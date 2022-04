L’image qui circule sur le réseau de Francia Márquez portant un foulard ELN est fausse

Colombia Check dément les photos de Francia Márzquez montrant qu’elle est membre de la guérilla de l’ELN. Tiré d’Instagram @colombiacheck

Sur différents réseaux sociaux et chaînes WhatsApp faisant circuler des photos France Marquezqui est le candidat présidentiel pour History Pact, dans lequel on le voit apparemment portant un foulard ELN qui couvre la moitié de son visage, a tort, rapporte le portail Colombia Check sur son compte Instagram.

« C’est Francia Márquez, elle n’est pas aussi dangereuse que certains le croient »est le texte accompagnant une image de Francia Márquez et d’un guérillero sur une autre photo à côté d’elle.

Pour le portail Colombia Check, qui se consacre à vérifier les informations et à démentir ce type de faux contenus, en regardant les photos, la différence saute aux yeux car la peau de Márquez était noire et ses cheveux étaient bouclés, tandis que cette femme avait les cheveux raides et son visage encadrait les traces d’un indigène.

« Nous avons fait une recherche inversée sur les photos des insurgés et avons trouvé des photos complètes d’eux dans plusieurs articles de presse. Dans certains d’entre eux, il a été confirmé qu’il s’agissait de alias Sonia, arrêtée en 2015 dans le sud-ouest du pays, et d’autres identifiées comme alias Xiomara, membre de l’ELN détenue à Cúcuta en 2017.a écrit le portail Colombia Check sur son compte Instagram.

Selon le portail d’enquête sur le type de contenu ‘Fake News’, la publication alias Sonia ou alias Xiomara, a été publiée par Semana Magazine le 9 avril 2015 et dont le crédit est détenu par Gaula Police, qui a procédé à l’arrestation par Ana Milena Garcia Leyton.

« De l’arrestation d’alias Sonia, nous avons également trouvé une vidéo dans un autre média qui a été publiée le 9 avril 2015. L’enregistrement de l’arrestation ne ressemble pas à la photo »Colombia Check ajouté dans sa déclaration officielle.

Portal Colombia Check a partagé sur son compte Instagram une partie d’une enquête menée pour réfuter les fausses nouvelles accusant Francia Márquez d’appartenir à la guérilla de l’ELN. Tiré d’Instagram @colombiacheck

Cependant, malgré le fait qu’il ait été rapporté dans différents médias qu’il s’agissait d’alias Sonia ou d’alias Xiomara, cela ne correspond pas à la véritable identité de la guérilla mais c’est une description du contexte donnée aux journalistes afin qu’ils puissent contextualiser le Contenu informatif, cela a été révélé par un membre du groupe d’élite Gaula Police qui ne veut pas révéler son identité pour des raisons de sécurité.

« Avant, il a été victime d’un groupe armé. Dans la région de La Toma, les crimes sont les FARC, pas l’ELN, et les paramilitaires. Maintenant, il y a la désobéissance. »a ajouté un membre de la Gaula Police for Colombian Investigation, niant qu’il s’agissait de Francia Márquez.

De même, ils ont précisé que des images d’insurgés au visage couvert de châles de groupes armés étaient également utilisées sur le site Web de l’ELN pour faire référence à des publications auxquelles des femmes participaient.

« En bref, nous qualifions de fausses les publications circulant sur le réseau car Márquez n’apparaît pas sur la photo comme un guérillero de l’ELN »Colombia Check conclut dans sa publication officielle.

Sur le compte Instagram du portail de recherche, la publication a reçu de nombreuses réactions, comme plus de 1 000 « j’aime » par les utilisateurs et plusieurs commentaires, parmi lesquels plusieurs remerciements se sont démarqués pour avoir contribué à la non-désinformation sur le réseau social.

