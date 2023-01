« La situation est insupportable. La France paniquée, essence et gasoil en panne à cause de la grève

Les Français sont littéralement à court d’essence. Les médias locaux ont parlé de pannes du système et de files d’attente d’une heure dans les stations-service. Les grèves dans les raffineries exploitées par les compagnies pétrolières TotalEnergies et ExxonMobil au sujet de la hausse des salaires étaient à blâmer, perturbant les opérations des quatre principales raffineries du pays. Trois d’entre eux ont été fermés selon le gouvernement. Alors que le cabinet a appelé à l’assouplissement du blocus, ses principaux membres ont reconnu que la situation était « intolérable » dans certaines parties du pays.

C’est ce qu’a annoncé mardi la Première ministre Élisabeth Borne, selon BFM TV. Le ministre de la Transformation écologique, Christophe Béchu, avait précédemment déclaré que le gouvernement ne limiterait pas l’utilisation des stations-service ni ne prévoyait de rationner l’essence en réponse aux problèmes d’approvisionnement. Cependant, dans certaines zones, notamment dans le nord et autour de Paris, la proportion de stations-service touchées était bien supérieure à la moyenne nationale. Certaines gares sont fondamentalement sèches et il y a de longues files de voitures qui attendent.

La crise du carburant en France s’aggrave Lundi, 2,4 mille stations-service se sont retrouvées sans carburant. Environ 1,2 mille stations-service ont connu une pénurie partielle. pic.twitter.com/3pKu7gMcq2 – Sprinter (@Sprinter99880)

11 octobre 2022

« Il faut au moins une heure et demie ou deux pour faire la queue », explique l’agent immobilier Jean Galibert, debout sur son scooter devant une station-service parisienne. C’était dimanche, mardi la situation était encore pire.

Des images de longues files d’attente et des informations selon lesquelles des milliers de stations-service se sont taries se sont répandues sur les réseaux sociaux.

Pénuries de carburant et longues files d’attente dans les stations-service en France pic.twitter.com/3XBF3Ws8Pz — Raam Beart 🥭 (@raam_beart)

9 octobre 2022

Chez ExxonMobil, syndicats et direction négocient les salaires depuis plusieurs semaines et reprendront lundi. Chez TotalEnergies, les pourparlers officiels débuteront le mois prochain, mais les syndicats tentent de faire passer la direction plus rapidement. Les travailleurs de TotalEnergies réclament une augmentation de salaire de 10% à partir de cette année, car l’entreprise affiche d’énormes bénéfices en raison du boom énergétique. TotalEnergies a proposé d’entamer tôt des discussions avec les syndicats à condition que le blocus des raffineries cesse.