Le bleu, le blanc et le rouge sont les trois couleurs du drapeau français, mais pendant environ un an, elles n’étaient plus exactement les mêmes. Le président français Emmanuel Macron a modifié le genre de bleu qui est sur les drapeaux qui flottent sur les bâtiments gouvernementaux et utilisé lors de ses engagements institutionnels, sans communiquer officiellement sa décision : si jusqu’à il y a un an, le bleu était du cobalt, il est plus sombre maintenant. La nouvelle a été donnée par radio généraliste Europe 1que a été poursuivi contenu du livre Le secret de l’Elyséepublié mi-septembre, et récemment confirmé par le gouvernement aux journaux français.

La décision de changer la couleur bleue du drapeau français aurait été prise par Macron le 13 juillet 2020.

Le nouveau bleu est bleu foncé, le même que celui utilisé par la Marine. Plusieurs hypothèses ont été émises sur les raisons du changement, dont une qui prétend que la nouvelle couleur sera plus élégante. Plusieurs sources gouvernementales, rapportées par le journal, ont déclaré que la couleur plus foncée fait référence au drapeau tricolore français de 1793 et ​​fait clairement référence à la Révolution française.

Le bleu foncé du drapeau français est resté en usage jusqu’en 1976, date à laquelle il a été modifié par Valéry Giscard d’Estaing, président élu en 1974 et considéré par le chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt comme l’un des principaux partisans de ce qui deviendra plus tard le Communauté européenne (a aidé à introduire l’élection directe au Parlement européen, dont les membres étaient auparavant élus par les parlementaires nationaux de chaque État, a favorisé la formation du Conseil de l’Europe et la naissance d’une monnaie unique).

C’est Giscard d’Estaing, décédé en 2020, qui a décidé d’éclaircir la couleur bleue du drapeau français pour le combiner avec drapeau européen. A l’époque, la raison était surtout esthétique : il a été décidé d’utiliser la même couleur bleue.

Lo storico Jean Garrigues a expliqué un FranceInfo que le président a le droit de changer les armoiries nationales, « cela fait partie d’une série de privilèges », mais aucune communication officielle n’a été faite sur le changement de couleur ou l’indication générale de la modification donnée.

À partir de janvier 2022, Emmanuel Macron assumera le poste de président du Conseil de l’Union européenne, mais tous les observateurs s’accordent à dire que changer de couleur en référence à la Révolution française et non plus au drapeau de l’UE n’est pas un acte du président. contre l’Europe.