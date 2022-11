Les Européens économisent là où ils le peuvent : ils réduisent même le nombre de coiffeurs. Selon l’enquête, ils s’inquiètent pour le logement

Une enquête auprès de six pays européens dresse un tableau inquiétant du « continent au bord du gouffre » à l’époque l’aggravation de la hausse du coût de la vie due à la crise causée par la cherté de l’énergie, la forte inflation et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, papier à lettres.

Plus de la moitié des 6 000 personnes interrogées ont déclaré que leur pouvoir d’achat avait baissé au cours des trois dernières années. Ils ont cité les prix élevés de la nourriture, du carburant, de l’énergie et du loyer comme cause. L’agence Ipsos a mené une enquête pour le Secours Populaire, une association française de lutte contre la pauvreté. Y ont participé des personnes venues de France, d’Allemagne, de Grèce, d’Italie, de Pologne et d’Angleterre.

Les gens réduisent ce qu’ils peuvent

Environ 80 % des gens disent avoir été forcés de faire un compromis important. Jusqu’à 62% des personnes ont déclaré avoir réduit leurs déplacements et 47% des personnes interrogées ont déclaré avoir réduit leurs brûlures. 42 % des participants à l’enquête ont déclaré avoir dû emprunter de l’argent à des amis et à la famille, 40 % avaient trouvé un autre emploi et 29 % des personnes sautaient un repas par jour.

64 % des gens disent qu’ils ne peuvent « souvent » ou « parfois » pas décider quelles dépenses réduire à nouveau parce qu’ils ont réduit ce qu’ils pouvaient. Au moins 28 personnes ont répondu qu’elles avaient dépensé plus d’argent qu’elles ne pouvaient en avoir au milieu du mois. Jusqu’à 27 % des Européens craignent de perdre leur logement.

Situation financière incertaine

En moyenne, environ 27 % des personnes interrogées ont déclaré que leur situation financière et matérielle était « incertaine », définie par le sondeur comme un moment où « une dépense imprévue peut tout changer ». Pas moins de 55% des répondants ont déclaré qu’ils devaient faire attention afin que leur situation financière ne se détériore pas dans les mois à venir. Les Italiens et les Grecs étaient les plus inquiets de cette possibilité, les Britanniques et les Français le moins.

Les parents d’aujourd’hui ressentent la tension, selon les sondages. Pas moins de 72% d’entre eux ont déclaré qu’ils devaient réduire leurs dépenses. Au moins 76 % ont réduit leurs propres activités récréatives et 72 % ont réduit leurs visites chez les coiffeurs, les esthéticiennes ou les magasins de vêtements pour maintenir la qualité de vie de leurs enfants.. Près de 50% des parents ont également déclaré qu’ils réduisaient la nourriture pour nourrir leurs enfants.

Environ 66 % des répondants ont déclaré avoir été contraints de limiter les activités de leurs enfants, y compris les voyages et les vacances. En moyenne, près de 50 % des parents interrogés craignent de ne pas pouvoir subvenir aux besoins futurs de leur enfant.

L’étude montre des différences frappantes entre les pays dans lesquels les groupes sont considérés comme les plus à risque de tomber dans la pauvreté. DANS En Allemagne, ce sont des retraités, en Italie, des jeunes, et en Angleterre, des familles monoparentales.