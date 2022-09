Les grimpeurs sont motivés par le prestige et le mauvais temps – Epochaplus.cz

Les trois hommes ont été fouettés par la pluie, il n’y avait aucun moyen de voir les marches à l’intérieur. « Nous sommes là », a déclaré l’un d’eux. Son compagnon sortit un billet préparé et le mit dans une bouteille. Mais en montagne, le temps change tout le temps, le soleil surgit de nulle part.

Le groupe choqué regarda au loin, car le sommet de l’Olympe était encore plusieurs mètres plus haut.

Les rêves et les désirs des alpinistes tournent principalement autour d’une altitude de huit mille. Même les sommets enneigés apparemment ennuyeux du vieux continent promettent l’aventure. Sortez le piolet du placard et lancez-vous avec EPOCHA sur les sentiers des montagnes européennes !

Sortie avec matelas

Montagne: Mont blanc

Terre: France et Italie

Haut: 4 808 mètres d’altitude

Est-ce en France ou en Italie ? Les bonnes affaires pour la plus haute montagne d’Europe sont infinies. Mais quand il s’agissait de conquérir le pic monumental qui se trouvait juste à la frontière, nous étions clairs. En revanche, les citoyens suisses y sont majoritairement impliqués.

Dormir dehors ? Réussir!

Horace Benoît de Saussure (1740-1799) ne manque pas d’argent, reçoit une éducation de qualité et se consacre à la botanique. Depuis 1774, lors de ses pérégrinations, il regarde avec envie le Mont Blanc, le sommet qui s’élève au-dessus de la ville de Chamonix.

Il a pu conquérir certaines des collines environnantes, mais il n’a pas osé gravir la montagne redoutée. Alors il a procédé avec un plan étrange. Une récompense généreuse sera donnée au brave qui réussit l’exploit honorable. Il est devenu l’un des guerriers Jacques Balmat (1762-1834). Les natifs de Chamonix ont des poches pleines et gagnent leur vie de différentes manières. Avant même la conquête, il organisa plusieurs ascensions ratées « Je vais chercher des cristaux, » Balmat ment à sa femme et claque la porte derrière lui. Début août 1786, il rencontre une vieille connaissance Michel Gabriel Paccard (1757-1827). Ils voyagent ensemble. Ils portaient des chandails épais, portaient des chapeaux sur la tête et tenaient des bâtons dans leurs mains. C’était le 8 août 1786, peu après six heures du soir, lorsque le couple a conquis pour la première fois la plus haute montagne d’Europe.

Mais sur le chemin du retour, Paccard devient aveugle à la neige et son partenaire doit vraiment le guider.

Héros oublié

Lorsque de Saussure a appris tout l’incident, il était très excité ! Avant de payer la récompense promise aux alpinistes, il doit l’aider à conquérir le Mont Blanc. Avec l’aide de Balmat et de dix-sept autres hommes, cela s’est produit un an plus tard.

Toute la procession ressemblait à un concours, alors que de Saussure traînait un lit avec des matelas et des piles de vêtements inutiles. Après l’ascension, Balmat était l’un des citoyens respectés, il est également devenu membre du conseil. Du roi de Sardaigne Victor Amédée III. (1726-1796) reçut même le titre de duc du Mont-Blanc. Tandis que Balmat jouissait de la gloire, Paccardo avait en quelque sorte été oublié. La statue, qui représente de Saussure et Balmat, raconte tout. Ce n’est qu’au bout d’un certain temps que la rue de Chamonix sera décorée d’un monument au Paccard assis.

Cependant, personne ne lui refusera de participer au championnat.

Repères environnementaux

Montagne: Bouclier de Gerlach

Terre: Slovaquie

Haut: 2 654 mètres d’altitude

Le Titan slovaque est nommé en l’honneur depuis 1796 François Joseph Ier (1830-1916). Pendant l’entre-deux-guerres, on peut à nouveau retrouver le Bouclier du Légionnaire sur la carte, à l’époque de la répression communiste, pour changer, il rend hommage Joseph Staline (1878-1953). Ce n’est qu’au début des années 1960 que le nom s’est imposé, dont l’inspiration était le village voisin de Gerlachov.

Alpiniste avec une différence

Mais le sort de Gerlachovsk a des similitudes avec le conte de fées Cendrillon. La montagne, que nous trouverons près de la frontière polonaise, a été mesurée de manière inexacte par les fonctionnaires impériaux en 1763. Grâce à cela, Kriváň est devenu le plus haut sommet, le symbole national de la Slovaquie.

Ce n’est qu’après quelques années que les scientifiques naturels ont formulé des affirmations importantes. « Le bouclier de Gerlach est beaucoup plus grand ! ils écrivent dans leurs messages. Maître s’immisce dans toute la situation Jean encore (1805–1890). En 1834, il fut le premier à gravir le « Gerlach ». Au début, il est parti à la chasse aux chamois avec d’autres amis. Mais il manque des preuves prouvables, Still lui-même a été discret sur son apparence. Malgré cela, il est devenu un célèbre guide de montagne. Il est monté à plusieurs reprises au point culminant de la Slovaquie, dans les années 70.

il y a de nombreuses années, il a même conduit un alpiniste et voyageur hongrois à travers la neige Mora Dechy (1847-1917). Toujours l’une des figures populaires de la région oubliée, il reçoit même en 1882 la Croix d’argent, une récompense de l’empereur François-Joseph lui-même !

Ruines de l’expédition courageuse

Montagne: Cervin

Terre: Suisse

Haut: 4 478 mètres d’altitude

Si le prix de la beauté est décerné même parmi les géants rocheux, le Cervin suisse obtiendra clairement une étiquette de favori. Mais ses conquêtes sont parmi les plus tristes que l’histoire de l’alpinisme puisse offrir.

Le monde entier à tes pieds

Trouvons la coïncidence derrière tout. Quand vingt ans Edouard Whymper (1840-1911) a été chargé de dessiner les sommets des montagnes suisses, il ne savait pas qu’il deviendrait fou en escaladant les collines. Le Cervin l’a taquiné et ne l’a pas laissé dormir, il voulait le conquérir.

La lutte miséricordieuse a duré près de cinq ans, Bientôt, il s’est réuni avec des aventuriers François Douglas (1847-1865), prêtre Charles Hudson (1828–1865) et alpiniste par Douglas Hadow (1846-1865). L’équipe anglaise sera harcelée par trois guides, un français Michel Croix (1830–1865) et la Suisse Pierre Taugwalder (1820-1888) avec un fils. Lorsqu’ils quittèrent la paisible ville de Zermatt le 13 juin 1865, ils ne savaient pas que la moitié d’entre eux ne reviendraient pas. L’ascension s’est déroulée selon des hypothèses, et Croz et Whymper ont été les premiers à atteindre le sommet emblématique. « A 13h40 le monde entier est sous nos pieds, le Cervin est conquis ! » écrit dans son journal à propos de son éternel ennemi.

Mais pendant la descente, Hadow, inexpérimenté et pressé, a glissé, emmenant Croze, Douglas et Hudson avec lui. D’autres ont eu beaucoup de chance parce que la corde s’est cassée. Bad Tongue reproche alors à Taugwalder d’avoir coupé la corde pour lui sauver la vie.

Les médias ont obscurci tout l’incident, de sorte que l’information selon laquelle le titan suisse a été apprivoisé a été complètement perdue dans tout ce tapage.

Parmi les anciens dieux

Montagne: mythique

Terre: Grèce

Haut: 2 917 mètres d’altitude

Pour gravir l’Olympe mystique et se tenir du côté du tout-puissant Zeus? Mais l’idée alléchante a un certain nombre de pièges. L’essentiel réside dans la situation politique, qui n’est pas tout à fait favorable au courageux grimpeur. A tout cela il faut encore ajouter la météo capricieuse.

Deux fois suffisent

De nombreux voyageurs tentent de conquérir la deuxième plus haute montagne des Balkans. Mais la zone était sous le contrôle des autorités ottomanes, de sorte que les bandits grecs sévissaient dans la région. Au début du XXe siècle, par exemple, il a kidnappé un alpiniste allemand Edouard Richterson entourage de gendarmerie tué sans hésitation.

Lorsque la Grèce a obtenu le territoire, il n’a fallu qu’un an à la célèbre montagne pour trouver le tueur. photographe suisse Frédéric Boissonnas (1858-1946) et ses compatriotes Daniel Baud Bovy (1870-1958) voulait visiter la région. Ils embauchent des éleveurs de chèvres sauvages Christa Kakkal (1882-1976). Mais la météo n’a pas soutenu leur ascension, en plus du brouillard, des pluies froides se sont également produites. Il avait presque volé le groupe convoité de vertus. Après un voyage exténuant, le trio pense avoir atteint sa destination. Au même moment, le soleil se leva et un véritable pic apparut non loin d’eux.

Ils y parvinrent le 2 août 1913, faisant de Kakkalos leur guide officiel. Il fera sa dernière ascension à l’âge de 91 ans !