Lipavský espère trouver bientôt un accord politique sur l’annulation des visas pour le Kosovo

Pristina – Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Jan Lipavský, espère que pendant la présidence tchèque du Conseil de l’Union européenne, un consensus politique sera trouvé au sein du bloc sur la suppression des visas pour les citoyens du Kosovo. Il a déclaré cela lors d’une conférence de presse à Pristina après une rencontre avec le premier vice-Premier ministre du Kosovo, Besnik Bislimi. Selon Lipavský, la présidence tchèque considère également le plus grand changement possible dans le processus d’intégration européenne dans les pays des Balkans occidentaux comme l’une de ses priorités.

Selon le chef de la diplomatie tchèque, une condition préalable à la libéralisation des visas est le respect d’un grand nombre de conditions très techniques. Cependant, la Commission européenne a confirmé à plusieurs reprises que le Kosovo s’était conformé à toutes les exigences énoncées. La commission est en train de finaliser la soi-disant mise à jour technique du rapport sur l’état de préparation du Kosovo à la libéralisation des visas.

Selon Lipavsk, la présidence tchèque soutient pleinement cette libéralisation et cherchera à faire des progrès à l’automne. Des négociations sont en cours sur ce dossier, le groupe de travail du Conseil européen devrait se réunir le 13 octobre à Bruxelles. « Il s’agit d’un processus composé d’aspects techniques et de décisions politiques », a déclaré Lipavský. Selon lui, il est difficile de déterminer la date exacte à laquelle le visa peut être annulé.

Le chef de la diplomatie tchèque a par la suite qualifié d’injustice le fait que les Kosovars demandent un visa touristique régulier, alors même que le Kosovo est très proche de l’Union européenne. Le pays a des politiques étrangères et de sécurité alignées sur le bloc, estime-t-il. « De plus, plus de Kosovars vivent dans les pays de l’UE qu’au Kosovo même, il est donc important qu’ils puissent voyager », a-t-il ajouté. Compte tenu de la coopération sur les questions de police ou de migration, selon Lipavský, ce ne serait pas un risque pour la sécurité.

Une majorité éligible est requise pour accepter la libéralisation des visas, de sorte qu’au moins 15 États membres de l’UE, qui représentent ensemble 65 % des citoyens de l’UE, doivent voter en sa faveur. Des réserves exprimées par le passé principalement par les Néerlandais et les Français.

Le ministre néerlandais des Affaires étrangères Wopke Hoekstra Lipavský évoquant cette question, et selon lui, le chef de la diplomatie néerlandaise a suggéré que l’UE revienne aux questions techniques. Plus tard, Lipavský a déclaré aux journalistes qu’il semble qu’aucun pays n’ait plus d’objections aussi fortes. « Il peut encore y avoir des discussions, mais nous voyons la lumière au bout du tunnel », a-t-il déclaré.

Selon Bislimi, des représentants du gouvernement du Kosovo, y compris les ministres des affaires étrangères et de la justice, tentent de négocier avec des pays sceptiques depuis 18 mois. Selon le vice-Premier ministre, la libéralisation des visas est importante non seulement symboliquement, mais aussi économiquement.

Lipavský a également noté que le Kosovo peut compter sur le soutien tchèque dans la consolidation de la démocratie et de l’État de droit, ainsi que dans les efforts d’adhésion à l’UE. « Les Balkans occidentaux, y compris le Kosovo, sont l’une de nos priorités régionales », a déclaré le chef de la diplomatie tchèque. Au cours de sa présidence, il a voulu réaliser les plus grands progrès dans ce CR.

Les politiciens ont également débattu de la relation entre le Kosovo et la Serbie. Selon Lipavsk, la normalisation de leurs relations et de leur coopération est la clé de la poursuite de l’intégration dans l’UE. Dans le même temps, le ministre tchèque a exprimé son soutien à Miroslav Lajčák, représentant spécial de l’UE pour le dialogue entre Belgrade et Pristina et pour d’autres questions régionales concernant les Balkans occidentaux, dans ses efforts pour aider les deux pays à redresser leurs relations. Selon Lipavsk, les deux parties doivent respecter l’accord et engager le dialogue.

Bislim et Lipavský ont également évoqué l’approvisionnement énergétique et, selon le chef de la diplomatie tchèque, il est important que des représentants du Kosovo et d’autres pays des Balkans participent également aux réunions européennes sur cette question, par exemple aux réunions informelles des ministres de l’énergie.