré lundi le président iranien Ebrahim Raisi.

Les sanctions pétrolières américaines ne seront probablement levées entièrement que lorsque l’Iran prendra les mesures nécessaires pour réduire son travail nucléaire, ont déclaré des personnes proches des pourparlers. Cela signifie attendre plusieurs mois avant que les exportations de pétrole iranien puissent pleinement réintégrer les marchés internationaux et que les entreprises occidentales puissent commencer à discuter de futurs accords avec Téhéran.

Les responsables américains et européens ont indiqué qu’ils souhaitaient un accord d’ici la fin février en raison des progrès réalisés dans les travaux nucléaires de l’Iran.Les diplomates occidentaux ont averti qu’ils pourraient quitter la table des négociations dans les prochains jours si un accord n’était pas conclu.