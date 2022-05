Résultats MotoGP en Espagne 2022 : victoire des feux aux drapeaux ! Francesco Bagnaia passe de la pole position à la première place

Le Championnat du monde de courses de motos 2022 s’arrêtera en Espagne : cette fois, les pilotes MotoGP se rendront à Jerez pour chasser les points. Tous les résultats MotoGP du Grand Prix d’Espagne 2022 ici en un coup d’œil.

Le dimanche 1er mai 2022, Moto GPles coureurs arrivent à Jerez pour participer au Grand Prix d’Espagne au Circuito de Jerez. Lisez ici sur news.de comment Miguel Oliveira, Remy Gardner, Brad Binder and Co. faire ce week-end au GP d’Espagne.

Grand Prix d’Espagne 2022 : Francesco Bagnaia est le vainqueur de la course MotoGP à Jerez

Francesco Bagnaia remporte le Grand Prix d’Espagne 2022 ! Avec un temps total de 41:00 554, le pilote italien de l’équipe Ducati a terminé la course MotoGP à Jerez comme le plus rapide. Le Français Fabio Quartararo de l’équipe Yamaha a suivi à la deuxième place, à +0,285 seconde de retard. L’Espagnol Aleix Espargaro du Team Aprilia est troisième du podium (+10.977).

L’Allemand Stefan Bradl a mis fin à la course MotoGP pour le Grand Prix d’Espagne en 2022 après 10 des 25 tours.

Grand Prix d’Espagne MotoGP saison 2022 – Résultats du Championnat du Monde de Moto à Jerez

Résultats MotoGP au GP d’Espagne : Résultats définitifs de la course du 01/05/2022

rang conducteur pays temps Tour Points commenter 1 Francesco Bagnaïa Italie 41:00.554 25 25 2 Fabio Quartararo France +0,285 25 20 3 Alex Espargaró Espagnol +10.977 25 16 4 Marc Marquez Espagnol +12 676 25 13 5 Jack Miller Australie +12 957 25 11 6 Joan Mir Espagnol +13.934 25 dix 7 Takaaki Nakagami Japon +14.929 25 9 jour 8 Enea Bastianini Italie +18 436 25 jour 8 9 Marco Bezzecchi Italie +18 830 25 7 dix Brad Binder Afrique du Sud +20.056 25 6 11 Pol Espargaró Espagnol +20.856 25 5 12 Miguel Oliveira le Portugal +23.131 25 4 13 Alex Marquez Espagnol +25 306 25 3 14 Maverick Viñales Espagnol +27 358 25 2 15 Franco Morbidelli Italie +27 519 25 1 16 Luca Marini Italie +29 278 25 17 Andrea Dovizioso Italie +35 204 25 18 Fabio Di Giannantonio Italie +35 361 25 19 Alex Rins Espagnol +38 922 25 20 Rémy Gardner Australie +43 378 25 21 Lorenzo Savadori Italie +44 299 25 22 Jorge Martin Espagnol +1:07.681 25 DNF Stefan Bradl Allemand dix Retraité de la course DNF Jean Zarco France 9 Retraite après accident DNF Darryn Binder Afrique du Sud 5 Retraité de la course

Plus de résultats des stations de course actuelles et précédentes des trois moto-Les classes de course peuvent être trouvées ici:

Grille MotoGP et pole positions au Circuito de Jerez 2022

Francesco Bagnaia prend le départ de la pole position lors du GP d’Espagne le 1er mai 2022.

position de départ conducteur pays 1 Francesco Bagnaïa Italie 2 Fabio Quartararo France 3 Alex Espargaró Espagnol 4 Jack Miller Australie 5 Marc Marquez Espagnol 6 Jean Zarco France 7 Takaaki Nakagami Japon jour 8 Marco Bezzecchi Italie 9 Joan Mir Espagnol dix Jorge Martin Espagnol 11 Enea Bastianini Italie 12 Maverick Viñales Espagnol 13 Pol Espargaró Espagnol 14 Alex Rins Espagnol 15 Brad Binder Afrique du Sud 16 Franco Morbidelli Italie 17 Fabio Di Giannantonio Italie 18 Rémy Gardner Australie 19 Luca Marini Italie 20 Stefan Bradl Allemand 21 Miguel Oliveira le Portugal 22 Alex Marquez Espagnol 23 Andrea Dovizioso Italie 24 Lorenzo Savadori Italie 25 Darryn Binder Afrique du Sud

La grille initiale du MotoGP est basée sur les résultats des deux séances de qualification. Les 10 premiers des trois premières séances d’essais libres et les deux meilleurs pilotes de la qualification 1 se qualifient pour la qualification 2, où l’ordre de départ des douze premiers pilotes et donc la pole position est déterminé. La 13e place et plus sera attribuée en fonction de leur chronométrage en Q1 (à partir du 3e rang en Q1).

Résultats des qualifications des pilotes MotoGP au GP d’Espagne 2022

Les résultats MotoGP des qualifications 2 en Espagne du 30/04/2022 en un coup d’œil

rang conducteur pays temps 1 Francesco Bagnaïa Italie 1:36 170 2 Fabio Quartararo France 1:36 623 3 Alex Espargaró Espagnol 1:36 933 4 Jack Miller Australie 1:37 049 5 Marc Marquez Espagnol 1:37.145 6 Jean Zarco France 1:37 220 7 Takaaki Nakagami Japon 1:37.254 jour 8 Marco Bezzecchi Italie 1:37 285 9 Joan Mir Espagnol 1:37.330 dix Jorge Martin Espagnol 1:37.526 11 Enea Bastianini Italie 1:37.618 12 Maverick Viñales Espagnol 1:37 675

Les résultats MotoGP des qualifications 1 en Espagne du 30/04/2022 en un coup d’œil

rang conducteur pays temps 1 Jean Zarco France 1:37.003 2 Marco Bezzecchi Italie 1:37 135 3 Pol Espargaró Espagnol 1:37 138 4 Alex Rins Espagnol 1:37.401 5 Brad Binder Afrique du Sud 1:37 544 6 Franco Morbidelli Italie 1:37 668 7 Fabio Di Giannantonio Italie 1:37 882 jour 8 Rémy Gardner Australie 1:37.889 9 Luca Marini Italie 1:37 910 dix Stefan Bradl Allemand 1:37 937 11 Miguel Oliveira le Portugal 1:37 958 12 Alex Marquez Espagnol 1:38.014 13 Andrea Dovizioso Italie 1:38.064 14 Lorenzo Savadori Italie 1:38.244 15 Darryn Binder Afrique du Sud 1:38.405

+++ Note éditoriale : Ce texte est généré automatiquement sur la base des données actuelles des résultats sportifs. Nous apprécions les commentaires et les commentaires à zettel@news.de. +++

roj/news.de