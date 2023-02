L’Iran a envoyé un anthropologue français en prison pour six ans pour atteinte à la sécurité nationale

En Iran, ils ont condamné l’anthropologue française Fariba Adelkhah à six ans de prison. Le tribunal l’a reconnu coupable d’atteinte à la sécurité nationale et de propagande contre le système politique de la République islamique. Se référant à ses avocats, Reuters l’a informé.

« Le tribunal l’a condamné à six ans. Nous avons fait appel et si nous réussissons, la peine sera réduite à cinq ans », a déclaré l’avocat du condamné à Reuters.

Selon l’AFP, une peine de six ans s’applique pour les menaces à la sécurité nationale ; pour diffusion de propagande, le tribunal a condamné la femme, qui a la double nationalité française et iranienne, à un an de prison. Selon ses avocats, il lui suffit de purger une peine plus longue.

#METTRE À JOUR L’Iran condamne l’universitaire franco-iranienne Fariba Adelkhah à 5 ans de prison pour des accusations de sécurité nationale, a déclaré son avocat, ajoutant qu’elle avait l’intention de faire appel https://t.co/odPhjjJn62 — Agence de presse AFP (@AFP) 16 mai 2020

Fariba Adelkhah a également été initialement accusée d’espionnage, mais les autorités l’ont retirée en janvier. Le scientifique se rend régulièrement en Iran et enquête sur la situation de la société post-révolutionnaire dans le cadre de son travail.

En mars, les autorités iraniennes ont libéré de prison le chercheur français Roland Marchal, qui est le partenaire de vie d’Adelkhah et, comme lui, a été arrêté en juin de l’année dernière. Marchal a été arrêté après avoir rendu visite à des collègues en prison.

Le président français Emmanuel Macron avait précédemment demandé à Téhéran de libérer également Adelkhah. L’Iran ne reconnaît pas la double nationalité.

La retenue mutuelle de leurs citoyens, selon Reuters, a compliqué les relations entre la France et l’Iran au moment où Macron tente de désamorcer les tensions entre Washington et Téhéran.

Ils sont particulièrement tendus depuis 2018, lorsque le président américain Donald Trump s’est retiré de l’accord nucléaire iranien de 2015 et a imposé des sanctions à la République islamique qui ont durement touché son économie.

Les gardiens de la révolution iraniens ont arrêté des dizaines de binationaux pour espionnage ces dernières années.