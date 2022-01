L’inflation de la zone euro a atteint 4,9 % en novembre. Le Portugal a le deuxième taux le plus bas – Conjuntura

Le taux d’inflation annuel de la zone euro a atteint 4,9 % en novembre, selon données publiées ce vendredi par Eurostat. L’indice des prix à la consommation dans la région a atteint un nouveau record historique depuis la formation de l’euro, augmentant de 0,8 point de pourcentage par rapport au mois précédent.



Les données d’Eurostat confirment que le taux d’inflation annuel était supérieur à 2 % dans tous les États membres en novembre. Les taux d’inflation les plus faibles ont été enregistrés à Malte (2,4%), au Portugal (2,6%) et en France (3,4%). Les augmentations les plus importantes ont été enregistrées en Lituanie (9,3%), en Estonie (8,6%) et en Hongrie (7,5%).

Dans l’ensemble des pays de l’UE, l’inflation en glissement annuel a dépassé la barre des 5 %, après s’être établie en novembre à 5,2 %. Les données ont également révélé que les taux d’inflation ont augmenté dans 26 pays membres et qu’un seul – la République tchèque – a maintenu ce taux d’inflation par rapport à octobre.

Dans l’Union européenne et la zone euro, l’inflation a atteint son plus haut niveau en novembre depuis le début de la série en 1997. La raison de la hausse de l’inflation à des niveaux records était les prix de l’énergie, dont le taux d’inflation est passé de 23,7 % à 27,5 %. Les services, dont les prix ont augmenté de 1,16 point de pourcentage, ont également contribué aux gains, suivis des biens industriels hors énergie (+0,64 pp) et de l’alimentation, de l’alcool et du tabac (+0,49 pp), selon Eurostat.

La veille de la publication de ces données, la Banque centrale européenne (BCE) a révisé sa prévision d’inflation à 2,6% cette année, principalement en raison de la hausse des prix de l’énergie et de l’inflation sous-jacente, dont les projections ont également été revues à la hausse. Sans parler de l’énergie, la projection affiche une hausse de 1,4 % cette année.