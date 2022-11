Lors de ses séjours à Prague et en Moravie, le sculpteur Rodin ne s’est pas reposé. Il était attendu par le garde accueillant et la visite folklorique de l’expérience

La visite de Rodin a été proposée par l’artiste Alfons Mucha, associé à la sphère artistique française, et élève de Rodin, le sculpteur Josef Mařatka. A l’occasion d’une exposition organisée pour les sculpteurs français par la Société des Beaux-Artistes Mánes.

Selon le commissaire Musilová, l’enthousiasme et l’orientation pro-européenne des jeunes artistes se sont un temps paradoxalement heurtés aux ambitions d’émancipation nationale des jeunes hommes politiques tchèques.

D’ailleurs, l’association Mánes est profondément redevable à la visite de Rodin. Les coûts, qui en plus des frais de banquet et de voyage comprenaient même la construction d’un nouveau pavillon (aujourd’hui disparu) pour la statue de Rodin, ont été payés par Mánes au fil des ans.

Ils ont accueilli la famille même s’ils ne le savaient pas

Rodin arrive dans une ville dont il ne sait rien, et les habitants l’accueillent, certes avec snobisme, mais comme un grand Français, plutôt que tous ceux qui comprennent ses prouesses artistiques. Par exemple, des mercenaires se tenaient dans les rues de Prague criant la gloire de la France et de Rodin, sans savoir qui c’était. « Il s’agit de savoir si les Tchèques, qui célèbrent sur les treillis, dans les rues et enfin à la campagne, comprennent l’ampleur de son travail », déclare Magdalena Juříková, conservatrice et directrice du GHMP.

En cette cent vingtième année de l’événement, les commissaires ont voulu examiner la situation de l’époque sans la tristesse qui accompagne l’actualité contemporaine. De ce qui était considéré comme important par l’élite artistique et sociale de l’époque pour démontrer cette importante visite, il est également possible de déduire des informations substantielles sur les priorités et le caractère de cette époque.

La mairie de Prague, sans le soutien financier et organisationnel duquel le projet d’exposition n’aurait pas été possible, a vu dans la visite d’August Rodin un stimulant bienvenu à la visibilité possible de Prague tant dans la monarchie des Habsbourg qu’à l’étranger. Le jeune homme politique bohème a accueilli Rodin comme ambassadeur de Paris, une métropole au fort sentiment nationaliste. Le banquet est entrecoupé de visites d’événements culturels et de monuments.