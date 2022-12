L’Iran veut « domestiquer » les femmes. La technologie de reconnaissance faciale peut aider

Vous pouvez également écouter l’article en version audio.

Les autorités iraniennes ont intensifié la pression sur les femmes ces derniers mois. Le 15 août, le président Ebrahim Raisi a signé un décret dictant aux femmes comment s’habiller « correctement » avec une nouvelle liste de restrictions. Il prévoit des peines sévères en cas de désobéissance.

La technologie est également censée aider le gouvernement iranien à appliquer les sanctions. Mohammad Saleh Hashemi Golpayegani, secrétaire du Centre iranien pour la promotion de la vertu et la prévention du mal, a déclaré dans une récente interview que le gouvernement prévoyait de contrôler si les femmes respectaient le port obligatoire du foulard en public en utilisant la technologie de reconnaissance faciale.

C’est la première fois que le gouvernement iranien reconnaît publiquement la présence de cette technologie sur les caméras de sécurité publique. Afficher Radio libre européenne.

« Le gouvernement iranien a longtemps caressé l’idée d’utiliser la reconnaissance faciale pour identifier les personnes qui enfreignent la loi », a-t-il commenté des informations en provenance d’Iran pour le quotidien. Sécurité Azadeh Akbari, qui travaille à l’Université de Twente aux Pays-Bas. « Le régime cache une forme « ancienne » vicieuse de contrôle totalitaire dans une nouvelle technologie », a-t-il ajouté.

Des protestations contre les restrictions aux droits des femmes ont lieu en Iran depuis plusieurs années, mais ces derniers mois, elles se sont renforcées.

En réponse aux manifestations, les autorités iraniennes ont désigné le 12 juillet comme journée « Hijab et chasteté ». Cependant, cela a déclenché des protestations dans le pays. Des femmes sont descendues dans la rue et ont partagé sur les réseaux sociaux des photos et des vidéos les montrant marchant dans la rue sans se couvrir les cheveux. Les autorités iraniennes ont répondu par une série d’arrestations, de détentions et d’aveux forcés.

Trois jeunes femmes iraniennes ; Monireh, Yasaman et Mojgan purgent actuellement plus de 30 ans de prison pour avoir distribué des fleurs aux passagères qui ont enlevé leur foulard dans le métro de Téhéran.

En vertu de la charia islamique iranienne, en vigueur depuis la révolution de 1979, les femmes sont tenues de se couvrir les cheveux et de porter des vêtements longs et amples qui dissimulent leur silhouette.

Cependant, de nombreuses autorités, en particulier à Téhéran et dans d’autres grandes villes, ont autorisé le port du hijab à changer au cours des deux dernières décennies, laissant les femmes exposées au moins une partie de leurs cheveux. De plus, près de 50 ans après la révolution, de nombreuses femmes de tous âges ne respectent pas les règles. Ils portent des foulards aux couleurs vives qui laissent voir leurs cheveux, ou même des vêtements courts.

Les réseaux sociaux comme preuve

Ancien secrétaire de Golpayegani à la promotion de la vertu et à la prévention du mal déclaréque les femmes qui publient des photos en ligne sans hijab seront privées de certains droits sociaux pendant une période de six mois à un an.

Les photos en ligne deviennent ainsi un autre outil que les adeptes stricts de la règle peuvent utiliser pour punir les femmes qui ne les suivent pas.

Par exemple, le cas de Sepideh Rashnová, 28 ans, qui a voyagé dans les transports en commun sans se couvrir les cheveux, est bien connu. L’un des passagers l’a enregistré et a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux. Des passants se sont rangés du côté de Rashna et ont forcé la femme qui a tourné la vidéo à descendre du bus. Cependant, les autorités iraniennes ont détenu Rashna et l’ont battue jusqu’à ce qu’elle s’excuse à la télévision auprès de la personne qui l’a prise en photo, a expliqué l’organisation de défense des droits humains Hrana.

Selon le professeur Akbariová déjà cité, l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale pourrait permettre aux autorités iraniennes d’identifier plus facilement les femmes dont les photos apparaissent sur les réseaux sociaux.

Depuis 2015, le gouvernement iranien a progressivement introduit des cartes d’identité biométriques contenant une puce contenant des données telles que des scans de l’iris, des empreintes digitales et des images faciales.

« Le gouvernement a accès à tous les visages ; il sait d’où viennent les gens et peut facilement les trouver. Une personne dans une vidéo virale peut être identifiée en quelques secondes », a expliqué Akbari, qui a déclaré que la majorité de la population iranienne se trouve dans la base de données biométrique nationale.

Une femme qui s’est fait crier dessus dans un bus à Téhéran à cause de son foulard présumé « inapproprié » a maintenant été giflée avec des accusations, notamment « d’encouragement à la corruption et à la prostitution ». Sepideh Rashno est une poétesse et écrivaine qui n’a commis aucun autre crime que celui d’être une femme #L’Iran. #سبيده_رشنو pic.twitter.com/qxzs2MbEWj — IranHumanRights.org (@ICHRI) 22 août 2022

Les critiques et les militants voient les efforts accrus du gouvernement pour faire respecter le hijab dans le cadre d’une suppression plus large des voix critiques dans la société. Alors que la colère s’intensifie dans le pays face aux difficultés économiques et à la pression croissante de l’Occident sur l’Iran au sujet de son programme nucléaire contesté, rapporte Reuters.