L’homme d’affaires français, ancien propriétaire d’Adidas et homme politique Bernard Tapie est décédé

Le décès a été annoncé par la famille avec une grande tristesse, précisant qu’il serait inhumé à Marseille.

Selon Ouest France, Tapie est un exemple d’universitaire français indépendant. Il est né dans une famille de la classe ouvrière pauvre et après avoir obtenu son diplôme, il a commencé à travailler dans un magasin de télévision. Grâce à ses excellentes capacités d’orateur, il prospéra et ouvrit plus tard sa propre boutique, qu’il vendit rapidement. C’est devenu plus tard son modèle d’affaires : il a acheté des entreprises en difficulté, les a « éclaircies » et les a vendues à profit. Au début des années 90, par exemple, il a possédé pendant plusieurs années la société de vêtements Adidas.

Il rencontre Mitterrand à la fin des années 1980, après quoi il se présente aux élections législatives du Parti socialiste dans les quartiers traditionnels de droite autour de Marseille, qu’il remporte. Il devient ainsi député puis ministre des Affaires urbaines du gouvernement socialiste de Mitterrand. Il est également député.

Tapie sous pression

Cependant, après être entré en politique, Tapie a subi des pressions pour qu’il renonce à sa participation dans son entreprise. Il a vendu une participation dans Adidas au Crédit Lyonnais, avec qui il a par la suite déposé une plainte prolongée. En 2008, la ministre française des Finances de l’époque, Christine Lagarde, a pris une décision controversée et a ordonné que les différends soient résolus par arbitrage, ce qui était considéré comme très inhabituel. Il a ensuite été jugé seul.

Le tribunal a finalement qualifié l’arbitrage de frauduleux et ordonné à l’homme d’affaires de restituer les 404 millions d’euros (alors environ 10,7 milliards de couronnes) qu’il avait gagnés.

À la fin des années 1990, il a eu des ennuis et s’est retrouvé en prison pour de faux matchs sportifs et a également été menacé d’accusations de corruption et d’évasion fiscale ou de détournement de fonds d’entreprise.