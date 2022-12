L’Italie est de retour au top ! Francesco Bagnaia est le champion du monde MotoGP

Francesco Bagnaia l’a fait ! Il a terminé à la neuvième place à Valence, ce qui lui a suffi pour remporter son premier championnat de sa carrière. Il est également le premier Italien depuis 2009 à avoir du succès en MotoGP. Il a suivi son professeur Valentino Rossi.

Francesco Bagnaia avait déjà une position très avantageuse avant la course et il lui suffisait que Quartararo ne gagne pas la course et qu’il ne termine qu’à la quatorzième place. Dès le début de la course, Quartararo a pris la quatrième place, mais il a perdu plus d’une seconde sur les trois premiers et cela n’a pas ressemblé à un drame.

Bagnaia a tenu de la sixième à la huitième place, contrôlant sa position. Pendant ce temps, Fabio est tombé cinquième et il était clair que l’Italien remporterait son premier championnat en position de pivot. « Peco » a terminé huitième et les célébrations ont commencé.

Le pilote turinois est devenu le premier Italien depuis la victoire de Valentino Rossi en 2009 à dominer la cheville ouvrière du MotoGP. Fabio Quartararo a terminé quatrième et n’a pas défendu son titre 2021. Rins a dominé la course, deuxième était Brad Bindes et troisième était Jorge Martín.

Bagnaia a fini neuvième et avec quelle splendeur il a pu célébrer le premier titre d’un pilote italien sur une moto italienne après cinquante ans ! Le pilote Ducati a remporté sept courses cette année et est monté dix fois sur le podium. Cette victoire est tellement méritée.

De plus, Francesco est le premier champion du monde de l’académie Valentino Rossi qui suit désormais « son » professeur. Fabio Quartararo a pris la deuxième place cette saison et Bastianini a pris la troisième.

Résultats VC Valence :

1. Alex Rins (ESP)

2. Brad Binder (RSA) +0,396

3. Jorge Martín (ESP) +1 059

Classement final de la catégorie MotoGP 2022 :

1. Francesco Bagnaia (ITA) – 265 points

2. Fabio Quartararo (FRA) – 248 points

3. Enea Bastianini (ITA) – 219 points

TN.cz