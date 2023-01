« L’ambassadeur hongrois sera convoqué au ministère pour un entretien public. Nous nous réservons le droit de réagir autrement », déclaré porte-parole Par Nikolenko sur Facebook. Il a qualifié les remarques désobligeantes ultérieures d’Orbán à propos de l’Ukraine de « totalement inacceptables ».

« Budapest poursuit sa politique visant à détruire les relations Hongrie-Ukraine et à limiter fondamentalement la possibilité de poursuivre le dialogue entre les deux pays voisins », a ajouté le diplomate ukrainien.



« Il n’est pas dans l’intérêt d’Orbán d’éradiquer le népotisme et la corruption. » Le Premier ministre hongrois est dans la pire situation en 13 ans de règne Lire les articles







Lors d’une réunion avec des journalistes, Orbán a commenté la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Selon les portails ukrainiens, il a clairement indiqué qu’il ne croyait pas à la victoire de Kiev, mais qu’il pensait que l’Ukraine deviendrait progressivement une « épave incontrôlable », ce qui, selon lui, est l’objectif de la Russie d’empêcher l’Occident de s’exprimer. sur l’Ukraine comme un « cadeau précieux ». Et selon Orbán, la Russie a réussi à faire de l’Ukraine un « no man’s land », se trouvant ainsi dans une situation similaire à celle de l’Afghanistan.

Orbán a accusé l’Occident de déclencher une nouvelle guerre froide, tandis que la Hongrie voulait éviter toute guerre et maintenir de bonnes relations même avec ses rivaux occidentaux.

Les relations entre Kyiv et Budapest étaient tendues avant même l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes l’année dernière. Budapest accuse Kyiv de limiter le droit de la minorité hongroise de Transcarpatie à faire respecter l’enseignement de l’ukrainien dans les écoles et d’avoir bloqué les pourparlers de l’Ukraine avec l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord à cause de cela. En revanche, Kyiv considère avec méfiance le soutien de la Hongrie aux minorités à l’étranger, notamment l’octroi de la double nationalité et une aide financière, comme un effort de soutien à la révision des frontières.

La Transcarpathie, qui dans l’entre-deux-guerres faisait partie de la Tchécoslovaquie sous le nom de Subcarpathian Rus, faisait partie de la Hongrie avant la fin de la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale, ou Hongrie.