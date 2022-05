L’Ukraine veut que la Chine soit médiatrice et co-responsable de la sécurité dans la région | Guerre en Ukraine

Le gouvernement ukrainien a renouvelé ses appels pour que la Chine se positionne comme le principal médiateur dans les négociations visant à mettre fin à l’invasion russe de l’Ukraine, et pour que les autorités chinoises agissent en tant que garantes de la sécurité dans la région.

Dans une interview accordée à l’agence de presse chinoise Xinhua – la première d’un haut responsable ukrainien à l’annoncer à l’agence de presse d’Etat chinoise depuis le début de l’invasion – le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré que la Chine était bien placée pour empêcher « l’aggravation d’une catastrophe humanitaire » en L’Europe de l’Est. .

« Toutes les parties, y compris la Russie, pouvaient voir que la guerre contre l’Ukraine était une erreur », a déclaré Kuleba, cité par Post du matin de la Chine du Sud. « Tous les problèmes doivent être résolus par la négociation, et non par le recours à la force. »







Plus de deux mois après le début de l’invasion russe, le 24 février, l’Ukraine a de nouveau demandé à la Chine – principal allié économique de la Russie, après la mise en place de plusieurs séries de sanctions par les États-Unis et l’Union européenne – de convaincre le Kremlin de » mettre fin à l’invasion, lever le blocus du commerce international et respecter l’intégrité territoriale des autres pays ».

Il est peu probable que la candidature du ministre ukrainien des Affaires étrangères soit reçue plus ouvertement qu’il y a un mois, lorsque Kuleba s’est entretenu au téléphone avec son homologue chinois, Wang Yi.

Jusqu’à présent, la Chine a refusé de condamner l’invasion russe et a rejeté les appels de l’Occident à imposer ses propres sanctions à la Russie. De plus, les États-Unis et les pays de l’Union européenne craignent que la Chine puisse soutenir militairement la Russie sur le terrain.

Crise de l’économie

Dans une interview avec Xinhua, Kuleba a souligné que la guerre en Ukraine a provoqué une crise mondiale dans le secteur alimentaire et dans l’ensemble de l’économie, ce qui est également très dangereux pour la Chine.







« Cela va probablement porter un coup sévère à l’économie chinoise », a déclaré le ministre ukrainien, faisant référence aux retombées de l’invasion russe. « Si la Russie n’est pas arrêtée, la crise se répétera dans les années à venir. »

Dans un scénario idéal, du point de vue de Kiev, la Chine serait responsable de l’application d’un cessez-le-feu et, après cela, de la sécurité dans la région.

« L’Ukraine étudie la possibilité d’obtenir des garanties de sécurité des membres permanents du Conseil de sécurité, dont la Chine, et d’autres puissances », a déclaré Kuleba.

« Notre proposition pour que la Chine soit l’un des garants de la sécurité en Ukraine est un symbole du respect et de la confiance que nous avons pour la République populaire de Chine. »







Les observateurs occidentaux reconnaissent que le gouvernement chinois est disposé à intégrer des forces de maintien de la paix dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine. Mais ils considèrent l’idée de la Chine comme principal déclencheur du conflit comme une illusion.

« Le garant de la sécurité de l’Ukraine, en pratique, c’est l’OTAN. Et cette garantie de sécurité conduit à la destruction de la nation », a déclaré Gal Luft, directeur de l’Institute for Global Security Analysis, basé à Washington.

« La Chine n’acceptera jamais de jouer ce rôle. Au mieux, cela pourrait faire partie d’une mission de maintien de la paix, à condition qu’il soit soutenu par des résolutions de l’ONU. »