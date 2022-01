L’Espagne entre dans l’histoire avec le bronze en Europe

allemand 40

Espagnol 58

ALLEMAND Catharina Weiay (4), Anne Patzwald (8), Katharina Lang (14), Lena Knippelmeyer (4) et Valeska Finger –initiales cinco– Svenja Erni (10 ans), Vanessa Erskine, Amanda Fanariotis, Lisa Bergenthal, Maya Lindholm, Annabel Breuer et Svenja Mayer.

ESPAGNOL Lourdes Ortega, Beatriz Zudaire (19 ans), Sara Revuelta (2), Vicky Pérez (10 ans) et Isabel De Jesús (20 ans) – de cinq ans -, Sonia Ruiz (4), María Heras, Naiara Rodríguez, Michelle Alonso et Agurtzane Egiluz ( 3).

Partie 8-16, 10-12 (18-28), 15-14 (33-42) et 7-16.

Pavillon Francisco Fernández Ochoa.

Pampelune – L’équipe féminine espagnole a remporté la médaille de bronze en remportant le match pour la troisième et la quatrième place du basket-ball européen en fauteuil roulant de Madrid à l’Allemagne, le meilleur résultat dans un tournoi international.

Adrián Yáñez, entraîneur de la Bidaideak Bilbao, a pris les rênes de l’équipe espagnole il y a deux mois et a fait ses grands débuts en montant sur la troisième marche du podium lors de sa première compétition officielle avec l’Espagne.

L’équipe d’Espagne est entrée dans le match pour le bronze après avoir terminé la phase de groupes où la Grande-Bretagne, la Turquie et la France ont gagné et perdu seulement contre l’Allemagne et les Pays-Bas.

L’Espagne a pris le contrôle du tableau d’affichage dès le départ et est arrivée à disposer d’un avantage de dix points au troisième quart-temps, un revenu qui lui a permis de gérer ses efforts mais sans tomber dans le relâchement.

Beatriz Zudaire a fini par être la deuxième meilleure buteuse.

Canard de Grenade 59

Construction d’Oses44

FONDATION MANUELA RACA Coffee (5), Gea (5), Nauwelaers (17), Benet (4), Mungo (13) – de cinq -, Blanco (10), Rodríguez, Arrojo (2), Boquete (3), Roma et Martín.

CONSTRUCTION DU SE Ujevic, Cabrera (5), Arregui (7), Echeverría (5), De Barros (5) – partant cinq -, Vicente, Santibáñez (4), Rosemeyer, García, Vázquez, De Sousa (12) et Faussurier (6) .

Partie 11-17, 16-10 (27-27), 20-7 (74-34) et 12-10.

arbitre Christian Meira et Jésus créé.

Pavillon Palais des Sports.

Grenade – C’était impossible et Osés a porté la défaite à Grenade dans son casier. L’équipe a tout donné, mais a payé cher son manque de réussite et ses goulots d’étranglement offensifs.

Le match démarre parfaitement pour Ardoi, donnant le ton avec une fluidité offensive. Cela a permis à Osés de remonter de 6 points à la fin du premier quart-temps.

Les locaux poussent beaucoup en défense, ils gagnent quelques points et cela entraîne des erreurs et des mauvais choix de tir.

Le troisième tour est devenu la finale car Unzué n’a pu ajouter que 7 points, de nombreuses erreurs ont été commises et n’ont pas pu résister à l’accélération de l’équipe locale à ce moment-là.

Un mur dur pour affronter le dernier quart-temps qui se poursuivra dans la même dynamique où l’équipe ne pourra marquer que 10 buts de plus avec deux paniers dans le match. Ardoi ne baisse la main à aucun moment, et l’équipe fait courageusement un bon travail défensif