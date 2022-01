Verstappen a remporté le duel avec Hamilton et a remporté le grand GP de France

Max Verstappen remporte l’incroyable GP de France (Photo : Getty Images/Red Bull Content Pool)

Verstappen survole le Paul Ricard et prend la pole : le meilleur moment du classement GP de France (GRAND PRIX avec Reuters)

Quelle course ! Quel championnat ! Quel beau duel pour Formule 1 livraison avec Max Verstappen et Lewis Hamilton. Le GP de France (20) de ce dimanche, dont beaucoup s’attendaient à une bataille fastidieuse, s’est avéré être un autre chapitre extraordinaire de la saison 2021. Et Verstappen, qui a combiné une meilleure stratégie, deux arrêts, ainsi qu’une belle performance, a battu un casse-cou et Hamilton, qui est resté sur la bonne voie avec un seul arrêt au stand, pour remporter la victoire au Paul Ricard cet après-midi. De plus, il a également marqué des points supplémentaires pour enregistrer le tour le plus rapide de la course.

Sergio Pérez, avec Red Bull deuxième, dépasse Valtteri Bottas et monte sur le podium à la troisième place. Encore un beau résultat du Mexique avec l’équipe taurine.

Lando Norris a terminé cinquième, Daniel Ricciardo sixième, garantissant un excellent résultat à McLaren. Pierre Gasly, avec AlphaTauri, a terminé septième, suivi d’Alpine de Fernando Alonso. Sebastian Vettel et Lance Stroll, avec Aston Martin pariant sur des pneus durs au départ et le deuxième sur des pneus médium, ont clôturé le top 10 et marqué également de bons points.

LIRE AUSSI

Ferrari, en revanche, était faible contre Paul Ricard. Carlos Sainz, parti cinquième, n’est que 11e, tandis que Charles Leclerc est encore plus mal loti, reprenant les premiers et se classant seulement 16e.

UNE La Formule 1 se retrouve le week-end prochain avec le choc du GP de Styrie, qui se déroule au Red Bull Ring, en Autriche. Courses à domicile pour les meilleures équipes de constructeurs au monde.

Max Verstappen remporte l’incroyable GP de France (Photo : Getty Images/Red Bull Content Pool)

Découvrez le GP de France de Formule 1

Avec un ciel nuageux et la menace de pluie, mais avec des chemins secs, Formule 1 a débuté pour la septième étape de sa saison avec une confrontation nette entre les protagonistes de l’année, Max Verstappen et Lewis Hamilton, respectivement pole et deuxième place sur la grille.

Verstappen a même bien commencé et a conservé la tête, mais il a fait une erreur au virage 1 et a laissé Hamilton prendre la tête. Valtteri Bottas reste troisième, devant Sergio Pérez, Carlos Sainz et Pierre Gasly. Fernando Alonso a même bondi de la neuvième à la septième place, mais était talonné par Charles Leclerc.

Max Verstappen passe au virage 1 et permet à Hamilton de dépasser (Photo : Reproduction)

Cependant, il devançait Lando Norris de McLaren. Plus loin, Sebastian Vettel, parti en pneus durs, fait un gros dépassement sur l’Alpine d’Esteban Ocon.

Plus loin, Mick Schumacher et Nikita Mazepin s’affrontent dans une nouvelle dispute pour les places en bout de grille. L’Allemand n’a pas pu tenir sa P15, sa position de départ, et est tombé en arrière après un affrontement qui a même déraillé.

Hamilton 1s3 devant Verstappen dans le premier tour de la course. Bottas était en tête du Red Bull #33, tandis que ‘Checo’ n’a pas pu suivre le Finlandais et a perdu la vue.

Nikita Mazepin et Mick Schumacher sont les vedettes d’une nouvelle querelle en piste (Photo: F1/Twitter)

Après la course, Hamilton s’est plaint d’un pneu avant écrasé. Dans la zone médiane, le coureur d’Alonso Alpine a eu du mal à contenir Ricciardo et Norris, qui ont dépassé le double champion au 12e tour. Nicholas Latifi est apparu devant George Russell, tandis que Mazepin restait devant Schumacher. Et Vettel a ensuite dépassé Alonso et a pris la 11e place.

Les pneus moyens montrent plus d’usure. Leclerc a été le premier pilote à effectuer un arrêt au stand, Ferrari s’efforçant de réaliser le deuxième relais de Monégasque, chutant à la 19e place après l’arrêt au stand.

Avant son arrêt au stand, Bottas a pris de la vitesse et a enregistré le tour le plus rapide, un scénario qui l’a aidé à combattre Verstappen dans la course pour la deuxième place. Pendant ce temps, Perez suivait. Valtteri a fait un arrêt au stand pour un changement de pneus au 17e tour. Au tour suivant, c’était au tour de Verstappen d’entrer dans les stands pour installer un composé dur pour la séquence de course. L’entraîneur néerlandais a réussi à répliquer juste devant Bottas.

Verstappen obtient un « undercut » et prend la tête sur Hamilton après un arrêt au stand (Photo : F1/Twitter)

Hamilton a été ravitaillé au 19e tour. Avec un arrêt au stand de 2s2, Mercedes a utilisé des pneus durs pour disputer la deuxième course. Mais Verstappen a réussi à marquer un but puissant à son retour en piste, coupant son rival, prenant près de 3 secondes et le dépassant. Pérez a pris une avance temporaire avant son arrêt au stand.

Verstappen a pris la tête, mais a été suivi de très près par Hamilton et Bottas. Le septuple champion a également utilisé ses ailes mobiles pour approcher le Néerlandais. Le gros point est que Red Bull a une meilleure vitesse en ligne droite, tandis que Mercedes est plus rapide sur une piste plus lente.

Pérez a finalement été ravivé et ravivé au tour 25. Ainsi, l’ordre de course s’est à nouveau réalisé avec Verstappen en tête, suivi de Hamilton et Bottas. ‘Czech’ est de retour en quatrième position. McLaren a également fait un excellent travail d’arrêt aux stands avec Ricciardo. Le joueur de tennis australien a pris la place de Carlos Sainz et Gasly. Mais Norris, qui a démissionné quelques instants plus tard, n’a pas bien fait avec la stratégie et est retourné à AlphaTauri.

Max s’est battu pour garder le rythme de Mercedes et c’était clair pour l’équipe : « Nous ne pouvons pas le garder jusqu’à la fin de la course, c’est sûr. » La préoccupation est de savoir dans quelle mesure les pneus peuvent résister à une séquence de rotation aussi forte.

La course était étonnamment bonne. En première ligne, Verstappen a réussi à ouvrir le score sur Hamilton, qui n’était plus en mesure d’ouvrir ses ailes et de se battre pour la victoire. Dans la zone centrale, Vettel et Lance Stroll, qui ont commencé en pneus durs, ont terminé respectivement cinquième et sixième. Ricciardo a terminé septième, suivi de Norris, qui a laissé derrière lui les Ferrari Sainz et AlphaTauri de Gasly.

Et il n’y a aucun moyen. Red Bull a appelé Verstappen pour un deuxième arrêt au 33e tour et a chaussé des pneus médium pour les 20 derniers tours. Hamilton a pris la tête, suivi de Bottas et Pérez, Max chutant à la quatrième place, mais très proche du Mexicain.

Les pneus Hamilton ont atteint leurs limites dans la dernière ligne droite du GP de France (Photo : Reproduction)

Le GP de France était alors conçu comme un grand duel stratégique. D’un côté, Hamilton a dû se battre pour garder la piste et maintenir une performance acceptable. En revanche, Verstappen a profité du septuple champion. Pour ce faire, il sollicite l’aide de Pérez, qui lui fait de la place pour le laisser passer. Entre Lewis et Max, Bottas peut jouer un grand rôle en aidant son partenaire dans la lutte pour la victoire.

Avec 13 tours à faire, Verstappen a 7 secondes de retard sur Hamilton, tandis que Pérez a 11 secondes de retard sur le septuple champion. Ce nombre a chuté de façon drastique au tour suivant.

Tension de Toto Wolff dans le stand Mercedes en France (Photo : F1/Twitter)

Au 44e tour d’ouverture, Verstappen était suffisamment bas pour ouvrir le DRS et tenter de dépasser Bottas. Le Finlandais a même essayé de jouer fort, mais Max a réussi à le dépasser et à prendre la deuxième place. L’écart avec Hamilton est de 5 secondes avec neuf tours à faire.

Un détail à ne pas manquer : les leaders, à commencer par Hamilton, roulaient sur la Ferrari de Leclerc, qui courait en France. Bottas, de son côté, a fait une crise de colère à la radio : « Pourquoi personne ne m’a écouté quand j’ai dit que j’allais adopter une stratégie à deux arrêts ? Que diable », a lancé Finn, s’éloignant de plus en plus de la Mercedes.

Avec beaucoup de courage, Hamilton a renversé un scénario apparemment impossible et a réussi à rester devant Verstappen. La tension est énorme dans le stand Mercedes.

Avec quatre tours à faire, Pérez a profité du meilleur rythme de Red Bull dans le dernier tour, faisant un dépassement et prenant la troisième place. Le Mexicain garantit un grand résultat alors que le monde attend la définition du combat entre Hamilton et Verstappen.

Le duel est devenu plus féroce avec deux tours restants, alors que Verstappen a réduit l’écart avec Hamilton à moins d’une seconde. grande bataille Formule 1 fourni ce dimanche! Au milieu du 52e tour, la fin de la course, le pilote néerlandais a fait un dépassement et a finalement pris la tête. Et, de façon spectaculaire, il a remporté l’incroyable GP de France.

F1 2021, GP de France, Paul Ricard, Résultats finaux :

1 M VERSTAPPEN Honda Red Bull 53 tours 2 L HAMILTON Mercedes +2 904 3 S PÉREZ Honda Red Bull +8.811 4 V BOTTAS Mercedes +14.618 5 L NORRIS McLaren Mercedes +1:04.032 6 D RICCIARDO McLaren Mercedes +1:15.857 sept P GAZEUX Honda AlphaTauri +1 : 16 596 8 F ALONSO Alpes +1:17.695 9 S VETTEL Aston Martin Mercedes +1:19,666 dix L MARCHE Aston Martin Mercedes +1:31 946 11 C SAINZ Ferrari +1:39,337 12 G RUSSELL Williams Mercedes + 1 fois 13 Y TSUNODA Honda AlphaTauri + 1 fois 14 E OCON Alpes + 1 fois 15 À GIOVINAZZI Alfa Roméo Ferrari + 1 fois 16 C LECLERC Ferrari + 1 fois 17 K RÄKKÖNEN Alfa Roméo Ferrari + 1 fois 18 N LATIFI Williams Mercedes + 1 fois 19 M Schumacher Haas Ferrari + 1 fois 20 N MAZEPIN Haas Ferrari + 1 fois VMR M VERSTAPPEN Honda Red Bull 1:36,404

Briefing : TOUT sur le GP de France F1

