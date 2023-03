L’inflation en France à un nouveau pic

Les prix espagnols n’augmentent pas aussi fortement en Norvège

L’inflation est sur le radar des marchés et des banques centrales. L’Espagne et la France ont publié aujourd’hui leurs premières estimations de la taxe norvégienne. Dans des circonstances normales, les données ne sont qu’une note sous l’aura des données d’inflation à l’UEM qui seront publiées quelques jours plus tard (ce jeudi). Pas aujourd’hui.

L’inflation française a augmenté de 0,9 % d’un mois à l’autre et de 6,2 % d’une année sur l’autre. les données selon la méthodologie harmonisée de l’UE ont augmenté de 1,0 % m/m et ont atteint 7,2 % a/a, soit le niveau le plus élevé depuis le début de cette série. La dynamique de masse suggère que les hausses de prix ont persisté dans une mesure du pouvoir d’achat des consommateurs français. En particulier, les prix des denrées alimentaires ont fortement augmenté le mois dernier (1,4% m/m et 14,5% a/a), mais la dynamique haussière de l’inflation a également montré les prix des produits industriels (+0,8% m/m), de l’énergie (+ 1,6% m/m) m). m) et les services (0,7% m/m). L’année dernière, le gouvernement français a adopté des mesures d’envergure censées notamment réduire les dépenses énergétiques des ménages. Cela coûte (et consomme) beaucoup de ressources. De plus, il est beaucoup plus difficile pour le gouvernement d’intervenir dans la dynamique des prix des biens et services, comme cela semble l’être aujourd’hui.

Pendant ce temps, différentes mesures gouvernementales ont créé différents modèles de dynamique de l’inflation dans chaque pays européen. Après une forte baisse ces derniers mois (l’IPCH a culminé de 10,7 % en avril à 5,9 % en janvier), la situation en Espagne a de nouveau évolué dans le sens positif en janvier, avec une augmentation mensuelle de 1,0 %, ce qui signifie que l’IPCH est à 6,1 % (et non la baisse attendue à 5,7 %). L’inflation sous-jacente est passée de 7,5 % à 7,7 %. Pour l’instant, l’office statistique espagnol ne donne que peu de détails, mais la dynamique mensuelle très élevée suggère que la menace d’inflation (sous-jacente) reste aiguë.