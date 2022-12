Championnat du monde de football | Blatter discrédité : WC au Qatar ? C’était une erreur, le président français est coupable

Les fans et les joueurs ont secoué la tête avec incrédulité face aux choix que les organisateurs du championnat avaient faits au fil des ans. Le Qatar a une tradition de football minimale et aucune infrastructure jusqu’aux élections. Ajoutez à cela le fait qu’en termes traditionnels d’été dans ce pays, il serait impossible de faire du sport du tout en raison de la chaleur torride, qui a dû être résolue en reportant les tournois à l’hiver. Enfin et surtout, les droits de l’homme ne sont souvent pas respectés dans les monarchies pétrolières.

Depuis 2010, date à laquelle les organisateurs de la Coupe du monde ont été élus, on soupçonne que l’élection s’est accompagnée d’une corruption massive.

Blatter a admis que la sélection des organisateurs du championnat était erronée. « Choisir le Qatar était une erreur. Au sein du comité exécutif, nous avons ensuite convenu que la Coupe du monde devait se dérouler en Russie en 2018, puis aux États-Unis en 2022. Ce serait un geste de paix entre les deux anciens rivaux politiques s’ils détenaient le tournois consécutifs », a-t-il déclaré dans une interview au journal Tages-Anzeiger.

« Le Qatar est un pays trop petit. « Le football et la Coupe du monde, c’est trop gros pour lui », a poursuivi l’homme de 86 ans, qui a écopé l’an dernier d’une suspension de plus de six ans et d’une amende d’un million de francs suisses (environ 24 millions de couronnes) de la FIFA. commission d’éthique pour corruption après la condamnation initiale.

Ce n’est pas la première fois que Blatter parle du Qatar comme d’une erreur, il s’exprimait de manière similaire il y a sept ans, affirmant que le choix d’un pays arabe avait été poussé par le patron de l’UEFA de l’époque, Michel Platini, avec qui jusqu’alors ils auraient dû convenir que le tournoi devait être organisé par les États-Unis d’Amérique.

« Mais une semaine avant le vote, Platini est venu et m’a dit que nous n’étions plus dans le même bateau parce que le président français (Nicolas Sarkozy) lui avait souligné qu’il devait suivre les intérêts français », a déclaré Blatter à l’époque, faisant référence à Rencontre de Sarkozy avec Putra Couronne du Qatar Hamad bin Par Calife al-Sani, il confirme la même version de l’histoire même maintenant.