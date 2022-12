Boe a de nouveau dominé, le tir net de Krčmář l’a mené à la sixième place

« Non seulement en termes de résultats, mais aussi émotionnellement, ce fut la meilleure course de l’hiver pour moi. J’étais content pour deux coups nuls, même si la vitesse de l’objet était plus lente. Cela a payé pour moi de retarder les deux tirs dans les tribunes et de les laisser respirer », a déclaré Krčmář.

Il n’y avait que quatre biathlètes tchèques au départ, car Mikuláš Karlík est passé aux courses inférieures de la Coupe IBU. Outre Krčmář, Tomáš Mikyska a également marqué son trentième but, qui était également parfait sur le champ de tir. Jakub Štvrtecký était à moins de deux secondes du prix des points, et Jonáš Mareček a raté la participation à la course de poursuite de samedi d’aussi peu de temps.

BIMBO SIX ! 🔥 Deux zéros et un sprint, comme c’est simple le biathlon. 🙂 Le sprint au Grand-Bornand s’est également bien passé pour Mikys, il a également terminé 30e avec un tir sans faute. 📷 Jaroslav Svoboda pic.twitter.com/HW09kLnK81 — Biathlon tchèque (@ceskybiatlon) 15 décembre 2022

Il n’y a aucun doute sur le gagnant. La forme du Norvégien en début de saison était légendaire, il a remporté sa cinquième course individuelle consécutive, a clairement réalisé le meilleur temps de course et n’a pas faibli sur dix coups. « Boe est complètement différent de nous tous, même ses coéquipiers de l’équipe nationale ne comprennent pas son incroyable performance », a laissé entendre Krčmář. Un autre Norvégien, Sturla Holm Laegreid, a terminé à la deuxième place, pour lui c’était sa quatrième médaille d’argent de la saison.

Les organisateurs français ont dû faire face à un manque de neige avant la course d’ouverture. Il a été abaissé par des camions depuis des altitudes plus élevées pendant plusieurs jours, puis la neige a dû être protégée de la pluie, et ce n’est qu’alors qu’ils ont commencé à le travailler sur une piste molle. « Aujourd’hui, c’était le meilleur ski, relativement glissant, pas trop accidenté. C’était le meilleur de nos trois jours ici », s’est réjoui Krčmář.