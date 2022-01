Nous ne voulons plus l’adoucir en Europe. La Présidence tchèque de cette année est l’occasion de montrer que nous continuons d’avancer – Forum24

La principale question actuellement directement liée à notre appartenance à l’Union européenne est l’accord vert pour l’Europe, ou Green Deal. La transformation énergétique en alpha et oméga de l’intégration européenne. Il est impératif que le gouvernement de Petr Fiala, contrairement au président Miloš Zeman, le reconnaisse et considère le Green Deal comme une opportunité. En fait, l’accord vert et l’Union européenne sont désormais étroitement liés et ne peuvent être séparés.



Dans la question Václav Moravec de dimanche, le ministre des Affaires européennes Mikuláš Bek a déclaré : « Je crois qu’aujourd’hui est en fait l’axe de la politique européenne, que le changement énergétique n’est qu’une transformation majeure des pays développés, qui est au cœur de nombreux événements et d’autres aspects de politique. Cela a d’énormes implications sociales et similaires, mais c’est ce qui tournera autour de la politique européenne au cours de la prochaine décennie », a déclaré le ministre Defend.

Dès lors, il n’est pas surprenant que le gouvernement de Petr Fiala ne remette pas en cause l’Accord vert pour l’Europe, qui a fixé la neutralité carbone en 2050, et cherche à l’aborder comme une opportunité. Comme l’indique la déclaration du programme du gouvernement : « Le Green Deal est une opportunité pour nous de moderniser de manière significative l’économie tchèque, d’améliorer la qualité de vie et d’améliorer l’environnement en investissant dans le développement durable, les ressources propres et renouvelables et une économie circulaire. L’argent dépensé pour l’argent public devrait être utilisé pour des solutions qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre. »

Si nous partons des propos du ministre européen Mikuláš Bek, qui ne se trompe pas à cet égard, l’axe de la politique européenne aujourd’hui est la transformation énergétique, et si nous ne voulons pas nous diriger vers la périphérie de l’Europe, nous devons le prendre. mettre en œuvre sérieusement et activement. Tout le reste nous fera rater le train, non seulement politiquement, mais bien sûr aussi économiquement. La politique européenne tournera autour du Green Deal, et il n’est certainement pas dans notre intérêt de rester à l’extérieur.

Donc, si l’on pense aux conséquences de ce que le président Miloš Zeman a proposé dans son message de Noël, à savoir sortir de l’accord vert pour l’Europe, la République tchèque serait condamnée à une position marginale, qui serait en dehors de l’essentiel qui anime les Européens syndicats. Il est vrai que la transformation énergétique comporte également certains risques pour les Tchèques, mais les représentants politiques tchèques doivent donc négocier activement la manière dont le Green Deal sera mis en œuvre, afin d’éviter de nuire à notre économie et à nos citoyens. et pour faire partie de la transformation énergétique, il y a aussi une compensation et une considération pour notre situation.

Cependant, cela ne serait pas possible sans une approche active. La présidence tchèque de l’Union européenne cette année est également une excellente occasion pour cela, comme l’a noté l’ancien ministre des Affaires étrangères Tomáš Petříček dans la question susmentionnée de Václav Moravec : « La présidence est vraiment une possibilité. Peut-être pas pour affirmer nos propres intérêts, nous ne devons pas mentir ici que nous poursuivrons certains intérêts, mais nous pouvons montrer à toute l’Europe que nous sommes capables d’influencer de manière constructive et active ce qui se passe en Europe, que nous sommes capables de résoudre n’importe quelle crise qui pourraient survenir l’année prochaine. , avec nos partenaires du trio franco-suédois. En effet, notre impact sur certains agendas peut être supérieur à la taille de notre pays par rapport à certains de nos voisins. »

La présidence tchèque est une excellente occasion de démontrer notre relation avec l’Union européenne dont nous faisons partie et d’aller de l’avant afin qu’il soit clair que le temps où nous voulions avant tout adoucir l’Europe lors de notre dernière présidence en 2009 est long disparu. . Quelque chose comme ça, un pays confiant qui sait ce qu’il veut n’en a certainement pas besoin.