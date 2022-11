Ligue des Nations : Slovaquie à nouveau sans victoire, Danemark – France 2:0. Pays de Galles relégué

La trêve internationale battait son plein et dans la Ligue des Nations, les vainqueurs de groupe et la relégation étaient décidés. La Slovaquie a fait match nul avec la Biélorussie, le Danemark a terminé deuxième du groupe malgré une victoire sur la France, et l’équipe de la nation gaélique du coq peut être heureuse de ne pas avoir été reléguée. Les Pays-Bas et la Croatie accèdent à la finale de la Ligue des Nations.

En compétition avec la Belgique, la Pologne et le Pays de Galles, les Pays-Bas n’ont pas perdu une seule fois et se sont qualifiés pour les barrages de la division d’élite de la Ligue des Nations avec seize points. Au dernier tour, les Oranjes ont battu la Belgique grâce au but de van Dijk. Dans le même groupe, la Pologne s’est imposée au Pays de Galles et a vu l’équipe insulaire reléguée en Division B.

Dans le blockbuster du jour, le Danemark a battu une équipe française, qui n’a pas bien performé dans le groupe et peut être heureuse de ne pas tomber. Dolberg et Skov Olsen ont marqué pour l’équipe nordique dans une victoire 2-0. Les vainqueurs du groupe complet étaient la Croatie, qui a gagné 3:1 en Autriche. L’intemporel Luka Modrič a également marqué.

La Slovaquie n’a réalisé une performance idéale qu’en troisième division et a terminé avant-dernière du groupe avec le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan et la Biélorussie. Contre la Biélorussie lors du dernier duel, ils n’ont fait match nul que 1:1. Les îles Féroé ont surpris la Turquie en progression avec un résultat de 2:1.

