Le Qatar a mis le plus lourd fardeau sur la promotion : David Beckham

David Beckham a été le visage de la campagne de l’agence de tourisme du Qatar, qui tente de présenter le Qatar comme une destination très moderne, accueillante et amusante.

« Le Qatar est un endroit incroyable où s’arrêter », a souligné Beckham pendant la campagne, envoyant un message clé à un monde tendu quant au lieu où se déroulera réellement le championnat de football.

Les célébrités britanniques du football ont immédiatement reçu de vives critiques internationales pour cela, en particulier de la part des organisations de défense des droits de l’homme et du mouvement LGBT +. Bien que cela en soi présente le Qatar sous son meilleur jour, l’émirat a été critiqué pour de graves violations des droits de l’homme, notamment la mort de milliers de travailleurs de pays en développement lors de la construction de l’infrastructure spectaculaire de la Coupe du monde. Selon The Guardian, 6 500 travailleurs sont morts dans le pays, dont 37 décès directement liés à la construction du stade Khalifa.

De nombreux experts disent que choisir le Qatar pour accueillir la Coupe du monde a été une grosse erreur. Finalement, l’ancien patron de la FIFA Sepp Blatter lui-même l’a admis. Le choix aurait été dû à un gros pot-de-vin du Qatar.

Beckham a reçu la somme stupéfiante de 150 millions de livres (4 milliards de couronnes) pour les promotions soigneusement préparées et traitées du pays. Le tournage et la photographie ont eu lieu au Qatar bien avant cela.

L’un des principaux résultats a été une vidéo de 30 minutes mettant en vedette Beckham en tant que visiteur au Qatar, qui était dans le pays pour un voyage luxueux et relaxant de 48 heures. Il rencontre des gens, s’intéresse à leur vie, à leur histoire et apprécie l’atmosphère détendue. Il utilise un hélicoptère comme moyen de transport principal, mais il navigue également dans un hors-bord moderne ou un bateau de pêche traditionnel en bois.

Dès le début, vous pouvez voir que le vidéaste promotionnel très professionnel joue avec les moindres détails. David Beckham incarne un visiteur curieux, amateur de bonne cuisine et d’expériences passionnantes, qui est en fait surpris par ce qu’il voit à chaque fois. Selon lui, le Qatar est un pays moderne intéressant, qui est aussi plein de traditions, d’histoire, mais aussi de gens sympathiques. « Au Qatar, le moderne rencontre le traditionnel d’une manière extraordinaire, créant quelque chose de vraiment extraordinaire », explique Beckham aux téléspectateurs à la fin de la vidéo.

Les créateurs ont vraiment mis beaucoup de travail dans les œuvres. Des clichés de belles villes, de mers et de nature alternent avec des interviews de Qataris, mais aussi de célèbres chefs mexicains, par exemple. Des femmes qataris souriantes, énergiques et passionnées apparaissent également partout. Bien qu’elles portent des robes longues et que leurs cheveux soient recouverts d’un foulard selon la coutume islamique, elles sont au contraire présentées comme de véritables femmes modernes. L’un d’eux était un footballeur qatari qui a demandé à Beckham comment il voyait le football féminin.

Beckham apparaît dans une variété de situations formelles et informelles et s’habille en conséquence. Après tout, ce n’est pas pour rien qu’elle est une icône de mode reconnue. Une fois, il portait un costume léger, puis une veste bleue, avec une chemise à rayures bleues et blanches, un tee-shirt à col polo, des lunettes de soleil élégamment glissées derrière la taille.

Il s’est comporté partout avec une grande discipline, courtoisie et un grand respect pour ses hôtes. À quelques exceptions près, ils parlent assez couramment l’anglais.

Cependant, la communauté LGBT + britannique a spécifiquement exprimé sa consternation face au rôle de Beckham au Qatar. « L’un des problèmes est que les gens prennent de l’argent pour promouvoir le Qatar et la Coupe du monde. Je suis très déçu que nous ayons David Beckham comme un grand allié », a déclaré le co-fondateur de Three Lions Pride, Di Cunningham.

Critiques Beckham a également reçu des critiques de l’ancien coéquipier de Manchester United en France, Eric Cantona.

La relation de Beckham avec le Qatar n’est pas nouvelle, puisqu’il était un joueur du Paris Saint-Germain. On pense que l’accord pour promouvoir le pays est le résultat de l’amitié étroite de Beckham avec le président du PSG Qatar Nasser Al-Khelaifi lorsqu’il a joué pour le club en 2013. Les deux ont été photographiés ensemble lors d’un match international au Qatar en 2019 et Beckham est devenu un visiteur fréquent de la Terre.