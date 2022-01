Lonardi apparaît dans la vidéo vidéo de Contador

UNE Le comptoir d’Alberto, le champion du Tour, du Giro et de la Vuelta, aime raconter sa vie après sa biographie cycliste. Le chef Eolo se rend sur les réseaux sociaux avec enthousiasme pour montrer ses exploits et ses aventures. À Valence, une autre vidéo a été enregistrée afin qu’elle puisse être enregistrée immédiatement sur Internet sur ce qui est urgent, ce qui n’est pas toujours important. Il s’est filmé après la victoire Giovanni Lonardi, un de ses fils, en Classique de la Communauté de Valence 1969, la première course du calendrier européen. L’Italien a bouclé de manière décisive le sprint qui a été gâché par la chute. L’équipe réunie lors des fêtes de Lonardi, Contador a pris quelques mètres, baissé son masque et enregistré la joie de sa formation, Eolo. Il avait raconté la victoire d’un de ses élèves.

Contador est au premier plan, comme le canon des temps de jeûne Fast food numérique, où les nouvelles sont vous-même. Peu importe la monumentalité du décor, qu’il s’agisse du Panthéon d’Agrippa, de la Tour Eiffel, de la Chapelle Sixtine, du David de Michel-Ange ou des aurores boréales. Rien n’est plus important que vous-même. L’ego dépasse la taille des pyramides égyptiennes. Alors Lonardi, qui est le protagoniste, fait partie des accessoires, du fond de l’image. C’est la liturgie. Une fois la vidéo terminée, Contador s’est amusé un instant avec son téléphone portable pendant que Lonardi partageait la joie avec ses coéquipiers. Heureusement, Lonardi a été photographié sur le podium. Quelque chose de contre-culturel en ces temps étranges et rapides.

Anniversaire bizarre à La Nucia. Le soleil apparaît sur le calendrier cycliste européen, mais à la centrale solaire qu’est Valence, où la campagne se réveille, des nuages ​​parsèment le ciel sombre, imprévisible et triste. 1969 La Clàssica Comunitat Valenciana a eu un spectacle mélancolique malgré le flash qui a commencé le cours. Froid et pluvieux, une autre dystopie. Seul l’évasion semble plausible. Il n’y a pas de carrière sans un homme en quête de liberté. Dans le groupe qui s’échappe, l’orange de Xabier Mikel Azparren, toujours prêt à accumuler les kilomètres et l’expérience. Vers Gipuzkoa Euskaltel-Euskadi Il était accompagné de sept autres dossards, dont Roger Adrien, ce qui est tellement prévisible. Le cycliste Kern Pharma a partagé plusieurs chapitres avec Azparren et d’autres.

Puis le catalan Dujardin (Énergie totale) y Verre (Arché) Ils ont décidé de partir. Vol d’aviation, comme une poupée matriochka. Le peloton, dépréciant le récit d’évasion, augmente la tension en visualisant les palmiers qui parsèment l’Avenida Francia, où la mascletá attend. Sur un chemin rectiligne où la fin était intuitive, même si le point de fuite était flou, Adriá, Dujardin et Verre se comprenaient avec le langage de l’illusion. Les relais ne sont pas discutés.

Devant le peloton, Caja Rural, Burgos-BH et Eolo se sont partagé la tâche. Juanjo Lobato, le sprinteur d’Euskaltel-Euskadi, se remettra de la chute qu’il a subie. Le côté droit du Cadix a été écorché. Malgré sa maladie, il poursuit son chemin. Le trio de leaders a rasé l’avance parmi le paysage d’Albufera. Adriá, Dujardin et Verre ont basculé dans la demi-minute. Eolo a donné des vents au peloton, marchant à sa poursuite en ligne droite seulement interrompue par le rond-point occasionnel qui a brisé l’ennui d’une route conçue avec des règles et des boussoles. A un pied de la périphérie de Valence, le trio fait ses adieux.

FIN DANGEREUSE

Après près de 160 kilomètres de vol, Clàssica a été redémarré. Une étape fait un peu moins de 10 kilomètres. L’équipe de sprinters a érigé des barricades, des murs pour effrayer les désespérés. Le reste se fait par des ronds-points qui, avec le sol humide et ensanglanté, brisent la paix. La moitié du peloton a perdu un pas. Deux virages plus tard, à l’entrée de l’Avenida Francia, une autre chute interrompt le sprint qui s’amenuise. Antoine Soto, l’atout majeur d’Euskaltel-Euskadi, a terminé cinquième, à quelques secondes d’un ballon à trois où Giovanni Lonardi, Amaury Capiot et Chris Lawlees, le premier à abandonner. L’Italie a ensuite supprimé les engagements français. Lonardi leva la main. C’est ainsi qu’il est entré dans la vidéo de Contador, qui raconte sa victoire sur fond d’Italien. Puis il est monté sur le podium.