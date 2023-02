Lloris est désormais au même niveau que Zoff ou Casillas. En fin de semaine, le capitaine de l’équipe de France peut se rendre en vrc

Depuis 1930, vingt et un capitaines ont été les premiers à soulever le trophée du championnat du monde au-dessus de leur tête. Si la France remporte la finale de dimanche au Qatar, le gardien Hugo Lloris deviendra la première personne à remporter le brassard de capitaine pour la deuxième fois.

« Il faut toucher le fond. Nous sommes épuisés, mais heureux. Nous avons une belle opportunité d’entrer dans l’histoire de France. » cité Le site officiel de la FIFA de Lloris après la demi-finale avec le Maroc, où le gardien de Tottenham, âgé de 35 ans, a gardé sa cage inviolée pour la première fois du tournoi.

Pour Lloris, c’était déjà son seizième match en tant que capitaine aux championnats du monde, rattrapant ainsi l’Argentin Diego Maradona. Seuls l’Argentine et les autres compatriotes de Lloris en finale dimanche, Lionel Messi (18 ans) et le Mexicain Rafael Márquez (17 ans), ont plus souvent dirigé leurs équipes en Coupe du monde.

Maradona est l’un des trois joueurs à avoir disputé deux fois la finale en tant que capitaine. Alors qu’il menait l’Argentine au titre au Mexique en 1986, quatre ans plus tard, l’équipe allemande avait plus de succès dans un match revanche pour l’or. La même chose est arrivée à Dunga Brasil en France 1998, l’Allemand Karl-Heinz Rummenigge n’a pas gagné en 1982 et 1986.

Le défenseur brésilien Hilderaldo Bellini a soulevé deux fois la Golden Nike au-dessus de sa tête, mais lorsqu’il a été capitaine de la Suède en 1958, il a été exclu de la formation par Mauro Ramos lors d’une défense réussie au Chili, qui a également repris le brassard de capitaine après lui. En Angleterre 1966, Bellini est redevenu capitaine, mais les « Canaris » ont déjà été éliminés de manière inattendue dans le groupe.

Le plus souvent, l’équipe gagnante de la finale est dirigée par des défenseurs, qui jouent le rôle de capitaines se réjouissant dix fois de l’or. Dans sept cas, le quart-arrière ou l’attaquant a mené son équipe au titre. Les gardiens de but ont soulevé le trophée au-dessus de leur tête à quatre reprises, avant que les Italiens Lloris Gianpiero Combi (1934), Dino Zoff (1982) et l’Espagnol Iker Casillas (2010) ne le fassent.