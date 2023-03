La guerre en Ukraine a divisé le monde

Montre plus

Vous pouvez également écouter l’article en version audio.

Chine, Turquie et Inde. Face à eux se trouvent l’Union européenne, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Le monde est divisé dans sa perception de l’invasion russe de l’Ukraine qui dure depuis un an. Alors que les trois premiers pays voulaient mettre fin rapidement à la guerre, quitte à perdre le territoire de l’Ukraine, l’Occident, en revanche, a poussé le pays attaqué à reprendre le contrôle de son pays, même au prix d’un conflit de longue durée. .

Ce n’est pas la seule différence fondamentale dans la perception de la guerre entre les deux groupes. Et pas étonnant. Trois pays asiatiques sont actuellement les principales cibles exportations russes. Par exemple, ils profitent de la baisse des prix du pétrole due aux sanctions européennes.

A qui profitent les sanctions européennes Lorsque l’UE ferme la porte aux approvisionnements pétroliers russes, cela profite au moins aux deux principaux pays. Le pétrole russe extrait dans la région arctique a trouvé des foyers en Chine et en Inde, qui bénéficient également de produits impopulaires à des rabais importants.

La Chine, l’Inde et la Turquie sont – dans cet ordre – les plus gros importateurs de Russie. De plus, selon l’Observatoire de la complexité économique (OEC), ces pays continuent d’augmenter le volume des importations en provenance du pays qui a déclenché le plus grand conflit en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Soutien à la Russie et aversion pour les États-Unis

Mais l’argent n’est pas la seule motivation pour au moins une approche plus agressive envers l’Ukraine. « Deux raisons ont joué un rôle – l’affinité idéologique (proximité, parenté – ndlr) envers la Russie, où la Chine partage ses points de vue sur l’ordre international et les États-Unis, et le calcul politique », a déclaré Ivana Karásková, analyste à l’Association pour les affaires internationales (AMO), à Seznam Zprávy.

« La Chine attend de voir comment le conflit va se dérouler et quelles opportunités les différents scénarios de développement du conflit peuvent lui offrir. Pour le moment, il est profitable pour elle de soutenir la Russie, ce qui détourne l’Occident de la Chine, mais pas trop. beaucoup pour soutenir Poutine, afin de ne pas inciter l’Occident à prendre des mesures de rétorsion, par exemple par des sanctions secondaires contre ses banques », a-t-il expliqué.

Les résultats de l’enquête concordent également avec cela Conseil européen des relations étrangères (ECFR). Parmi ceux-ci, près de la moitié (44 %) des Chinois interrogés considéraient la Russie comme un partenaire important de leur pays, et 35 % la considéraient comme un allié. En Inde, la Russie prend 51 % de la population comme alliée. En revanche, aux États-Unis, c’est une personne sur vingt.

Selon Karásková, pendant toute la durée du conflit, la Chine a joué le rôle d’un acteur neutre et a proposé un plan de paix général. « L’Occident ne sera pas convaincu, mais la Chine cible ses initiatives sur les pays du Sud, pour qui la guerre en Ukraine est une affaire lointaine et fait plutôt face à des conséquences sous la forme de pénuries de certaines matières premières », a ajouté l’expert. .

L’analyste de l’AMO, Pavel Havlíček, a ajouté que pour tous les pays, il a tendance à avoir une motivation particulière qui mélange les intérêts géopolitiques avec les intérêts économiques et stratégiques. « La Chine est certainement la plus éloignée à cet égard, si l’on considère ses différends et ses rivalités avec les États-Unis et son affirmation de soi contre l’Occident et l’OTAN », a-t-il déclaré à Seznam Zprávám.

« D’un autre côté, dans le cas de l’Inde, la dépendance à l’égard des approvisionnements russes en engrais ainsi qu’en armes a joué un rôle plus important dans la préparation d’un conflit potentiel avec le Pakistan. » Incidemment, on s’attend à ce que l’Inde dépasse la population chinoise cette année.

Montre plus

« C’est pourquoi la chute de la Russie ne profitera à aucun de ces trois acteurs – peut-être dans une certaine mesure, sauf pour la Turquie, qui est également aux prises avec la Russie à certains égards et dans certains domaines, mais aussi pour d’autres acteurs internationaux », a expliqué Havlíček.

La tactique « quelque part entre les deux » de la Turquie

Selon l’expert, la Turquie est « un acteur à long terme ambivalent et difficile à lire, équilibrant entre l’Occident et l’OTAN d’une part, et la Russie et d’autres acteurs d’autre part dans le jeu du Moyen-Orient et du Caucase du Sud ».

Havlíček démontre cet acte d’équilibre en utilisant l’exemple d’une invasion actuelle. « D’une part, elle soutient l’Ukraine, non seulement dans la question de la Crimée, mais aussi dans la coopération en matière de sécurité. D’autre part, la Turquie garde également ses portes ouvertes à la Russie, ce qui est bien démontré par sa position spécifique par rapport à la -appelés accords céréaliers. » céréales, que la Turquie peut négocier avec les Nations Unies dans une dimension clé. » Toujours.

Mais l’expert souligne que la simple division en Ouest et Est ne fonctionne pas. « Les attitudes envers l’agression, en particulier dans certaines parties du Sud global, varient. Surtout parmi les pays africains, mais aussi en Amérique latine, dont la position n’imite pas l’Occident, mais montre également que le courant dominant de l’Occident n’est en aucun cas ambigu ».

Montre plus

Cependant, des différences d’approche sont évidentes pour les domaines couverts par l’enquête ECFR. Alors que l’Occident préfère généralement l’option que l’Ukraine récupère tout son territoire, même au prix d’une bataille plus longue et de plus de pertes, l’Inde et la Turquie ont un pourcentage de population plus élevé que la Russie seule pour mettre fin à la guerre plus tôt.

L’enquête a également révélé que la plupart des gens en Chine, en Inde, en Turquie et en Russie considèrent que leurs gouvernements sont les plus proches de la démocratie. En Chine, cette opinion est partagée par 77 % de la population, en Inde 57 %. Moins de la moitié ont confiance en leur démocratie en Turquie (36%) et en Russie (20%), mais ils font encore plus confiance à leurs propres structures démocratiques qu’en France, en Grande-Bretagne ou en Amérique.

Soutien à l’Ukraine comme protection de la domination occidentale

Lorsqu’on leur demande pourquoi les États-Unis aident l’Ukraine, la réponse la plus populaire parmi les répondants est de protéger la domination occidentale. En Chine, près de la moitié des répondants le pensent, en Russie, plus d’un sur trois. En même temps, l’Amérique considère le soutien du pays attaqué comme la protection de sa démocratie.