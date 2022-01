Lionel Messi a appris qu’il remporterait son septième ballon d’or

Messi avec ses six Ballon d’Or (Photo: Reuters)

Les yeux du monde seront rivés sur le gala qui se tiendra à Théâtre du Châtelet de Paris le Lundi prochain, 29 novembre: Football Français annoncera le nom du nouveau gagnant ballon d’Or. Lionel Messi Il est à nouveau le candidat favori pour le prix et ces dernières heures, des informations sur l’Argentine pour cette reconnaissance.

Selon le réseau d’information portugais RTP, athlète 34 ans J’ai dû être dit par le magazine Football Français qui sera le propriétaire du prix à la fin du mois. Les médias devaient mener des interviews régulières avec les présélectionnés avant le gala de remise des prix, puis les amener à la couverture du numéro de décembre. À partir de RTP ils confirment que ce dossier journalistique a été accordé.

Puis, Messi obtiendra le septième Ballon d’Or de sa carrière et il prouvera qu’il est le détenteur maximum de ce trophée face à Cristiano Ronaldo, qui en compte cinq dans sa vie professionnelle.

Cette les poux rivaliser en tête-à-tête dans le vote avec d’autres acteurs de premier plan comme Kylian Mbappé (La France), Neymar (Brésil), Karim Benzema (français), Erling Haaland (Norvège) et lui-même cristiano, parmi les 30 nominations officiellement annoncées le 8 octobre. A noter qu’il y a quelques jours la liste flashy est devenue virale sur les réseaux sociaux récompensant Robert Poland comme lauréat. Lewandowski.

Lors des célébrations qui auront lieu à Paris, le « Trophée Kopa » – qui récompense le meilleur footballeur des moins de 21 ans -, le Trophée Yashin du meilleur gardien de but de la saison et le Ballon d’Or féminin seront également décernés. L’Argentine, en plus d’avoir Messi parmi la triade, a Lautaro Martínez nominé pour le Ballon d’Or et Emiliano dibu Martinez ternado pour « Yashin ».

Jusqu’à présent cette saison, Leo a terminé premier du vote à six reprises, a terminé deuxième cinq fois de plus, est passé à la troisième place une fois et est en dehors du top trois en deux galas (5e place en 2018 et 20e en 2006). . Il est à noter que les médias font une liste de 30 finalistes puis 176 journalistes du monde entier ont exprimé cinq votes (6, 4, 3, 2 et 1 point selon la position) parmi leurs favoris pour effectuer la sélection finale.

Cette les poux a fait une saison brillante : a remporté la Copa del Rey, a été le meilleur buteur de la Liga en Espagne (30 points) et a coupé la longue sécheresse dans l’équipe nationale en soulevant la Copa América (Il est le MVP du tournoi et le meilleur buteur). Au total, il a joué 47 matchs, au cours desquels il a brillé avec 38 buts et fourni 14 passes décisives.

Alors qu’il se remet d’une blessure au genou gauche qui l’a exclu de ses deux derniers matchs avec le PSG, Messi se prépare à voyager en Argentine se mettre sous les ordres de Lionel Scaloni avec l’idée d’être présent dans les matchs classiques des Éliminatoires contre l’Uruguay (11/12 à Montevideo) et contre le Brésil (16/11 à San Juan).

30 NOMINATIONS POUR LA BALLE D’OR

Lionel Messi (Argentine), Cristiano Ronaldo (Portugal), Lautaro Martínez (Argentine), Kylian Mbappé (France), Luka Modric (Croatie), Neymar (Brésil), Pedri (Espagne), Karim Benzema (France), Erling Haaland (Norvège) ) ), Kevin De Bruyne (Belgique), Gianluigi Donnarumma (Italie), Mohamed Salah (Egypte), Leonardo Bonucci (Italie), Giorgio Chiellini (Italie), Luis Suárez (Uruguay), Jorginho (Italie), Harry Kane (Angleterre) , N’Golo Kanté (France), Raheem Sterling (Angleterre), Phil Foden, (Angleterre), Robert Lewandowski (Pologne), Romelu Lukaku (Belgique), César Azpilicueta (Espagne), Nicoló Barella (Italie), Ruben Dias (Portugal ) , Bruno Fernandes (Portugal), Simon Kjaer (Danemark), Riyad Mahrez (Algérie), Gerard Moreno (Espagne) et Mason Mount (Angleterre).

