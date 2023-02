Babis a du mal. Avant les élections, il était inacceptable pour la moitié des répondants au sondage

Selon une enquête du Centre de recherche sur l’opinion publique (CVVM), fin 2022, la majorité des gens ont une forte attitude envers Babiš. Sur une échelle de zéro à dix, 34 % des personnes interrogées l’ont jugée totalement inacceptable et 22 % des personnes l’ont jugée totalement acceptable.

Pendant la semaine électorale, 49 % des personnes interrogées ont trouvé Babiš totalement inacceptable dans l’enquête Mediana. Ses recettes globales sont tombées à 15 %. « Au début de la campagne d’Andrej Babiš, un tiers l’a rejeté, à la fin il a été rejeté par près de la moitié des citoyens qui ont commenté les candidats. L’apparition d’Andrej Babiš dans les débats et la campagne d’intimidation violente ont certainement joué un rôle. Cela semble avoir eu un effet boomerang », explique Martina Klicperová de l’Institut de psychologie de l’Académie des sciences de la République tchèque.

Babiš et Pavel sont entrés dans l’élection en tant que candidats que les gens ont voté pour accepter ou rejeter complètement dans leurs réponses. La tendance se renforce progressivement. Lors du sondage de l’automne, un cinquième des répondants ont décrit Pavle comme totalement inacceptable, alors qu’il était tout à fait acceptable pour 17 % des personnes. Contrairement à Babiš, cependant, à la fin de la campagne, l’acceptation absolue de Pavle avait considérablement augmenté pour atteindre 27%, tandis que le rejet absolu du candidat vainqueur, en revanche, était resté pratiquement inchangé.

« Du point de vue de la culture politique, il semble que les électeurs de Petr Pavel soient de plus fervents partisans de la démocratie – statistiquement, ils sont plus d’accord avec la question de savoir à quel point il est important pour vous de vivre dans un pays gouverné démocratiquement », a ajouté Klicperová. Selon lui, les électeurs de Babiš ont tendance à avoir un sentiment d’aliénation plus fort. Statistiquement, ils étaient significativement plus susceptibles d’être d’accord avec les affirmations selon lesquelles la politique était un système frauduleux et corrompu, une plaisanterie et provoquant la colère ou la dépression, ou ils avaient moins tendance à céder passivement au processus politique.

Selon Klicperová, les résultats des élections n’ont confirmé aucune division significative du territoire. « Les résultats à Prague ne sont pas très différents des autres villes, seuls trois domaines ont été sélectionnés où les gens ont une vie plus difficile », a déclaré Klicperová, faisant référence au taux de réussite plus élevé de Babiš dans les régions de Karlovy Vary, Ústí et Moravie-Silésie. .