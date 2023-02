Des changements impopulaires attendent la retraite. Mais que se passe-t-il si cela ne se produit pas ?

Tous les partis et mouvements politiques du pays savent depuis longtemps que le système de retraite tchèque n’est pas « avancé », c’est-à-dire moderne et sûr pour le pays, mais personne ne veut d’une véritable réforme des retraites. Comme le montrent les événements récents en France, tout changement qui pourrait signifier, par exemple, une retraite plus tardive ou une réduction des paiements de pension de l’ERA et ainsi réduire la dette publique, est comme un chiffon rouge jeté dans une corrida. Cependant, il y a un autre côté à ce problème.

Changement de pension requis

Non seulement les économistes, mais aussi les politiciens savent que les règles fixées pour le paiement des retraites causent de graves problèmes à l’État, que l’État peut ne pas être en mesure de financer, et le résultat n’est que des changements cosmétiques et des réformes des retraites qui ont été menées. reporté depuis des années. Mais, comme on dit, un jour tu te heurteras à un mur. Pour l’instant, il y a encore de la danse joyeuse sur les ponts supérieurs du Titanic qui coule, et ce n’est pas étonnant. La retraite est une munition pour ceux qui ne sont pas au pouvoir et veulent la rendre à tout prix. Un autre problème est que si les représentants politiques craignent des coupes importantes dans tout le système de dépenses obligatoires, les choses risquent de mal se terminer pour ce pays et ses finances dans quelques années.

Le problème n’est pas seulement lors de l’établissement de la soi-disant formule de valorisation des paiements de pension, qui a fait l’objet de critiques incessantes de la part des mouvements populistes et extrémistes de l’opposition et dont la rhétorique est mal vue par un pourcentage toujours croissant de personnes, pourquoi se tourner vers un retour à la santé et aux finances alors qu’après tout, je voulais une pension élevée, il s’avère que personne n’a pensé au fait qu’une telle augmentation des prix, comme c’est le cas aujourd’hui, pourrait effectivement se produire un jour.

Et pourquoi en parler ? Parce que l’impact réel de ces activités dans le passé sur le budget de l’État était énorme. Selon la plupart des économistes, que pourrait-il arriver si les coûts obligatoires n’étaient pas réduits en raison de la croissance extrême des pensions et si les modalités de paiement des pensions n’étaient pas modifiées.

« Si rien ne change, la majeure partie du financement du déficit des pensions dans le budget de l’État se poursuivra, jusqu’à ce que les années fortes de 1970 à 1985, lorsqu’une moyenne de 150 000 enfants naissent chaque année, commencent à prendre leur retraite. Quelques années plus tard (combien de temps dépend sur les conditions économiques générales à l’époque et l'(in)capacité d’emprunter à moindre coût) du système atteindrait un point tel qu’une réduction drastique du montant de toutes les pensions actuellement versées devrait se produire. pour éviter un effondrement total des finances publiques, Karel Svoboda, ancien PDG de ČSOB Penzijní Fond, économiste du cabinet de conseil EY République tchèque, a déclaré au serveur EuroZprávy.cz.

L’État doit vivre sainement, indépendamment de la retraite

Bien que le gouvernement travaille actuellement à réformer les retraites pour réduire les dépenses de l’État, peu de changements ont été évoqués jusqu’à présent. Selon Svoboda, le gouvernement pourrait également essayer de fixer une pension inférieure à partir d’une certaine date uniquement pour ceux qui sont sur le point de prendre leur retraite. « Cependant, cette option ne résout le problème du déficit du compte des pensions que progressivement et partiellement et se heurte à des difficultés juridiques et politiques considérables. Il n’y a objectivement aucune issue à la réforme des pensions – nous ne pouvons que choisir si les changements seront progressifs et avec peu impact partiel, ou s’agira-t-il d’un changement soudain avec un impact important », a-t-il déclaré à EuroZprávy.cz

Mais pourquoi réformer quelque chose ? Cependant, les économistes ne sont pas les seuls à dire que l’objectif d’une nécessaire réforme des retraites est d’assurer des retraites futures adéquates et en même temps la stabilité financière à long terme et la viabilité du système de retraite. Il doit également être compréhensible pour les retraités actuels et futurs, afin que chacun ait une idée claire de combien il cotisera et combien il gagnera. Nous avons également plusieurs « commissions de retraite », mais presque aucune d’entre elles n’est maintenue avec succès et entrée dans le système pendant une longue période. Le ministre du Travail et des Affaires sociales Marian Jurečka (KDU-ČSL) a lui-même annoncé qu’il publierait en mars le projet de paramètres de la réforme du système de retraite pour le rendre durable à l’avenir. Et avant cela, il devra négocier à la fois avec la coalition et l’opposition pour que le système perdure au-delà d’une période électorale.

Cependant, Jurečka lui-même a récemment esquissé les réformes lorsqu’il a déclaré: « Nous allons travailler pour vraiment savoir différencier les personnes qui travaillent dans des métiers exigeants physiquement, afin que ces personnes puissent prendre leur retraite plus tôt et ne pas réduire. » Cela sera compensé par des cotisations plus élevées à l’assurance sociale par les employeurs. On y travaillait aussi pendant la durée de l’assurance, pour regarder des gens qui, par exemple, avaient commencé à travailler à dix-huit ou dix-sept ans. Vous ne pouvez pas sortir la réforme des retraites de son contexte et écrire sur un paramètre. »